ЮНГМАН ЙОЗЕФ

Чешский филолог, историк литературы, один из наиболее заметных деятелей Чешского национального возрождения, поэт, переводчик и публицист.

Был создателем демократической концепции чешской национальной программы, в значительной мере сформировавшей облик чешской культуры всего XIX в. Его просветительские идеи и научные изыскания во многом послужили импульсом к формированию новой чешской национальной интеллигенции. Своими научными работами он заложил основу чешскому языкознанию как науке. Его чешско-немецкий словарь стал лексической базой для комплексных коммуникационных задач, стоящих перед чешским языком в условиях борьбы чехов за свои национальные права.

Становление

Йозеф Юнгман родился 16 июля 1773 г. в местечке Гудлице в Центральной Чехии. Был шестым из десяти детей в семье сапожника. Готовя сына к профессии священника, родители в 1774 г. отправили его учиться в немецкую школу ордена пиаритов в городе Бероун. В 1788 г. он перешел в пиаристскую гимназию в Праге, где позднее, в 1792-1795 гг., изучал философские науки, а в 1795-1799 гг. был студентом юридического факультета Пражского университета . Кругозор и научные интересы Юнгмана были очень широки: он интересовался как математикой, физикой, астрономией, так и историей и литературой. Однако, своей специальностью он избрал языкознание. Помимо немецкого и классических языков он владел французским, итальянским, испанским, английским, русским и польским языками. Учась на философском факультете, он примкнул к чешскому национальному движению, посещал лекции профессора филологии Ф.М. Пелцла о чешском языке. До 1799 г. Юнгман был сыном крепостного, а затем получил «вольную для себя и своих потомков», что открывало перед ним новые возможности. С 1799 г. он был профессором в Литомержицкой гимназии (чешский онемеченный город), где начал преподавать ученикам чешский язык, что способствовало пробуждению у провинциальной молодежи патриотических чувств. В 1800 г. он женился на состоятельной немке дворянского происхождения, жительнице Литомержиц Иоанне Светецкой из Чернчиц, в этом браке родилось 6 детей.

В эти годы Юнгман сделал целый ряд переводов: ««Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» Шатобриана, «Потерянный рай» Мильтона , «Герман и Доротея» Гёте , «Слово о полку Игореве» и др. В 1806 г. в первом журнале на чешском языке «Чешский глашатай» («Hlasatel český») он опубликовал диалоги «О чешском языке» в двух частях («Dvojí rozmlouvání o jazyce českém»). Тогда же появился замысел создания его фундаментальных трудов – «Чешско-немецкого словаря» и «Чешской истории».

Расцвет

Около 1810 г. Юнгман выдвинул идею создания специальной общественной организации для издания книг на чешском языке, а также национальной чешскоязычной энциклопедии, становясь, таким образом, крупным деятелем национального возрождения. Он стремился переехать в Прагу и претендовал на многие должности в столице, однако смог получить работу лишь в 1815 г., став профессором Академической гимназии на пражском Старом Месте. В 1834 г. Юнгман занял пост директора этой гимназии. Кроме того, он преподавал чешский язык на философском факультете Пражского университета, а в 1827 и 1838 гг. он избирался его деканом. В 1840 г. Й. Юнгман стал ректором Пражского университета, переняв этот пост от своего брата, профессора-акушера Антонина Яна Юнгмана. С 1821 г. Юнгман издавал первый чешский научный журнал «Krok».

В 1825 г. была издана одна из крупнейших работ Юнгмана «История чешской литературы» («Historie literatury české»). Это был обобщающий труд по истории развития чешской культуры с древнейших времен до начала XIX в. До конца своих дней он дополнял эту книгу и продолжал работать над ней. Здесь он предлагал новое деление чешской истории на древнюю, среднюю и новую. В основе такой периодизации лежали различные фазы развития чешского языка:

- Древняя история – от возникновения чешской литературы до начала XVII в.;

- Средняя история или «Эпоха тьмы» - от утраты Чехией независимости в 1620 г. до школьной реформы 1774 г.

- Новая история – с 1774 г. и до начала эпохи чешского национального возрождения.

Следуя за идеями Й. Добровского , Юнгман отстаивал прогрессивные принципы развития чешского языка. Он отводил первостепенную роль филологии как науке, считая борьбу за чешский язык и литературу основой борьбы за национальную и антифеодальную культуру. В понимании ученого язык приобретал социальный смысл, а языковая принадлежность была естественным образом связана с принадлежностью социальной. Немецкий язык для Юнгмана был языком иностранных угнетателей и чешской шляхты, равнодушной к простому народу, который, в свою очередь, говорил на родном чешском языке и являлся носителем традиционной культуры. Таким образом, он видел крестьянство основой жизнеспособных сил нации и осуждал чешских авторов, продолжавших писать на немецком языке.

Вернувшись в Прагу, Юнгман стал центральной фигурой чешского национального движения. Вокруг него объединились все, кто ратовал за развитие отечественной культуры. Он был инициатором превращения Национального музея в Праге (с 1818 г.) в центр национального движения и борьбы за права чешского народа. В 1830 г. при музее была основана Чешская матица – комиссия по изданию энциклопедии и других книг на чешском языке. Вокруг матицы постепенно сгруппировались чешские ученые и писатели, а членство в ней рассматривалось как общественный и просветительский долг интеллигенции.

При активном содействии Чешской матицы был издан крупнейший филологический труд Юнгмана – «Чешско-немецкий словарь» в 5 томах («Slovník česko-německý», 1834-1839). Он содержал 120 000 слов, с приведением их значения, способов употребления и параллелей из других славянских языков. Словарь стал краеугольным камнем в процессе постепенного установления стандарта чешского литературного языка. Этот труд наглядно демонстрировал, что словарный запас чехов позволяет удовлетворить всем требованиям, выдвигаемым чешскому языку со стороны активно развивающегося общества.

В 1844 г. Йозеф Юнгман ушел в отставку. Он умер 12 ноября 1847 г. в Праге.

По мировоззрению он был романтиком. Выражалось это прежде всего в его трактовке чешской истории. Он идеализировал политическую и социальную жизнь древних славян и структуру языческого общества. Такая научная наивность полностью соответствовала представлениям романтиков о первобытном развитии человечества. Однако романтические идеи Юнгмана имели и положительное значение, мобилизуя чешское общество в борьбе за отстаивание своих национальных прав, что было объективно необходимо в обстановке подъема национально-освободительного движения. Не успев дожить до революции 1848 г., Йозеф Юнгман все же внес огромный вклад в подготовку чешского общества к ней. Многие из его идей были взяты на вооружение идеологами демократического революционного лагеря в 1848 г.