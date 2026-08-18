ЙИГЛАВА
ЙИГЛАВА - город в Чехии.
Населление 50,2 тысяч человек (2008 год). Расположен в центральной части страны, на Чешско-Моравской возвышенности, на реке Йиглава (бассейн Лабы). Узел железных и автомобильных дорог (в т. ч. автомагистраль Прага - Вена; близ Йиглава проходит автомагистраль Прага - Брно).
Основание и начальный период развития Йиглавы связаны с разработкой месторождения серебра (велась, возможно, с конца VIII века). В 1245 году чешский король Вацлав I Одноглазый заложил на месте расположенной здесь деревни город, а в 1249 году даровал ему городские и горные привилегии, которые были подтверждены Пржемыслом II Отокаром. Значительная часть населения Йиглавы составляли немцы (немецкое название Йиглава - Iglau). Во время гуситских войн (смотрите Гуситское движение) Йиглава - один из главных опорных пунктов католической партии. 05.06.1436 года на съезде в Йиглава были провозглашены компактаты, получившие впоследствии название Пражские компактаты. С 1526 года Йиглава - в составе владений Габсбургов. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов дважды захватывалась шведскими войсками, в 1742 году - прусскими. С 1918 года в Чехословакии. До 1945 года Йиглава и прилегающий район были вторым по величине немецкоязычным анклавом Чехии. С 1993 года в Чехии.
Старейшие сохранившиеся архитектурные памятники относятся к XIII-XV векам; в XVI веке пострадавший от пожара город отстроен практически заново. Главный архитектурный комплекс расположен на выделяющейся своими размерами рыночной площади, которая застраивалась с конца XIX века. Во второйй половине XVI века обрамляющие площадь здания были перестроены в стиле ренессанс, в XVII-XVIII веках - в стиле барокко, в XIX веке некоторые фасады приобрели элементы классицистического декора. Доминантой площади служит Ратуша, состоящая из трёх зданий, одно из которых венчает часовая башенка (постройка самой старой части Ратуши относится к 1425 году; в XVIII веке Ратуша приобрела классицистический вид).
Комплекс бывшего монастыря иезуитов: барочная церковь Святого Игнатия (итальянский архитектор Я. Браска, 1683-1689 годы) с готическими скульптурами в интерьере (XIV век), здания монашеских келий (1699-1711 годы) и гимназии (1720-1727 годы; росписи). На площади и прилегающих к ней улицах расположены также готическая церковь Святого Якуба (начало XIII века) с двумя разновеликими башнями - часовой (XIV век) и колокольной; готическая церковь Поднятия Святого Креста (XII-XIV века, в XVI веке приобрела ренессансные элементы декора), ранее принадлежавшая ордену доминиканцев; т. н. чумной столб (1690 год) и 2 фонтана со скульптурами Нептуна и Афродиты (скульптор Я. Прхал, 1797 год).
Внешний вид площади сильно изменился в 1983 году, когда на месте ряда средневековых строений был возведён крупный торговый комплекс. Сохранились фрагменты городских стен, а также одни из пяти ворот, ставшие позднее архитектурным символом города, - ворота Святой Богоматери (2-я половина XIII века , перестроены в 1509, 1564 и 1996 годах; в 1853 году в неоготической башне ворот встроены городские часы). Близ ворот находится ц. Вознесения Св. Марии (1250, перестроена в 16 в. в барочном стиле), до кон. 18 в. принадлежавшая ордену миноритов.
Среди др. архитектурных памятников - церковь Иоанна Крестителя (начало XIII века, перестроена в стиле барокко в конце XVIII века), неоготическая евангелистская церковь Святого Павла (1875-1878 годы), четыре погранично-межевых столба (1750 год); памятники гражданской архитектуры XIX века: здания мэрии, городской библиотеки, Инспекции византийских древностей (Дворец Токаса) и др. Йиглава известна своими катакомбами (площадь около 5 га, длина около 25 км, глубина до 15 м) - старыми шахтами по добыче серебра (XIV-XVII века).
Музей края Высочина, галерея искусств, несколько частных картинных галерей, Общество Г. Малера (провёл детство в Й.). 4 театра (в т. ч. Театр на холме, театр «Bobo»). Международный фестиваль документального кино.
Производство деталей и агрегатов для дизельных двигателей (завод «Bosch Diesel», создан в начале 1990-х годов германским концерном «Bosch» с участием чешской компании «Motorpal»), комплектующих для автомобилей, главным образом деталей двигателей («Motorpal»), элементов гидравлических систем для воздушных судов («Jihlavan») и др. Предприятия пищевой (молочной, мясной, кондитерской) промышленности; переработка кофе («Tchibo»), пивоварение. Производство спортивной одежды, кожаной обуви и меховых изделий. Стекольная, деревообрабатывающая, мебельная промышленность; производство строительных материалов.
Иллюстрация:
Йиглава. Вид центральной части города. Архив БРЭ.