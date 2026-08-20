ЙЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЙЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Фридриха Шиллера, основан в 1548 году.

Ос­но­ван в 1548 году бывшим кур­фюр­стом Сак­со­нии Ио­ган­ном Фрид­ри­хом (Ве­ли­ко­душ­ным) как шко­ла про­тес­тант­ских пас­то­ров в зда­нии до­ми­ни­кан­ско­го монастыря Collegium Jenen­se. В 1557 году император Фер­ди­нанд I Габс­бург да­ро­вал шко­ле уни­вер­си­тет­ский ста­тус. На про­тя­же­нии сто­ле­тия учеб­ное за­ве­де­ние ос­та­валось клас­сическим средневековым уни­вер­си­те­том с тра­диционными че­тырь­мя фа­куль­те­та­ми: изящ­ных ис­кусств, тео­ло­гии, пра­ва и ме­ди­ци­ны. До кон­ца Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов университет яв­лял­ся оп­ло­том ор­то­док­саль­но­го лю­те­ран­ст­ва.

Од­на­ко к середине XVII века в нём на­ча­ло скла­ды­вать­ся со­об­ще­ст­во учё­ных с ис­клю­чи­тель­но ши­ро­ки­ми ин­те­ре­са­ми. В 1690-х годах зна­че­ние университета па­да­ет, но­вый подъ­ём от­но­сит­ся к концу XVIII века, университет ста­но­вит­ся цен­тром клас­сической немецкой фи­ло­со­фии и немецкого ро­ман­тиз­ма (смотрите Йен­ский ро­ман­тизм). Наи­боль­ше­го рас­цве­та университет дос­тиг при гер­цо­ге Сак­сен-Вей­мар­ском и Эй­зе­нах­ском Кар­ле Ав­гу­сте в 1787-1806 годах. Боль­шую роль в раз­ви­тии университета сыг­рал И. В. Гёте, за­ни­мав­ший пост ка­мер-пре­зи­ден­та и при­вле­кав­ший в Йе­ну круп­ных учёных. По его ини­циа­ти­ве в университете ос­но­ва­ны об­сер­ва­то­рия и ми­не­ра­ло­гическая кол­лек­ция. Йен­ские сту­ден­ты бы­ли в пер­вых ря­дах бор­цов за ос­во­бо­ж­де­ние Гер­ма­нии от на­по­ле­о­нов­ских войск .

В начале XIX века Йе­на счи­та­лась сво­его ро­да гу­ма­ни­тар­ной сто­ли­цей Ев­ро­пы. С Йенским университетом свя­за­на дея­тель­ность И. Г. Фих­те, Ф. Шел­лин­га, Ф. Шил­ле­ра, бр. Шле­гель, Л. Оке­на. В 1801-1806 годах курс фи­ло­со­фии в нём чи­тал Г. В. Ф. Ге­гель. В 1846 году вы­пу­ск­ник Йенского университета К. Цейс соз­дал в Йе­не мас­тер­скую точ­ной ме­ха­ни­ки и оп­ти­ки, став­шую позд­нее (при уча­стии Э. Аб­бе) ве­ду­щей оп­тической фир­мой «Carl Zeiss». В университете ра­бо­та­ли ма­те­ма­тик и фи­ло­соф Г. Фре­ге, ис­то­рик И. Г. Дрой­зен, био­лог Э. Гек­кель и др. Сту­ден­та­ми университета бы­ли: Г. В. Лейб­ниц, Но­ва­лис, Л. Тик, В. Г. Ва­кен­ро­дер, Ф. Гёль­дер­лин, К. Брен­та­но, Э. М. Арндт. С начала XX века и вплоть до па­де­ния Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки в Йенском университете ре­гу­ляр­но уст­раи­ва­лись вы­став­ки ве­ду­щих экс­прес­сио­ни­стов, университет со­труд­ни­чал с Бау­хау­зом.

По­сле 1933 года университет пре­вра­тил­ся в «об­раз­цо­вое на­цио­нал-со­циа­ли­стическое учеб­ное за­ве­де­ние». С 1934 года университет но­сит имя Ф. Шил­ле­ра. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны Йенский университет был пер­вым университетом, от­кры­тым (1945 год) в советской зо­не ок­ку­па­ции . По­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии (1990 год) в университете со­кра­ти­ли многие ка­фед­ры и от­де­ле­ния. В Йенском университете функ­цио­ни­ру­ют (2007 год) 10 фа­куль­те­тов, Ев­ропейская про­тес­тант­ская шко­ла, ана­то­мический институт, Ка­би­нет восточной ну­миз­ма­ти­ки (1840 год), од­на из круп­ней­ших биб­лио­тек Гер­ма­нии (свыше 2,7 млн. то­мов), бо­та­нический сад, кли­ни­ка и др. под­раз­де­ле­ния; обу­ча­ют­ся свыше 16 тысяч сту­ден­тов.

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