ЯРМОЛИЧ ФЁДОР КУЗМИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2010), научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 4 июня 1985 года в деревне Юнище Столинского района Бресткой области (Республика Беларусь). В 2007 году окончил историко-филологический факультет Мурманского государственного педагогического университета.

С 2007 по 2010 год обучался в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета.

В 2007–2008 преподавал историю в средней школе № 319 Петродворцовского района Санкт-Петербурга.

В 2008–2009 годах – сотрудник Научной библиотеки СПбГУ.

В 2011 году – старший хранитель фондов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга.

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Цензура на Северо-Западе СССР. 1922–1964 гг.».

С 2011 года – научный сотрудник отдела современной истории России СПбИИ РАН.

Автор более 40 научных публикаций. В область научных интересов входят история XX века, история советской цензуры 1920-х – 1960-х годов и организации досуга советского горожанина в 1950-е – 1960-е годы.

Сочинения

«Большая наука» и ленинградец в 1950-е – начале 1960-х гг. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. №5 (106). 2016. C. 165 – 170;

Иностранный отдел Ленинградского отделения Главлита в 1920-е — начале 1930-х гг. // История книги и цензура в России. Третьи Блюмовские чтения: материалы III междунар. науч. конф., посвящ. памяти А.В. Блюма, 27 – 28 мая 2014 г. СПб, 2015. С.195 – 202;

К вопросу о значении органов цензуры в СССР в 1950-е гг. (на материалах Ленинграда) // Под сенью Чесменского дворца: Россия в XVIII—начале XXI в.: материалы Всероссийской научной конференции. 27—29 ноября 2012 г. СПб., 2012;

Культурно-образовательный уровень и подготовка цензоров в 1920 – 1930-е гг. в СССР (на материалах Ленинграда, Петрозаводска, Мурманска) // Цензура в России: история и современность. Сб. науч. тр. Вып. 7 СПб., 2015. с.272 – 283;

Культурно-просветительская организация досуга ленинградцев в конце 1940-х—начале 1950-х гг. // Советское общество и советский человек: мифы и реальность. Сборник докладов международной научно-практической конференции. Казань. 2012;

Ленинград во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.: площадка международного диалога // Международные отношения и диалог культур. Сборник научных статей. № 4 (2016). С. 217-223;

Молодежь и культурно-просветительная работа в 1950-е гг. (на материалах Ленинграда) // Новейшая история России. № 3. 2015. С.173 – 181;

Нелегальные концерты в Ленинграде в конце 1940-х – начале 1950-х гг. // «KOMUNIZM: System – Ludzie – Dokumentacja» № 4 (2015) с. 263 – 272;

Организация интеллектуального досуга жителей гор. Ленинграда в конце 1940-х—начале 1950-х гг. // Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина. №2. Т.4. История. 2012;

Популяризация научно-технических знаний в СССР в 1950-е гг. (на материалах Ленинграда) // Советский мегаполис: Ленинград в процессе модернизации. Сборник статей / Редколлегия: А.И. Рупасов, А.Н. Чистиков. СПб., 2014. с. 143 – 151;

Региональные отделения Главлита в период Великой Отечественной войны (на материалах Ленинграда, Карелии и Мурманской области) // Цензура в России: история и современность. Сб. науч. тр. Вып. 7. СПб., 2015. с.284 – 306;

Советский горожанин и культурно-просветительная работа в 1950-е гг. (на материалах Ленинграда) // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». Т.14. 2015. С. 27 – 35;

Цензура и цензурируемые в СССР в 1920-е – 1930-е гг. (на материалах Ленинграда) // WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY. Том XII, 2015. С. 237-251;

Этническая политика в СССР: основные концепции в историографии // Клио. № 6 (114). 2016. C. 23 – 33;

Wypoczynek mieszkańców Leningradu w latach 50-ych // Komunizm: system–ludzie–dokumentacja. №3. 2014, с. 145 – 204.