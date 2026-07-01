ЮГОСЛАВИЯ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Государство на Балканах во главе с правящей династией Карагеоргиевичей.

Диктатура короля Александра Карагеоргиевича

В результате тяжелейшего политического кризиса, охватившего Королевство сербов, хорватов и словенцев, связанного со смертью одного из лидеров оппозиции, главы фракции Хорватской крестьянской партии С. Радича , смертельно раненного в 1928 г. в скупщине (парламенте), 6 января 1929 г. король Александр I Карагеоргиевич отменил Видовданскую конституцию и распустил действующий парламент. Следующим шагом короля стало переименование страны в Королевство Югославия (3 октября 1929 г.). За переименованием страны скрывалась новая официальная идеология т.н. интегрального югославизма, когда вместо разных народов, проживавших в стране, властями на бумаге провозглашался единый народ - югославы. Со стороны власти предпринималась попытка не только силой подавить ростки национализма, но и вдохнуть новую жизнь в общество. При этом полиция активно боролась с коммунистами, усташами и другими противниками режима. Лишь через два года после государственного переворота король даровал Октроированную конституцию 1931 г., закреплявшую неограниченную власть монарха, учреждавшую двухпалатный парламент (с тем, чтобы король пользовался несомненной поддержкой верхней палаты), в выборах в который могли участвовать те политические партии, чьи избиратели будут по всей стране, а не в отдельных регионах. Со стороны большинства политических деятелей решение короля вызвало протест, часть политиков даже эмигрировала из страны (С. Прибичевич).

Согласно Конституции, к участию в выборах была допущена лишь одна партия – Югославянская радикально-крестьянская демократия (с 1933 Югославянская национальная партия), лидером которой стал премьер-министр П. Живкович. Любопытно, что сами выборы проходили с помощью открытого голосования. Лидеры оппозиционной Крестьянско-демократической коалиции в 1932 г. приняли «Загребские пунктуации» с требованием федерализации страны и гарантиями равноправия всех народов страны. В том же году усташи во главе с А. Павеличем , бежавшим из страны, предприняли безуспешную попытку поднять восстание в Югославии. В 1933 г. на о. Хвар был интернирован лидер словенской национальной партии А. Корошец, один из немногих политиков, первоначально одобривший решительные действия короля.

Правление принца-регента Павла

Ситуация в стране резко изменилась после убийства Александра I Карагеоргиевича в Марселе в октябре 1934 г. При малолетнем наследнике Петре II был создан регентский совет во главе с двоюродным братом покойного короля принцем Павлом, который ослабил режим диктатуры. В выборах 1935 г. приняла участие объединённая оппозиция во главе с В. Мачеком, победа с незначительным перевесом голосов проправительственной коалиции была признана провалом и привела к отставке действовавшего кабинета министров. Произошло возрождение старейшей сербской партии радикалов под названием Югославский радикальный союз (ЮРС). Лидер этой партии и одновременно глава правительства в 1935–1939 гг. М. Стоядинович предпринял ряд решительных шагов во внешней политике (были заключены соглашения с Болгарией и Италией), премьер также попытался разрешить внутриполитический конфликт. В 1937 г. он инициировал подписание Конкордата с Ватиканом, но этот шаг правительства вызвал бурное негодование представителей Сербской Православной Церкви (в период кризиса внезапно скончался патриарх Варнава (Росич), что привело вновь к тяжелейшему кризису и многочисленным манифестациям противников соглашения). В результате этого неудачного шага на выборах 1938 г. оппозиция получила ещё больше голосов, что предопределило отставку Стоядиновича 5 февраля 1939 г. Новый глава правительства Д. Цветкович (ЮРС) пошёл на серьезные уступки представителям оппозиции, подписав 26 августа 1939 г. соглашение с В. Мачеком, лидером ХКП, о создании Хорватской бановины, состоящей из Савской и Приморской бановин, а также нескольких районов соседних бановин, в них собственно вошли территории с преимущественно хорватским населением. Учреждался пост бана, создавался местный парламент – сабор (вопрос окончательного раздела полномочий и определения границ бановины откладывался до наступления совершеннолетия короля в сентябре 1941 г.). Согласно этому соглашению было сформировано коалиционное правительство во главе с Цветковичем, а Мачеку достался пост заместителя премьер-министра.

Разгром Югославии

Новое правительство пыталось сохранить нейтралитет во время Второй мировой войны , продолжая во многом политику М. Стоядиновича, но прямые угрозы со стороны Италии и Германии вынудили правительство подписать протокол от 25 марта 1941 г. о присоединении к Тройственному пакту. В ответ по стране прокатились антифашистские манифестации (Белград, Любляна, Сплит, Подгорица, Скопье). Уже через два дня группа военных во главе с генералом ВВС Д. Симовичем совершила государственный переворот и свергла правительство, Пётр II досрочно был провозглашён королём. Действия нового правительства были лихорадочными и непоследовательными. Несмотря на официальное заявление с подтверждением верности заключенному соглашению, военная машина вермахта уже была запущена. 6 апреля 1941 г. немецкие войска и их союзники начали операцию «Наказание», закончившуюся быстрым захватом всей территории страны. Югославская армия практически не оказала сопротивления, в Загребе немецкие части были встречены цветами. 18 апреля в Белграде министр иностранных дел Югославии Цинцар-Маркович и генерал Янкович подписали капитуляцию. Пётр II и часть правительства покинули страну, обнародовав Декларацию о продолжении борьбы с оккупантами.