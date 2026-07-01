ЯЖБОРОВСКАЯ Инесса Сергеевна

Родилась 21.02.1931, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1953 г.

Кандидатская диссертация : Подъем революционного рабочего движения на территории бывшего Царства Польского в 1917-1918 гг. (накануне и в период образования независимого Польского гос-ва) (МГУ, 1960).

Докторская диссертация : Проблемы идеологического развития польского революционного рабочего движения (Там же, 1972).

Сотрудник системы АН СССР (РАН) – институтов славяноведения, международного рабочего движения, сравнительной политологии.

В настоящее время доктор исторических наук, профессор , главный научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук.

Член польско-российской Комиссии по трудным вопросам.

Учитель : И. М. Белявская.

Область интересов : Славяноведение. История раб. и ком. движения в странах Центр, и Юго-Вост. Европы. Ист. биография.

Сочинения: У истоков польского социалистического движения. М.,1975 (в соавт.);

Международное рабочее движение. ВИ и теории. М., 1978-1981. Т. 3-5 (чл. авт. кол.);

Особенности революционного процесса в странах Центр. и Юго-Вост. Европы // О революциях 1918 г. в Европе. М., 1979;

Польское рабочее движение в борьбе за социализм. Исторические уроки. М., 1986 (в соавт.);

Верификация исторического опыта левых сил и его актуализация // Ист. опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии. М., 1998.

Политические трансформации стран «Новой Европы» в составе Европейского Союза // Новая и новейшая история. 2014. № 6. С. 83-91.

Введение военного положения в Польше. Позиция советского руководства в 1980-1981 годы // Новая и новейшая история». 2010. № 3. – 2 п.л.