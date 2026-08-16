ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ, МУЗЕЙ

Военно-исторический музей «Юные защитники Родины». Музей открыт с 23 февраля 1977 года.

Фонды музея начали комплектоваться с мая 1963 года под руководством фронтовика Рябовой Клары Александровны, с 17 января 1991 года музей стал филиалом областного краеведческого музея.

Курский военно-исторический музей «Юные защитники Родины» - единственный российский государственный музей подобного рода - является главным центром по сохранению и научному исследованию культурно-исторического наследия военной поры и судеб воевавших детей и подростков, их социальной реабилитации; по воспитанию будущих граждан- патриотов на героическом прошлом сверстников 1940-х годов.

Именно в Курске в 1963 году Кларой Александровной Рябовой, ветераном Великой Отечественной войны , было положено начало поиску юных защитников Родины в СССР-России. К.А. Рябова организовала работу так, что музей «Юные защитники Родины» стал Международным поисковым центром.

Фонды музея насчитывают почти 30 тысяч музейных предметов, более 25 тысяч публикаций газет и журналов о юных защитниках Родины, более двух тыс. редких книг с очерками о детях войны; найдено более 10 тысяч сыновей и дочерей полков.

Экспозиция музея «Юные защитники Родины» показывает всю глубину трагедии войны через уникальные фотодокументы, через повествование о судьбах детей и подростков, проявлявших храбрость, стойкость и героизм.

Музей посетили делегации из 32 стран мира, в том числе США, Японии, Италии, Кореи, Дании, Швейцарии, Польши, Германии, Англии, Монголии и других. К услугам посетителей постоянная экспозиция «Детство, опаленное войной» выездные лекции, кинолектории, экскурсии, музейные занятия, более десяти передвижных выставок.

Курский музей «Юные защитники Родины» более 30 лет проводит Международные конференции и встречи бывших юных участников Великой Отечественной войны из разных регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Изданы 8 сборников конференций, 6 буклетов о музее, выставках, фотоальбомы, путеводители, календари и другое.

Иллюстрации:

Военно-исторический музей «Юные защитники Родины».