ЫБСКИЙ МУЗЕЙ

Ыбский этнографический музей был открыт в 1986 году как музей на общественных началах.

Основателем музея является А.А. Куратова, коренная жительница села Ыб, краевед , бывший педагог Ыбской средней школы. В создании первой экспозиции приняли участие художники Р.Н. Ермолин и В.Н. Ермолин.

В 1992 году музей получил статус государственного музея, с 2006 года - это филиал Музея истории и культуры Сыктывдинского района. С 1997 года музей размещается в здании бывшей сельской школы, построенной в 1892 году. Основной фонд музея составляет более 500 единиц хранения.

Музей располагает постоянной экспозицией и выставочным залом. В зале этнографии представлена уникальная коллекция конца XIX - начала ХХ веков, в которую входят предметы быта и хозяйственной деятельности коми, домашняя утварь, средства передвижения.

Здесь же представлен интерьер крестьянской избы сысольских коми . В Зале славы размещены фото и документальные материалы, личные вещи односельчан - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников локальных войн.

В этом зале хранится и «Книга памяти села Ыб», а также предметы, переданные участниками группы «Северная Звезда», найденные ими во время раскопок на местах боев. В выставочном зале музея посетители могут познакомиться с работами самодеятельных и профессиональных художников разных районов Республики Коми .

Для гостей села сотрудники музея предлагают ознакомительные экскурсии по живописным ыбским местам, в Свято-Вознесенский каменный храм, деревянный храм Стефана Пермского, часовни Вознесения Христова, Святого Николая Чудотворца, по святым источникам в окрестностях села Ыб.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей села Ыб.