ЙОХАННЫС IV

Йоханныс IV (личное имя до коронации Бэззаббых Касса) (ок.10.03.1832 - 1889, Мэтэм) — император Эфиопии с 1872.

Родился в знатной семье, связанной с правящей династией провинции Тыграй. Согласно характеристике, данной эфиопским историком в предисловии к хронике императора: «Абба Бэззаббых Касса, или император Йоханныс IV, был аристократом по происхождению, клириком по образованию, фанатиком по религиозному рвению, моралистом по наклонностям, националистом по проводимой политике, воином и императором по профессии». С 1865 — правитель Тыграя, противник центральной власти императора Теводроса II. В благодарность за сотрудничество в 1867—1868 с британским экспедиционным корпусом, направленным в Эфиопию для освобождения арестованных Теводросом II британских подданных, получил в подарок большое количество огнестрельного оружия, что помогло ему в 1872 занять трон.

В отличие от своего предшественника тяготел к консерватизму во внутренней и изоляционизму во внешней политике, видя путь развития страны не в модернизации, а в укреплении традиционных институтов. Приложил большие усилия для создания в стране конфессионально однородного общества, насильно обращая в христианство язычников и мусульман. В процессе централизации Эфиопии допустил фактическую полунезависимость двух крупнейших областей страны — Шоа и Годжам, ограничившись лишь сбором с них ежегодной дани. В истории Эфиопии Й. IV занимает место защитника территориальной целостности страны. В ходе войны 1875—1876 с хедивским Египтом, претендовавшим на часть северных территорий Эфиопии, нанес сокрушительное поражение египтянам при Гуре и Гундете. В 1867 в битве при Догали наголову разбил отряд итальянцев, которые, укрепившись на Красноморском побережье, попытались расширить свои владения. В последние годы правления Й. IV участились вторжения в Эфиопию махдистов соседнего Судана, заканчивавшиеся, как правило, победой армии императора. 9 марта 1889 Й. IV, лично принимавший участие в сражениях, был смертельно ранен в битве при Мэтэме.

Лит.: Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (2-я половине XIX — начало XX в.) М., 1980; Цыпкин Г. В. Эфиопия в антиколониальных войнах. М.,1988; A Chronicle of Emperor Yohannes I. (1872—1889). Wiesbaden, 1977; Zewde Gabre Sellasie. Yohannes IV of Ethiopia. A Political Biography. Oxford, 1975.