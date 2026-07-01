ЮХТ АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ

Историк, архивист, доктор исторических наук (1980).

Происхождение и Великая Отечественная Война.

После переезда семьи под Ленинград А.И. Юхт поступил на завод им. Калинина токарем. Тяга к знаниям привела его на рабфак, а в 1937 г. он поступает на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Окончание студенческой жизни совпало с началом Великой Отечественной войны. А.И. Юхт уходит добровольцем в ряды народного ополчения. Боевой путь командира орудия Юхта отмечен тремя ранениями и самыми почитаемыми в среде фронтовиков наградами – орденом Славы III степени и двумя медалями «За отвагу». К юбилею 40-летия Победы ему был вручен орден Отечественной войны I степени.

В Астрахани и Москве.

После демобилизации из армии в 1945 г. Александр Исаевич живет и работает в Астрахани. Здесь он преподает в педагогическом институте, увлеченно занимается изучением истории Астрахани, трудится над материалами местного архива. В астраханских изданиях А.И. Юхт публикует свои первые работы. Затем начинается московский период жизни и деятельности А.И. Юхта. Его приглашают на работу сначала в Центральный государственный архив древних актов, потом в издательство «Наука», где он возглавил редакцию исторической литературы. С 1968 г. А.И. Юхт – в Институте истории СССР АН СССР. В редакции «Исторических записок» он исполняет обязанности ответственного секретаря, а позже становится заместителем главного редактора этого уважаемого издания. Опытная рука редактора содействовала выходу в свет 38 томов «Исторических записок» (т. 81 – 118). При содействии Юхта в 1963 увидел свет III том академического издания «Правды Русской».

Научные интересы.

Сфера научных интересов Юхта: русская социально-экономическая и политическая история XVII—XVIII вв., история торговых связей России со странами Востока (в т.ч. с Сев. Кавказом, Закавказьем, Турцией, Ср. Азией, Индией), источниковедение. Ввел в научный оборот много новых источников (в т.ч. комплекс астраханских таможенных книг XVIII в.). Особое внимание уделил фигуре астраханского губернатора, великого государственного деятеля и ученого В.Н. Татищева. По материалам докторской диссертации Юхта была опубликована монография «Государственная деятельность В.Н. Татищева в 20-х—начале 30-х годов XVIII в.» (М., 1985). Заключительным аккордом его изысканий в сфере торговых отношений России и Востока явилась монография «Торговля с восточными странами и внутренний рынок России: (20—60-е гг. XVIII в.» (М., 1994). Перу ученого принадлежит первое исследование о деньгах и монетном деле в России XVIII в., подготовленное по архивным материалам (Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М., 1994).