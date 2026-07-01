ЮНОНА

Древнеримская богиня, покровительница семьи, брака, деторождения, женщин и материнства. Дочь Сатурна и Опы. Братья и сестры: Юпитер, Нептун, Веста, Церера. Супруга Юпитера. Мать Марса, Вулкана, Беллоны, Ювенты. Наряду с Юпитером и Минервой входила в Капитолийскую триаду. В древнегреческой мифологии соответствует Гере.

Прозвища: Люцина (Луцина) (лат.Lucetia) – светлая, выводящая на свет, родовспомогательница; Соспита (лат. Sospita, Sospes) – воинствующая, защитница; Популония (лат. Populonia) - плодовитая, мать людей; Фортуна (лат. Fortuna) – судьбоносная; Монета (лат.Moneta) – советница; Капротина (лат. Caprotina) - вожделенная; Регина (лат. Regina) – царица; Пронуба (лат. Pronuba) – покровительствующая помолвке; Румина (лат. Rumina) – кормилица; Фельгура (лат.Fulgura) – молнимечущая; Оссипига (лат. Ossipago) – дающая скелет зародышу и др.

Происхождение и культ

Археологические данные и исторические источники, в частности, Плиний Старший , свидетельствуют об италийском происхождении поклонения Юноне. Несмотря на то, что функциями покровительницы семьи древнеримская богиня похожа на греческую Геру и этрусскую Уни, широкое почитание и разнообразие эпитетов указывают на происхождение Юноны от местного культа праматери. Подтверждением этому может также служить то, что поклонение этой богине было неразрывно связано, с одной стороны, с культом Матер Матута и Доброй Богини, а с другой - с культом Юпитера. Само слово «Юпитер» (Jupiter), с которым «Юнона» (Juno) имеет общий корень, восходит к праиндоевропейскому теониму «бог-отец» (Dyeus phter). Интересно, что древнеримская богиня, также как «праотец» и, возможно, «праматерь», ассоциировалась со светом, а также началом, т.е. рождением, и молодостью. Среди второстепенных факторов, указывающих на древнейшее происхождение культа Юноны, могут быть выделены элементы, сопровождающие ее визуализацию через изобразительное искусство. Так, супруга Юпитера изображалась со змеей – атрибутом, встречающимся у богинь средиземноморского региона, покровительствующим различным аспектам женского бытия. Помимо змеи животными Юноны также являются павлин и гусь. С последним связана легенда о провальной попытке галлов захватить Рим, когда уснувших римских воинов разбудили голодные гуси, жившие при храме Юноны, и те смогли вовремя отразить атаку неприятеля.

В честь Юноны 1 марта проводились Матроналии, до 153 г. до н.э. совпадавшие с началом нового года. В праздновании, которое проводилось в храме богини на Эсквилинском холме (по другим данным в священной роще и в расположенной рядом пещере, где приносилось жертвоприношение змее) принимали участие только свободнорожденные замужние женщины, а руководила им жена жреца Юпитера (фламина), фламиния. Церемониал этих торжеств утрачен. Однако его общий характер можно воспроизвести: молитвы о семейном благополучии, подарки от мужей, угощения рабам и жертва Юноне. Во время Матроналий воплощался культ Юноны Луцины.

1 июня также проводились особые ритуалы, связанные с почитанием Юноны Монета, в честь которой в этот день был основан храм на Капитолии, где находился монетный двор.

Говоря о культе Юноны, нельзя не отметить, что эта богиня сопровождала женщину на всем протяжении ее жизни с момента вступления в брак – у каждой была своя «юнона», точно так же, как у каждого мужчины был свой «гений».

Образ

Вергилий в «Энеиде» описывает Юнону как жестокую мстительную гневливую богиню, что, с одной стороны, соответствует образу Геры в греческой мифологии, а с другой, Юноне Соспита. Воинствующая богиня изначально почиталась в Лациуме. Изображалась в женской одежде и наброшенной поверх нее козьей шкуре, выполнявшей роль панциря и шлема, в руках - щит и охотничье копье. Несмотря на защитную функцию, козлиная шкура может означать очищающую и оплодотворяющую силу богини, проявляющуюся в наступлении нового женского и природного цикла. С другой стороны, эта накидка может указывать на один из эпитетов Юноны – «вожделенная». Страсть, ведущая к зарождению новой жизни, была одной из почитаемых граней этой богини. Соединение образа страстной воинствующей женщины отсылает к легенде о том, как Юнона обрела прозвище Капротина. Как сообщает Плутарх , во время войны, казалось, победившие латины потребовали отдать им римлянок. Одна из рабынь, Филотида, решив спасти достоинство хозяек-жриц Юноны, подговорила других рабынь поменяться с ними одеждами. Когда несвободные женщины оказались в лагере неприятеля, Филотида, после того, как латины уснули, смогла поджечь фиговое дерево (лат. caprificus - капрификус), что послужило сигналом к атаке римлян, которые в результате победили.

Точно неизвестно, сколько просуществовал культ Юноны и когда он прекратился, однако он сохранялся и в Империи, претерпев, судя по всему, значительные изменения.