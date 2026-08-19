ЮЛИЙ ПАВЕЛ (лат. Iulius Paulus)

Римский юрист.

Учился у Корвидия Сцеволы, был адвокатом, асессором префекта претория Эмилия Папиниана, затем стал членом императорского совета и, может быть, главой канцелярии a memoria. Гелиогабал , возможно, сделал его префектом претория в 219 г., когда он женился на его дочери Юлии Корнелии Пауле. Брак был расторгнут в 220 г., а Юлий Павел изгнан из Рима. После воцарения Александра Севера он вернулся в Рим и снова стал членом совета; был назначен префектом претория вместе с Ульпианом. Юлий Павел написал около 300 книг по гражданскому праву, преторским эдиктам, замечаний по поводу предшествующих юристов и сочинений на отдельные темы, ему принадлежат 23 книги «Исследований» и 26 «Ответов», написанные в результате обширной юридической практики. Слава и авторитет Павла привели к тому, что ему начали ложно приписываться сочинения, в частности, так называемые Sententiae Pauli, составленные в конце III в.; в них кратко излагались действующие юридические нормы. Эти «Сентенции» Константин I признал подлинными. В 426 г. Юлий Павел вошел в число 5 юристов, мнения которых были обязательны для судей.

Сочинения :

Pauli sententiae / Ed. E. Levy. Ithaca, 1945;

Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана / Пер. с лат. Е. М. Штаерман. М., 1998.