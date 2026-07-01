ЯЖБОРОВСКАЯ Инесса Сергеевна
Родилась 21.02.1931, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1953 г.
Кандидатская диссертация: Подъем революционного рабочего движения на территории бывшего Царства Польского в 1917-1918 гг. (накануне и в период образования независимого Польского гос-ва) (МГУ, 1960).
Докторская диссертация: Проблемы идеологического развития польского революционного рабочего движения (Там же, 1972).
Сотрудник системы АН СССР (РАН) – институтов славяноведения, международного рабочего движения, сравнительной политологии.
В настоящее время доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии Российской Академии Наук.
Член польско-российской Комиссии по трудным вопросам.
Учитель: И. М. Белявская.
Область интересов: Славяноведение. История раб. и ком. движения в странах Центр, и Юго-Вост. Европы. Ист. биография.
Сочинения: У истоков польского социалистического движения. М.,1975 (в соавт.);
Международное рабочее движение. ВИ и теории. М., 1978-1981. Т. 3-5 (чл. авт. кол.);
Особенности революционного процесса в странах Центр. и Юго-Вост. Европы // О революциях 1918 г. в Европе. М., 1979;
Польское рабочее движение в борьбе за социализм. Исторические уроки. М., 1986 (в соавт.);
Верификация исторического опыта левых сил и его актуализация // Ист. опыт взаимодействия российской и германской социал-демократии. М., 1998.
Политические трансформации стран «Новой Европы» в составе Европейского Союза // Новая и новейшая история. 2014. № 6. С. 83-91.
Введение военного положения в Польше. Позиция советского руководства в 1980-1981 годы // Новая и новейшая история». 2010. № 3. – 2 п.л.