ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией.

Цель операции — разгромить ясско-кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР и вывести Румынию из войны на стороне Германии. К началу операции войска 2-го Украинского (генерал армии Р. Я. Малиновский) и 3-го Украинского (генерал армии Ф. И. Толбухин) фронтов занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника. Они удерживали также важный плацдарм на правом берегу Днестра. Против 2-го и 3-го Украинских фронтов оборонялась группа армий «Южная Украина» (генерал-полковник Г. Фрисснер) в составе 8-й, и 6-й немецких, 3-й и 4-й румынских армий и 17-го немецкого отдельного армейского корпуса, общей численностью 900 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, свыше 400 танков и штурмовых орудий и 810 самолетов. Противник, используя гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную глубоко эшелонированную (до 80 км) оборону с развитой системой инженерных сооружений. В центре группы армий «Южная Украина» на кишиневском направлении занимала оборону наиболее боеспособная 6-я немецкая армия, а на флангах в основном румынские войска. По замыслу операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ударами с севера и востока на двух, далеко отстоящих друг от друга участках (северо-западнее Ясс и южнее Бендер), должны были прорвать оборону противника и, развивая наступление по сходящимся направлениям, окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина», затем в высоких темпах развивать наступление в глубь Румынии. Действия сухопутных войск поддерживали 5-я и 17-я воздушные армии. Черноморский флот (адмирал Ф. С. Октябрьский) должен был поддерживать огнем войска 3-го Украинского фронта и нарушать морские коммуникации противника. Координацию действий фронтов осуществлял представитель Ставки ВГК маршал С. К. Тимошенко. Для проведения операции привлекались 1,25 млн человек, 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и САУ и 2200 боевых самолетов (с учетом авиации флота). В составе советских войск находилась 1-я румынская добровольческая дивизия им. Т. Владимиреску. На участках прорыва фронты имели превосходство над противником: в людях — в 4-8, в артиллерии — в 6-11, в танках и САУ — в 6 раз. Это обеспечило им возможность непрерывно наращивать мощь ударов в наступлении. Наступление обоих фронтов началось 20 августа после мощной артиллерийской, а на 3-м Украинском фронте и авиационной подготовки. Войска 2-го Украинского фронта в первый же день прорвали оборону противника на всю тактическую глубину и продвинулись на 16 км. В полосе 27-й армии уже в середине дня в прорыв была введена 6-я танковая армия. К исходу дня ее соединения вышли к 3-й оборонительной полосе противника, проходившей по хребту Маре. В высоком темпе развивалось и наступление 3-го Украинского фронта. 37-я и 46-я армии в течение дня прорвали главную полосу обороны противника и, продвинувшись в глубину на 12 км, местами вклинились во 2-ю полосу. На второй день противник подтянул к району прорыва 2-го Украинского фронта части 12 дивизий, в т. ч. 2 танковые, и контратаками пытался остановить его наступление. Однако ввод в сражение в полосе 52-й армии 18-го танкового корпуса, а на вспомогательном направлении — 7-й гвардейской армии и конно-механической группы генерал-майора С. И. Горшкова сорвали планы противника. К исходу второго дня войска фронта сокрушили оборону противника, преодолев его 3-ю оборонительную полосу, и, продвинувшись до 40 км в глубину, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос. Войска 3-го Украинского фронта в этот день также завершили прорыв обороны противника. Введенные в сражение 7-й и 4-й гвардейский механизированные корпуса продвинулись до 30 км в глубину и фактически отсекли 6-ю немецкую армию от 3-й румынской армии. Развивая успех на внутреннем фронте окружения, 23 августа 18-й танковый корпус 2-го Украинского фронта вышел в район Хуши, а 7-й и 4-й гвардейский механизированные корпуса 3-го Украинского фронта — к переправам на реке Прут в районе Леушени и Леово. Оперативное окружение кишиневской группировки противника (18 дивизий) было завершено. В этот же день войска 46-й армии, форсировавшие накануне во взаимодействии с Дунайской военной флотилией Днестровский лиман, окружили при содействии флотилии 3-ю румынскую армию, которая на следующий день прекратила сопротивление. 24 августа войска 5-й ударной армии освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Таким образом, на 5-й день, как и предусматривалось планом, завершился первый этап стратегической операции, в ходе которой было достигнуто окружение главных сил группы армий «Южная Украина». На втором этапе Ясско-Кишиневской операции советское командование, выделив 34 дивизии на внутренний фронт для ликвидации окруженной группировки, использовало основные силы 2-го и 3-го Украинских фронтов (более 50 дивизий) для развития успеха на внешнем фронте окружения, в глубь Румынии. К исходу 27 августа была ликвидирована группировка, окруженная восточнее реки Прут, а 29 августа — части, которым удалось переправиться через Прут юго-западнее Хуши. В то же время войска 2-го Украинского фронта, развивая успех в сторону Северной Трансильвании и на фокшанском направлении, 27 августа освободили Фокшаны, а 29 августа вышли к Плоешти. Войска 3-го Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту. Дунайская военная флотилия и Черноморский флот, содействуя наступлению сухопутных войск, обеспечивали переправы через Дунай, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. К 30 августа были освобождены города Тулча, Галац, Констанца (главная военно-морская база Румынии), Сулина и др. Ясско-Кишиневская операция — одна из крупных и выдающихся по своему стратегическому и военно-по-литическому значению операций Вооруженных Сил СССР. В ее ходе за короткий срок была полностью разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожено 22 немецкие дивизии, разбиты почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте. Немецкая оборона на южном крыле советско-германского фронта рухнула, создались благоприятные условия для победы восстания румынского народа против прогерманского диктаторского режима. Румыния вышла из войны на стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Советские потери в ходе операции составили 67 тыс. человек, из них 13 тыс. — безвозвратные. За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Измаильских, Фокшанских, Рымницких, Констанцских и др.

Исторические источники:

Рослый И. П. Последний привал — в Берлине. М., 1983.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015