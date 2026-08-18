ЙИГЛАВА

ЙИГЛАВА - город в Чехии.

Населление 50,2 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти стра­ны, на Чеш­ско-Мо­рав­ской воз­вы­шен­ности, на реке Йи­гла­ва (бас­сейн Ла­бы). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог (в т. ч. ав­то­ма­ги­ст­раль Пра­га - Ве­на; близ Йиглава про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Пра­га - Брно).

Ос­но­ва­ние и на­чаль­ный пе­ри­од раз­ви­тия Йиглавы свя­за­ны с раз­ра­бот­кой ме­сто­ро­ж­де­ния се­реб­ра (ве­лась, воз­мож­но, с конца VIII века). В 1245 году чешский ко­роль Вац­лав I Од­но­гла­зый за­ло­жил на мес­те рас­по­ло­жен­ной здесь де­рев­ни го­род, а в 1249 году да­ро­вал ему городские и гор­ные при­ви­ле­гии, ко­то­рые бы­ли под­твер­жде­ны Прже­мыс­лом II Ото­ка­ром. Зна­чительная часть на­се­ле­ния Йиглавы со­став­ля­ли нем­цы (немецкое название Йиглава - Iglau). Во вре­мя гу­сит­ских войн (смотрите Гу­сит­ское дви­же­ние) Йиглава - один из главных опор­ных пунк­тов ка­то­лической пар­тии. 05.06.1436 года на съез­де в Йиглава бы­ли про­воз­глаше­ны ком­пак­та­ты, по­лу­чив­шие впо­след­ст­вии название Праж­ские ком­пак­та­ты. С 1526 года Йиглава - в со­ста­ве вла­де­ний Габс­бур­гов. Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов два­ж­ды за­хва­ты­ва­лась шведскими вой­ска­ми, в 1742 году - прус­ски­ми. С 1918 года в Че­хо­сло­ва­кии. До 1945 года Йиглава и при­ле­гаю­щий рай­он бы­ли вто­рым по ве­ли­чи­не не­мец­коя­зыч­ным анк­ла­вом Че­хии. С 1993 года в Че­хии.

Ста­рей­шие со­хра­нив­шие­ся ар­хитектурные па­мят­ни­ки от­но­сят­ся к XIII-XV векам; в XVI веке по­стра­дав­ший от по­жа­ра го­род от­стро­ен прак­ти­че­ски за­но­во. Главный ар­хитектурный ком­п­лекс рас­по­ло­жен на вы­де­ляю­щей­ся свои­ми раз­ме­ра­ми ры­ноч­ной пло­ща­ди, ко­то­рая за­страи­ва­лась с конца XIX века. Во второйй половине XVI века об­рам­ля­ю­щие пло­щадь зда­ния бы­ли пе­ре­строе­ны в сти­ле ре­нес­санс , в XVII-XVIII веках - в сти­ле ба­рок­ко, в XIX веке не­ко­то­рые фа­са­ды при­об­ре­ли эле­мен­ты клас­си­ци­стического де­ко­ра. До­ми­нан­той пло­ща­ди слу­жит Ра­ту­ша, со­стоя­щая из трёх зда­ний, од­но из ко­то­рых вен­ча­ет ча­со­вая ба­шен­ка (по­строй­ка са­мой ста­рой час­ти Ра­ту­ши от­но­сит­ся к 1425 году; в XVIII веке Ра­ту­ша при­об­ре­ла клас­си­ци­стический вид).

