ЮРЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Полтавской губернии. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 31.8.1872 поступил в Николаевское инженерное училище. 4.8.1875 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 4-й понтонный полубатальон. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С 23.6. 1877 по 5.9.1877 прикомандирован к Уральской сотне Конно-пионерного дивизиона. 12.7.1877 произведен в поручики за боевые отличия (со старшинством с 15.6.1877). С 15.9.1877 по 28.3.1878 командирован в распоряжение начальника военных сообщений в Болгарии. 24.5.1878 назначен обер-офицером для особых поручений при начальнике военных сообщений в Болгарии. 8.10.1879 поступил в Николаевскую инженерную академию. 21.11.1879 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 13.9.1881 отчислен из академии по домашним обстоятельствам. 22.9.1881 назначен и. д. столоначальника Главного инженерного управления. 31.3.1882 утвержден в должности. 15.5.1883 произведен в капитаны за отличие по службе. 30.8.1888 произведен в подполковники за отличие по службе. 21.1.1893 утвержден в звании директора Санкт-Петербургского попечительного о тюрьмах комитета с оставлением в должности. 27.1.1893 назначен штаб-офицером, заведующий обучающимися в Николаевской инженерной академии офицерами с оставлением директором комитета. 4.1.1894 произведен в полковники за отличие по службе (со старшинством с 25.12.1893). 2.9.1895 назначен состоять при князе Георгии Максимилиановиче Романовском, герцоге Лейхтенбергском с оставлением директором комитета. 18.9.1895 назначен председателем главной приемной комиссии для освидетельствования и приема инженерного имущества, поступающего в Главный инженерный склад с оставлением в должностях. 6.12.1902 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 29.3.1909 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 22.8.1911 освобожден от обязанностей председателя Главной приемной комиссии с оставлением в должности. 20.6.1913 назначен в распоряжение князя Александра Георгиевича Романовского, герцога Лейхтенбергского. 4.7.1913 назначен состоять при князе Александре Георгиевиче Романовском, герцоге Лейхтенбергском с оставлением директором комитета. Избирался в Петроградскую городскую думу. 6.5.1915 произведен в инженер-генералы за отличие по службе. 16.8.1915 назначен постоянным членом технического комитета Главного военно-технического управления. 18.5.1917 отчислен от должности. Расстрелян большевиками.

Жена: дочь полковника Антонина Владимировна (урожденная баронесса фон-дер Пален), владела тремя домами в Санкт-Петербурге. Дети: Сергей (р. 29.11.1881), Владимир (р. 15.9.1883).