ЯРОЦКИЙ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Русский экономист; заслуженный профессор.

Образование.

Первоначальное образование получил в Гатчинском Николаевском сиротском институте, где обучался в качестве вольноприходящего ученика и окончил курс в июне 1874 г. Осенью того же года поступил в Горный Институт, но, пробыв там два года и дойдя до III-го курса, вышел оттуда и осенью 1876 г. поступил в студенты С.-Петербургского университета на административное отделение юридического факультета. Окончил курс университета весною 1880 г. и по представлении кандидатской диссертации под названием «Производительные ассоциации в Англии, Германии и Франции, был утвержден в степени кандидата прав 31 мая того же 1880 г., с оставлением при университете на стипендии Е.И. Ламанского для приготовления к профессорскому званию и с немедленным командированием для научных занятий заграницу. Заграницей пробыл около полутора года в Германии, Австрии, Франции, Англии, Бельгии и Швейцарии, собирая материалы для диссертации. По возвращении из заграницы выдержал в апреле и мае 1883 г. магистерский экзамен по политической экономии и статистике и добавочный по финансовому праву.

Преподавание.

С сентября уже в качестве ординарного профессора преподавал на кафедре политической экономии и финансового права в Александровском лицее. В январе 1885 г. начал читать лекции по финансовому праву в качестве нештатного преподавателя в Военно-Юридической Академии, а с 1-го января 1891 г. утвержден там же в звании штатного преподавателя финансового и полицейского права. В Лицее состоит с февраля 1893 г. Членом и секретарем Совета, а в Академии с октября 1889 г. Делопроизводителем конференции.

В университете.

Приват-доцентом в С.-Петербургский университет поступил с сентября 1888 г. и до 1908 г. читал различные специальные курсы по политической экономии: по истории политической экономии и системе хозяйства, экономическую политику, — отделы о законодательном регулировании отношений хозяев и рабочих, о рабочих товариществах и ассоциациях, о сельскохозяйственной экономии, общий курс теории статистики. Степень магистра получил за диссертацию под названием: «Экономическая ответственность предпринимателей» ч. I., которую защищал в Московском Университете 13 апреля 1888 г. В 1896 г. там же получил степень доктора за диссертации : «Страхование рабочих в связи с ответственностью предпринимателей.

Министерство финансов.

С 1883 г. был приглашен Министерством финансов для разработки вопроса об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими и страхования рабочих. В 1886 г. был командирован от названного министерства для изучения страхования рабочих в Германии. Результатом этих работ стал законопроект об ответственности владельцев промышленных предприятий за смерть и увечье рабочих. В 1917 г. стал сенатором. Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Основные труды:

1.Политическая экономия. СПб., 1886. 896с.

2.Ответственность предпринимателей за несчастные случаи с рабочими. СПб., 1887. 74с.

3.Экономическая ответственность предпринимателей. СПб., 1887. Ч.1. 443с.

4.Финансовое право. СПб., 1885. 496с.

5.Страхование рабочих в связи с ответственностью предпринимателей. СПб., 1895. Т. 1-2.

6.Лекции по теории статистики. СПб., 1898. 182с.