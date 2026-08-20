ЯРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Ярский историко-краеведческий музей.

Постановлением от 3 апреля 1998 года в целях накопления народом культурного потенциала, создания условий для его развития и в связи с подготовкой к празднованию 100-летия станции Яр и 60-летия поселка Яр открыт Ярский историко-краеведческий музей .

Центральное место в музее заняла экспозиция, посвященная «Истории железной дороги и станции Яр», которая единственной в республике, отражающей историю развития железной дороги .

В настоящее время экспозиции музея рассказывают об истории возникновения станции Яр, этнографии , о жизни и творчестве поэта Ф.И. Васильева, боевой и трудовой славе земляков. Музейное собрание (около 4 тысяч единиц хранения) отражает историю района с конца XIX века до современности.

Особую ценность представляют коллекция этнографии, отражающая жизнь северных удмуртов, бесермян на территории Ярского района. С недавнего времени сотрудники музея работают по туристическим маршрутам «Тропою истории».

Туристам предоставляется возможность проехать по историческим местам Ярского района (село Пудем), и увидеть его жемчужину - Пудемский пруд (4-й по величине пруд Удмуртии), село Елово, где была возведена первая каменная церковь (построена в стиле вятского барокко) в Удмуртии, сохранившийся участок Сибирского тракта, увидеть границы прохождения ледника, который остановился в зачепецкой зоне, и многое другое.

Иллюстрации:

Ярский историко-краеведческий музей.