ЯМНАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

Общность археологических культур раннего бронзового века. Формируется после середины IV тыс. до н.э. и существует до конца первой половины III тыс. Отдельные группы населения продолжают сохранять черты данной общности до второй половины III тыс. Памятники ямной общности занимают обширную территорию от Южного Приуралья на востоке до Молдавии, Северных Балкан и вплоть до Среднего Подунавья на западе; по широте от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на севере.

Первые ямные памятники были открыты В.А. Городцовым на Среднем Донце, он выделил их в отдельную культуру, отметил её специфические черты и отнес к эпохе бронзы. Он также первым обратил внимание на детали деревянных повозок, которые могут встречаться в погребениях.

В процессе накопления новых археологических данных, стало ясно, что понятие «археологическая культура» не может быть применимо по отношению к этим памятникам, поскольку оно является слишком узким для столь масштабного явления. Тогда Н.Я. Мерперт даёт определение «ямной культурно-исторической области». Он же выделяет внутри нее несколько локальных вариантов: Волго-Уральский, Предкавказский, Донской, Северско-Донецкий, Приазовский, Крымский, Приднепровский, Северо-Западный и Юго-Западный. Сейчас благодаря работам молдавских и украинских археологов членение стало еще более дробным.

На данный момент общепризнанным в современной научной литературе считается термин «ямная культурно-историческая общность».

Погребения

Многочисленные погребения ‒ основной источник для изучения ямной общности. Их насчитывается более десяти тысяч. Название данной культурной общности произошло от характерного способа захоронения ‒ в прямоугольных или овальных ямах под курганами. В одной яме, как правило, захоронен только один человек, при этом допускалось впускное захоронение в уже имеющийся курган, сохранившийся от прежнего населения. Сами курганы обычно представляют собой сложные архитектурные сооружения размерами от 1,5 до 7 м. По основанию насыпи они часто опоясаны круговыми рвами, иногда могут встречаться кольца из каменных плит, уложенных плашмя или поставленных вертикально ‒ это так называемые кромлехи. Внутри курганная насыпь могла быть укреплена дополнительной каменной или деревянной конструкцией ‒ зафиксированы остатки истлевших столбов, плах, дощатой облицовки. Тела опускались на дно ямы и укладывались в положении лёжа на спине с поднятыми (согнутыми) коленями, иногда на боку (в более поздних погребениях), могут быть обильно засыпаны охрой. Для ранних памятников наиболее характерна ориентировка головой на восток или северо-восток. В поздних захоронениях ориентировка соблюдается реже.

В основной массе для захоронений характерно отсутствие погребального инвентаря или же крайне скудное его количество. Это могут быть единичные глиняные сосуды, кремневый инвентарь (наконечники стрел, скребки, ножи), костяные изделия (шилья, рыболовные крючки, булавки-рогатки, позднее их сменяют молоточковидные булавки), металлические изделия, простые украшения.

Находки отдельных богатых захоронений встречаются крайне редко. Так, например, в могильнике Болдыревский I (Оренбургская область) под одним из самых крупных курганов было раскопано мужское погребение с богатым инвентарем и остатками пышного погребального культа.

Особый интерес представляют погребения с деревянными повозками, они считаются самыми ранними находками колесного транспорта в Восточной Европе. Выделяют два типа повозок ‒ это повозки с кузовом в виде ящика на двух или четырех колёсах и повозки с фургонным перекрытием, которые могли служить и жилищем. Наиболее часто курганы с повозками встречаются в степях Украины (Аккермень, Сторожевая Могила) и в Калмыкии.

Несмотря на вариативность ряда признаков, на всем протяжении существования ямной культурной общности сохраняется обязательное подкурганное захоронение, индивидуальное расположение и засыпка тела охрой.

