ЮРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Юринский историко-художественный музей расположен в здании замка Шереметевых, в западной его части. Музей начал функционировать с 1972 года.

Немалый интерес представляет не большая картинная галерея, в которой имеются полотна художника-живописца Алексея Петровича Зарубина, художника-графика Леонида Федоровича Овсянникова.

Музей располагает мебельным гарнитуром, нотами, книгами, личными вещами, принадлежавшими композитору Нине Владимировне Макаровой, подаренные мужем Макаровой Арамом Ильичом Хачатуряном.

Большой интерес для туристов представляют коллекция вещей из рода Шереметевых - старые фотоснимки семьи Шереметевых, мебель, статуи, предметы быта.

Крепостная усадьба Юринского замка превращается в историко- архитектурный заповедник замкового зодчества. Дворец, парк со стройными кудрявыми березами и сосновым бором, с прчдами и бассейном, пляж и лодочная станция привлекают сюда многочисленных туристов и отдыхающих.

Иллюстрации :

Юринский историко-художественный музей.