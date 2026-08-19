ЙОВИЙ ПАВЕЛ
ЙОВИЙ ПАВЕЛ (Паоло Джовио) (лат. Paulus Iovius, итал. Paolo Giovio) - итальянский гуманист и историк.
Получил прозвище Новокомский по латинскому названию города Комо (Novum Comum). В 1506 году изучал медицину и философию в Падуанском университете под руководством П. Помпонацци, в 1507 году продолжил медицинское образование в Павийском университете. С 1512 году, обосновавшись в Риме, Йовий занимался не только врачебной практикой, но и наукой. Он также выполнял многочисленные поручения литературного и церковно-дипломатического характера при дворах римских пап Льва X, Адриана VI, Климента VII и Павла III; часто путешествовал по итальянским государствам и Европе.
В 1527 году Климент VII рукоположил Йовия епископом Ночеры (близ Салерно). В 1533 году французский король Франциск I назначил Йовию пенсию; владетельные особы Италии, князья церкви, многие знаменитости присылали ему дорогие подарки, портреты, камеи, редкостные вещи и произведения искусства, которые он использовал для создания в своём дворце, расположенном в городе Комо на берегу озера Ларио, музея (с 1536 года; один из первых в Европе). В 1551 году Йовий переехал во Флоренцию к своему другу и покровителю герцогу Тосканскому Козимо I Медичи.
Йовий уделял большое внимание в своём творчестве отдалённым странам и народам, в частности Османской империи и Эфиопии. В главном труде Йовия, непосредственного свидетеля множества важнейших событий, хорошо осведомлённого обо всём происходящем, - «История своего времени в XLV книгах» - нашёл отражение период от начала Итальянских войн в 1494 году до 1549 года. Другой известный труд Йовия - сборники элогий, своего рода кратких характеристик выдающихся личностей, помещённых под их портретами, выставленными в созданном Йовием музее. В 1545 году Йовий завершил, а в 1546 году опубликовал «Описания мужей, прославленных учёностью» («Elogia virorum literis illustrium»); в 1551 году во Флоренции издал семь книг «Описаний мужей, прославленных воинской доблестью» («Elogia virorum bellica virtute illustrium»), в 6-й книге содержалась элогия великого князя московского Василия III Ивановича.
В 1525 году издал трактат о Русском государстве - «Книгу о посольстве Василия, великого князя московского, к папе Клименту VII». Труд Йовия, основанный главным образом на рассказах великокняжеского посланца Дмитрия Герасимова, а также, вероятно, на информации купца и папского гонца в Москву П. Чентурионе, других итальянских купцов и папских дипломатов, содержал целый ряд уникальных сведений: рассказы о торговле в Устюге, о распространённых в Русском государстве обычаях, напитках, книгах, о численности русского войска, об изображениях на русских знамёнах, а также предание об участии московитов в готском походе на Римскую империю. Книгу Йовия использовал С. фон Герберштейн при написании своих «Записок о Московии». В Европе XVI века труд Йовия являлся наиболее часто публикуемым сочинением о Русском государстве (издавался вместе с «Записками о Московии» и в составе других сборников, а также самостоятельно).
Сочинения:
Commentari delle cose de’Turchi. Venezia, 1531;
Fides, religio, mores Aethiopum sub imperio Pretiosi Joannis. Louanij, 1540;
Historiarum sui temporis libri XLV. Florentiae, 1550–1552. Vol. 1–2;
Opera omnia. Basileae, 1578;
Libellus de legatione Basilii magni principis Moscowiae ad Clementem VII Pont. Max... // Россия в первой половине XVI в.: взгляд из Европы. М., 1997.