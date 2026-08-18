ЮХАН III (JOHAN)

С 1568 года - король Швеции. Герцог Финляндии, сын Густава I и его второй жены Маргарет Лейонхувуд. Представитель династии Васа. Первая жена – Катерина Ягеллонка, вторая - Гунилла Юханссдоттер.

С 1556 года назначен герцогом Финляндии, что позволило ему вести независимую политику. Он смог приобрести владения распадавшегося Ливонского ордена, Ревель и Эзель, а также оказывал поддержку королю Польши, дочь которого Юхан взял в жены. Такая политика не устраивала его брата Эрика, который планировал поставить под свой контроль торговлю с Россией, и в 1563 году он объявил Юхана изменником и заключил его в Грипсхольм, где тот находился до 1567 года. Через год в результате переворота Эрика на шведском престоле сменил Юхан, которого провозгласили королем в 1569 году.

Одной из главных задач после заключения Штеттинского мирного договора для Юхана стало установление совместного с Польшей контроля над торговлей с Россией, которая предпринимала усиленные попытки закрепиться на Балтийском море. Одним из главных успехов шведской короны в противостоянии с Россией было взятие Нарвы в 1581 году, в то время как попытки шведов овладеть побережьем Белого моря и Ижорской землей к серьезным результатам не привели.

Юхан во многом пытался ограничить Реформацию в Швеции, планируя создать некий синтез между протестантством и католичеством, что, впрочем, было с большим недовольством воспринято духовенством.

Юхан умер 17 ноября 1592 года. Похоронен в кафедральном соборе Упсаллы.

Иллюстрации:

Иоганн Баптиста ван Уттер. Портрет короля Юхана III (1582 год).

Автор статьи: Перепечкин К. В.