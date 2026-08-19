ЯЛТИНСКО-ПОТСДАМСКАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Система международных отношений, сложившаяся по итогам Второй мировой войны. В ее основу легли договоренности, достигнутые лидерами «большой тройки» (СССР, США, Великобритании) по ключевым мирополитическим вопросам на конференциях в Ялте (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 г.).

Генезис Ялтинско-Потсдамской системы

Основные принципы послевоенного мироустройства были выработаны в ходе встреч, консультаций и переписки, происходивших между руководством США, Великобритания, СССР в 1941-1945 гг. Показательно, что инициативой в формулировании новых правил международного взаимодействия постепенно завладели державы (США и СССР), которые не были в полной мере интегрированы в Версальскую систему: США – в силу господства там доктрины изоляционизма, СССР – по причине весьма настороженного отношения западного сообщества к социально-политической системе Советского государства, а также к его программно-целевым установкам во внешней политике. Другой важной чертой, характеризовавшей международные отношения периода Второй мировой войны, являлось признание и понимание лидерами СССР, США и Великобритании необходимости сотрудничества стран с различным общественно-политическим строем для разгрома держав «оси» и выстраивания нового миропорядка, что нашло отражение в таких программных документах как Атлантическая хартия от 14 августа 1941 г. (постулировалось «право наций на выбор своей формы правления»), а также в декларации советского правительства на межсоюзнической конференции в Лондоне в сентябре 1941 г. В годы войны был заложен институциональный базис новой системы международных отношений, а также намечены пути урегулирования территориально-политических проблем в ее региональных сегментах. Инструментом поддержания стабильности и сохранения мира должна была стать новая международная организация, призванная заменить оказавшуюся неэффективной Лигу Наций. Контуры будущей Организации Объединенных Наций были намечены в Атлантической хартии и в декларации Объединенных наций, опубликованной в Вашингтоне 1 января 1942 г. Вопросы, связанные со структурой и принципами функционирования этого международного института, обсуждались на Московской конференции министров иностранных дел (19-30 октября 1943 г.), Тегеранской конференции «большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), конференции в Думбартон-Оксе (22 августа – 28 сентября 1944 г.), а также на встрече И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельт и У. Черчилля в Ялте, где было объявлено о созыве учредительной конференции ООН в Сан-Франциско в апреле 1945 г. Что касается одного из центральных вопросов послевоенного мирного урегулирования – германского вопроса, - то лидерам «большой тройки» удалось выработать общую формулу относительно будущего Германии на Ялтинской и Потсдамской конференциях (раздел Германии на зоны оккупации, создание Центральной Контрольной Комиссии, взимание репараций, проблемы демилитаризации, декартелизации, денацификации и суда над военными преступниками, установление германо-польской и германо-советской границы и т.д.). Также на конференции в Потсдаме было принято решение об образовании Совета министров иностранных дел четырех держав (СССР, США, Великобритания и Франция) – органа, ответственного за подготовку проектов мирных договоров с союзниками Германии (Италия, Румыния, Болгария, Венгрия и Финляндия) и, соответственно, определение их послевоенных границ.

Уже в ходе войны стало понятно, что не только победа над общим врагом, но и устойчивость послевоенного миропорядка зависела от характера взаимодействия великих держав в рамках «большой тройки». Отмечая системообразующую роль США, Великобритании и СССР в международных отношениях, американский политолог У. Фокс в 1944 г. впервые использовал термин «сверхдержава»; он не исключал возможности раздела Европы на сферы интересов между СССР и англо-американским звеном «большой тройки»: предполагалось, что в «зону ответственности» Москвы войдут государства Центральной и Восточной Европы, Вашингтона и Лондона – «атлантической» Европы. Не только публицисты, но и ряд представителей американского истеблишмента, в частности президент Ф.Д. Рузвельт, признавали право Советского Союза на создание «пояса безопасности» вдоль его западных границ. Оперирование категориями «сфер влияния» весьма наглядно обнаружило себя в так называемом «процентном соглашении», заключенном И.В. Сталиным и У. Черчиллем на Московской конференции в октябре 1944 г.: оно касалось раздела сфер влияния на Балканах и в Центральной Европе.