Ком­плекс бывшего мо­на­сты­ря ие­зуи­тов: ба­роч­ная церковь Святого Иг­на­тия (итальянский архитектор Я. Бра­ска, 1683-1689 годы) с го­тическими скульп­ту­ра­ми в ин­терь­е­ре (XIV век), зда­ния мо­на­ше­ских ке­лий (1699-1711 годы) и гим­на­зии (1720-1727 годы; рос­пи­си). На пло­ща­ди и при­ле­гаю­щих к ней ули­цах рас­по­ло­же­ны так­же го­тическая церковь Святого Яку­ба (начало XIII века) с дву­мя раз­но­ве­ли­ки­ми баш­ня­ми - ча­со­вой (XIV век) и ко­ло­коль­ной; го­тическая церковь Под­ня­тия Святого Кре­ста (XII-XIV века, в XVI веке при­об­ре­ла ре­нес­санс­ные эле­мен­ты де­ко­ра), ра­нее при­над­ле­жав­шая ор­де­ну до­ми­ни­кан­цев; т. н. чум­ной столб (1690 год) и 2 фон­та­на со скульп­ту­ра­ми Неп­ту­на и Аф­ро­ди­ты (скульп­тор Я. Прхал, 1797 год).

Внеш­ний вид пло­ща­ди силь­но из­ме­нил­ся в 1983 году, ко­гда на мес­те ря­да средневековых строе­ний был воз­ве­дён круп­ный тор­го­вый ком­плекс. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты городских стен, а так­же од­ни из пя­ти во­рот, став­шие позд­нее ар­хитектурным сим­во­лом города, - во­ро­та Святой Бо­го­ма­те­ри (2-я половина XIII века , пе­ре­строе­ны в 1509, 1564 и 1996 годах; в 1853 году в нео­го­тической баш­не во­рот встрое­ны городские ча­сы). Близ во­рот на­хо­дит­ся ц. Воз­не­се­ния Св. Ма­рии (1250, пе­ре­строе­на в 16 в. в ба­роч­ном сти­ле), до кон. 18 в. при­над­ле­жав­шая ор­де­ну ми­но­ри­тов.

Сре­ди др. ар­хитектурных па­мят­ни­ков - церковь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (начало XIII века, пе­ре­строе­на в сти­ле ба­рок­ко в конце XVIII века), нео­го­тическая еван­ге­ли­ст­ская церковь Святого Пав­ла (1875-1878 годы), че­ты­ре по­гра­нич­но-ме­же­вых стол­ба (1750 год); па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры XIX века: зда­ния мэ­рии, городской библиотеки, Ин­спек­ции ви­зантийских древ­но­стей (Дво­рец То­ка­са) и др. Йи­гла­ва из­вест­на свои­ми ка­та­ком­ба­ми (площадь около 5 га, дли­на около 25 км, глу­би­на до 15 м) - ста­ры­ми шах­та­ми по до­бы­че се­реб­ра (XIV-XVII века).

Му­зей края Вы­со­чи­на, га­ле­рея ис­кусств, несколько ча­ст­ных кар­тин­ных га­ле­рей, Общество Г. Ма­ле­ра (про­вёл дет­ст­во в Й.). 4 те­ат­ра (в т. ч. Те­атр на хол­ме, те­атр «Bobo»). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь до­ку­мен­таль­но­го ки­но.

Про­изводство де­та­лей и аг­ре­га­тов для ди­зель­ных дви­га­те­лей (за­вод «Bosch Die­sel», соз­дан в начале 1990-х годов германским кон­цер­ном «Bosch» с уча­сти­ем чешской ком­па­нии «Motorpal»), ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей, главным образом де­та­лей дви­га­те­лей («Motorpal»), эле­мен­тов гид­рав­лических сис­тем для воз­душ­ных су­дов («Jihla­van») и др. Пред­при­ятия пи­ще­вой (мо­лоч­ной, мяс­ной, кон­ди­тер­ской) промышленности; пе­ре­ра­бот­ка ко­фе («Tchibo»), пи­во­ва­ре­ние. Про­изводство спор­тив­ной оде­ж­ды, ко­жа­ной обу­ви и ме­хо­вых из­де­лий. Сте­коль­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, ме­бель­ная промышленность; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов.

Иллюстрация:

Йигла­ва. Вид цент­раль­ной ча­сти го­ро­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)