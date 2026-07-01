ЙЕЗДИГЕРД III

Йездигерд III (ок. 616/617 — 651/652, Мерв) — последний шаханшах Ирана (632—651) из династии Сасанидов, сын Шахрияра, внук Хосрова II Апарвеза.

Возведен на престол в Стахре (неподалеку от Персеполя ) военачальником Рустамом, сыном Фаррух-Хормозда, который вновь объединил под его властью земли Сасанидской державы. Социально-политический кризис в стране, разоренной Ирано-византийскими войнами , окончательно подорвал могущество династии, которая не смогла оказать успешного сопротивления арабским завоеваниям . После поражения при Кадисийи , где пал Рустам, и взятия арабами Ктесифона Й. III еще удерживал области Иранского плато, но после битвы при Нехавенде отступил на его северо-восток, где пытался противопоставить наступлению Халифата союз с Западнотюркским каганатом и китайской империей Тан. Действуя в бассейне левых притоков Амударьи, преданный большинством местных правителей и землевладельцев (марзпанов и дехканов ), погиб от руки убийцы, подосланного одним из них (по преданию, отраженному у Фирдауси, — мельником, покусившимся на остатки сокровищ короны). С начала царствования Й. III (16 июля 632, по преданию, совпавшего с кончиной пророка ислама Мухаммада ) ведется летосчисление в позднем зороастризме («эра Й.», новоперс. тарих-и ‘аджам — «неарабское летоисчисление»).