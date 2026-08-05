ЯСЕНСКИЙ ВЕНЕДИКТ АЛОИЗИЕВИЧ ИОСИФОВИЧ

Из дворян Виленской губернии, православный. Окончил Орловскую Бахтина военную гимназию. 20.8.1867 поступил в 1-е Павловское военное училище. 5.10.1868 получил звание портупей-юнкера. 3.12.1868 получил звание старшего портупей-юнкера. 12.7.1869 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 145-й пехотный Новочеркасский полк. 27.3.1871 произведен в поручики. 24.5.1874 произведен в штабс-капитаны. 25.9.1874 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 1.3.1877 окончил академию по 2-му разряду, причислен к генеральному штабу и назначен на службу в штаб 2-го армейского корпуса. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 22.4.1877 назначен и. д. старшего адъютанта 9-го армейского корпуса. 8.7.1877 переведен в Генеральный штаб с утверждением в должности. 9.1.1878 назначен состоять для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. 9.1.1879 произведен в капитаны за боевые отличия. 18.3.1879 назначен штаб-офицером при интендантском управлении оккупационных войск в княжестве Болгарском. 9.6.1879 назначен начальником отделения военного отдела Управления императорского российского комиссара в Болгарии. 5.7.1879 военный отдел Управления императорского российского комиссара в Болгарии переименован в Военное министерство Болгарии. 18.11.1879 уволен с русской службы и зачислен на болгарскую службу майором с оставлением в должности. 28.4.1880 определен на русскую службу с назначением штаб-офицером для поручений при штабе Восточно-Сибирского военного округа. 7.1.1881 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа. 28.3.1882 произведен в подполковники с утверждением в должности. 20.7.1884 назначен для поручений при штабе Одесского военного округа. 24.3.1885 произведен в полковники за отличие по службе. 9.8.1886 назначен и. д. старшего адъютанта мобилизационного отделения штаба Одесского военного округа. 23.8.1886 утвержден в должности. 3.8.1888 назначен и. д. начальника штаба 9-й пехотной дивизии. 19.9.1888 утвержден в должности. С 19.5.1890 по 21.9.1890 прикомандирован к 33-му пехотному Елецкому полку для цензового командования батальоном. 11.1.1895 назначен командиром 11-го стрелкового полка. 19.1.1897 назначен командиром 158-го пехотного Кутаисского полка. 24.10.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 9-й пехотной дивизии. 8.7.1901 назначен начальником 1-й Туркестанской стрелковой бригады. 4.7.1906 назначен командующим 21-й пехотной дивизией. 6.12.1906 произведен в генерал лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. 31.12.1913 уволен со службы по возрастному цензу с награждением чином генерала от инфантерии с мундиром и пенсией. 22.4.1914 произведен в генералы от инфантерии с оставлением в отставке. 19.7.1914 определен на службу из отставки с назначением командующим 66-й пехотной дивизией. 8.10.1914 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией.

Жена (2-я): Александра Александровна (урожденная Брянцева). Дети (от 1-го брака): Вячеслав (1.10.1881–1966, София), полковник, Павел (р. 22.6.1886), Роман (р. 3.8.1889), Мария (р. 8.2.1897). Дети (от 2-го брака): Елена (р. 4.10.1903).