Поселения

Количество известных поселений ямной культуры невелико, и они хуже изучены. На востоке, в Поволжье ‒ в древнейшем ареале распространения ямных племен, раскопаны только временные, сезонные стоянки со слабым культурным слоем. На западе известны поселения со следами длительного пребывания, но они единичны. В основном они расположены в Поднепровье, в долинах рек. Это Ливенцовка на Дону; Михайловка, Александрия Скеля Каменоломня, Дурна Скеля на нижнем Днепре. Вероятно, здесь, в результате контактов с раннеземледельческим населением, ямники оседают и переходят к смешанным скотоводческо-земледельческим формам хозяйства. Об этом говорят находки костяных мотыг и вкладышей серпов, наряду с остатками домашних животных (коровы, овцы, лошади). На поселении Михайловка прослежен переход от энеолитической среднестоговской культуры к ямной. В нижнем и среднем слое обнаружено лишь несколько углубленных жилищ вытянутой овальной формы. На последнем этапе площадь поселения значительно расширяется.

Керамика

Керамика, в основном, круглодонная или почти остродонная, яйцевидных очертаний. На заключительных этапах существования общности происходит усложнение формы (горло в форме высокого раструба или вытянутое цилиндрическое), появляются плоскодонные сосуды. Орнамент на раннем этапе представлен горизонтальными зонами из насечек, «расчесами», отпечатками гребенчатого и ракушечного штампа. На более позднем этапе появляются налепной «жемчужный» орнамент и отпечатки перевитого шнура.

Форма хозяйства

Основным занятием были подвижные формы скотоводства. На это указывает широкое распространение колёсных повозок и всадничества. Скорее всего, ямные кочевники сезонно перемещались вместе со стадами в пределах территорий, тяготеющих к речным долинам. В стаде преобладали овцы, козы и крупный рогатый скот, лошади могли составлять лишь небольшую часть стада. Мотыжное земледелие также могло играть дополнительную роль в тех районах, где население было более оседлым. Охота и собирательство практиковались незначительно.

Металлургия

Ямники первыми осваивают мышьяковую бронзу (в регионе?), хотя большинство металлических изделий остаются изготовленными из меди.

В ямном ареале функционировали по крайней мере два очага металлургии ‒ приднепровский (металлообрабатывающий) и волго-уральский (металлургический).

Набор металлических изделий приднепровского очага характерен для Циркумпонтийской металлургической провинции, к которой отнесена данная общность - это двулезвийные кинжалы, ножи-бритвы, втульчатые топоры, шилья. Среди них отсутствуют только долота. Наиболее популярная технология ‒ холодная формирующая ковка литых заготовок орудий. О местном металлургическом производстве говорят находки приспособлений, связанных с металлообработкой на поселении и в погребениях литейщиков.

Металлические изделия волго-уральского очага отличаются морфологическим своеобразием шильев и долот, которые не всегда имеют характерный упор-утолщение, втульчатые топоры отличаются коротким лезвием. Есть и уникальные для ямной культуры изделия ‒ втульчатое долото, топорик-клевец, двуобушковый молоток, массивное копье с разомкнутой втулкой, тесло-рубанок, изготовленный из медного стержня с железным лезвием в одном из концов. Основная часть местной продукции откована и отлита из чистой меди, привозные мышьяковые бронзы с Кавказа использовались редко. В период существования ямной культуры начинается разработка Каргалинского месторождения в западных предгорьях Урала.

На позднем этапе характерно использование метеоритного железа наряду с мышьяковой бронзой.

Происхождение и связь с другими культурами

Происхождение ямной общности исследователи связывают с энеолитическими племенами хвалынско-среднестоговской культуры. Предполагается, что распространение культуры шло с востока на запад. Однако окончательное формирование ямной общности происходило в сложном взаимодействии различных групп населения каспийско-черноморских степей.

Большинство исследователей связывают ареал распространения культуры с прародиной индоевропейцев. Ямные племена могли мигрировать из Северного Причерноморья на запад и юго-запад. Именно с этими миграциями чаще всего связывают уничтожение энеолитических балкано-карпатских культур. Во время своих дальних походов ямные племена могли распространять индоевропейскую речь, курганный обряд погребения, а также новые технологии обработки металла, неизвестные ранее типы оружия и орудий труда.

Финальный этап существования ямной общности отмечен усиливающимся влиянием катакомбников, двигавшихся из-за Волги. Памятники смешанного облика являются отражением этого процесса и выделены Качаловым в особую Полтавкинскую культуру.