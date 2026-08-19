ЙОВИЙ ПАВЕЛ

ЙОВИЙ ПАВЕЛ (Паоло Джовио) (лат. Paulus Iovius, итал. Paolo Giovio) - итальянский гу­ма­нист и ис­то­рик.

По­лу­чил про­зви­ще Но­во­ком­ский по латинскому названию города Ко­мо (No­vum Comum). В 1506 году изу­чал ме­ди­ци­ну и фи­ло­со­фию в Па­ду­ан­ском университете под руководством П. Пом­по­нац­ци, в 1507 году про­дол­жил медицинское об­ра­зо­ва­ние в Па­вий­ском университете. С 1512 году, обос­но­вав­шись в Ри­ме, Йовий за­ни­мал­ся не толь­ко вра­чеб­ной прак­ти­кой, но и нау­кой. Он так­же вы­пол­нял мно­го­численные по­ру­че­ния литературного и цер­ков­но-ди­пло­ма­тического ха­рак­те­ра при дво­рах рим­ских пап Льва X , Ад­риа­на VI, Кли­мен­та VII и Пав­ла III; час­то пу­те­ше­ст­во­вал по итальянским го­су­дар­ст­вам и Ев­ро­пе.

В 1527 году Кли­мент VII ру­ко­по­ло­жил Йовия епи­ско­пом Но­че­ры (близ Са­лер­но). В 1533 году французский ко­роль Фран­циск I на­зна­чил Йовию пен­сию; вла­де­тель­ные осо­бы Ита­лии, кня­зья церк­ви, многие зна­ме­ни­то­сти при­сы­ла­ли ему до­ро­гие по­дар­ки, порт­ре­ты, ка­меи, ред­кост­ные ве­щи и про­из­ве­де­ния искусства, ко­то­рые он ис­поль­зо­вал для соз­да­ния в сво­ём двор­це, рас­по­ло­жен­ном в городе Ко­мо на бе­ре­гу озера Ла­рио, му­зея (с 1536 года; один из пер­вых в Ев­ро­пе). В 1551 году Йовий пе­ре­ехал во Фло­рен­цию к сво­ему дру­гу и по­кро­ви­те­лю гер­цо­гу Тос­кан­ско­му Ко­зи­мо I Ме­ди­чи.

Йовий уде­лял боль­шое вни­ма­ние в сво­ём твор­че­ст­ве от­да­лён­ным стра­нам и на­ро­дам, в част­но­сти Ос­ман­ской им­пе­рии и Эфио­пии. В главном тру­де Йовия, не­по­средственного сви­де­те­ля множества важ­ней­ших со­бы­тий, хо­ро­шо ос­ве­дом­лён­но­го обо всём про­ис­хо­дя­щем, - «Ис­то­рия сво­его вре­ме­ни в XLV кни­гах» - на­шёл от­ра­же­ние пе­ри­од от на­ча­ла Италь­ян­ских войн в 1494 году до 1549 года. Другой из­вест­ный труд Йовия - сборники эло­гий, сво­его ро­да крат­ких ха­рак­те­ри­стик вы­даю­щих­ся лич­но­стей, по­ме­щён­ных под их порт­ре­та­ми, вы­став­лен­ны­ми в соз­дан­ном Йовием му­зее. В 1545 году Йовий за­вер­шил, а в 1546 году опуб­ли­ко­вал «Опи­са­ния му­жей, про­слав­лен­ных учё­но­стью» («Elogia vi­ro­rum literis illustrium»); в 1551 году во Фло­рен­ции из­дал семь книг «Опи­са­ний му­жей, про­слав­лен­ных во­ин­ской доб­ле­стью» («Elogia virorum bellica virtute il­lust­ri­um»), в 6-й кни­ге со­дер­жа­лась эло­гия великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча.

В 1525 году из­дал трак­тат о Русском государстве - «Кни­гу о по­соль­ст­ве Ва­си­лия, ве­ли­ко­го кня­зя мо­с­ков­ско­го, к па­пе Кли­мен­ту VII». Труд Йовия, ос­но­ван­ный главным образом на рас­ска­зах ве­ли­ко­кня­жес­ко­го по­слан­ца Дмит­рия Ге­ра­си­мо­ва, а так­же, ве­ро­ят­но, на ин­фор­ма­ции куп­ца и пап­ско­го гон­ца в Мо­ск­ву П. Чен­ту­рио­не, других итальянских куп­цов и пап­ских ди­пло­ма­тов, со­дер­жал це­лый ряд уни­каль­ных све­де­ний: рас­ска­зы о тор­гов­ле в Ус­тю­ге, о рас­про­стра­нён­ных в Русском государстве обы­ча­ях, на­пит­ках, кни­гах, о чис­лен­но­сти русского вой­ска, об изо­бра­же­ни­ях на русских зна­мё­нах, а так­же пре­да­ние об уча­стии мос­ко­ви­тов в гот­ском по­хо­де на Римскую им­пе­рию. Кни­гу Йовия ис­поль­зо­вал С. фон Гер­бер­штейн при на­пи­са­нии сво­их «За­пи­сок о Мос­ко­вии». В Ев­ро­пе XVI века труд Йовия яв­лял­ся наи­бо­лее час­то пуб­ли­куе­мым со­чи­не­ни­ем о Русском государстве (из­да­вал­ся вме­сте с «За­пис­ка­ми о Мос­ко­вии» и в со­ста­ве других сбор­ни­ков, а так­же са­мо­стоя­тель­но).

Сочинения:

Commentari delle cose de’Turchi. Ve­ne­zia, 1531;

Fides, religio, mores Aethiopum sub imperio Pretiosi Joannis. Louanij, 1540;

His­to­riarum sui temporis libri XLV. Florentiae, 1550–1552. Vol. 1–2;

Opera omnia. Basileae, 1578;

Libellus de legatione Basilii magni prin­cipis Moscowiae ad Clementem VII Pont. Max... // Рос­сия в пер­вой по­ло­ви­не XVI в.: взгляд из Ев­ро­пы. М., 1997.