С окончанием Второй мировой войны сложилась уникальная историческая ситуация: на смену традиционным многополярным моделям международным отношений пришла биполярная система, в рамках которой доминировали две сверхдержавы – США и СССР. Такая расстановка сил обусловливалась тремя основными моментами. Во-первых, с поражением держав «оси» и временной утратой ими государственности образовался гигантский вакуум силы, который должно было заполнить влияние стран-победительниц, максимально аккумулировавших мощь в военные годы. Во-вторых, те государства, которые получили место в Совете безопасности ООН в качестве великих держав (речь, прежде всего, идет о Франции, ибо политическое будущее Китая в тот момент представлялось довольно туманным), реально не имели возможности воздействовать на международные процессы, а, значит, их статус был результатом согласованных решений «большой тройки». В-третьих, Англия, несмотря на свою принадлежность к сонму «вершителей судеб мира», утратила лидерство на международной арене ввиду ослабления ее мощи в годы войны, актуализации вопросов, связанных с деколонизацией обширнейшей Британской империи, и трудностями послевоенного восстановления.

Основные этапы и тенденции развития Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. «Холодная война»

После окончания Второй мировой войны во взаимоотношениях двух сверхдержав элементы соперничества начали превалировать над сотрудничеством. В результате, конфликтное взаимодействие США и СССР, выливавшееся в форму «холодной войны», определяло общий вектор развития всей Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Фаза консолидации Ялтинско-Потсдамской системы, т.е. выработка модуса взаимодействия между двумя центрами силы, совпала с первыми кризисами «холодной войны» (Иранский кризис 1946 г., Берлинский кризис 1948-1949 гг., война в Корее в 1950-1953 гг. ). Каждая из сверхдержав взяла курс на укрепление своих сфер влияние, что привело к расколу мира на два противоборствующих лагеря: капиталистический и социалистический. Наиболее ярким проявлением этого раскола явилось образование двух германских государств (ФРГ и ГДР) осенью 1949 г.

Биполярное противостояние СССР и США представляло собой сложное, многомерное явление: это было не только геополитическое и военно-стратегическое соперничество двух сверхдержав, но и конфликт двух социально-политических систем. Идеологический фактор начинал играть все большую роль во внешнеполитической практике Вашингтона и Москвы. США позиционировали себя как лидера «свободного мира», «арсенал демократии», а также, опираясь на свою беспрецедентную экономическую мощь, демонстрировали превосходство либерально-рыночной экономики над централизованной и плановой экономикой Советского Союза. Становление блоковой системы разворачивалась на нескольких уровнях. Во-первых, это контроль Вашингтона и Москвы над социально-политическими процессами в странах, входивших в их сферы влияния, с помощью экономического и политического инструментария (распространение плана Маршалла на западноевропейские государства, переход от «народно-демократических» режимов к единовластию коммунистических партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, создание СЭВ в 1949 г.). Во-вторых, это складывание военно-политических организаций (НАТО в 1949 г. и ОВД в 1955 г.), причем при американской поддержке также формировались региональные пакты на периферии глобальной системы: Пакт Рио-де-Жанейро, АНЗЮС, Багдадский пакт (затем – СЕНТО), Манильский пакт. Отличительной чертой западного и восточного блоков являлась их строгая иерархическая структура, на вершине которой находилась одна из сверхдержав. Большое значение придавалось поддержанию «блоковой дисциплины», особенно это было характерно для социалистического лагеря, иллюстрацией чего может служить советско-югославский конфликт 1948 г. Кризисы, возникавшие внутри сфер влияния супердержав, подлежали довольно жесткому регулирование (свержение американцами правительства Арбенса в Гватемале в 1954 г., венгерские события 1956 г., введение войск ОВД в Чехословакию в 1968 г.). Показательно, что противоборствующие стороны признавали «зоны интересов» друг друга и воздерживались от вмешательства во внутриблоковые конфликты.

Определяющее значение для стабильности Ялтинско-Потсдамской системы имел ядерный фактор. Наличие у сверхдержав ядерного оружия (США стали обладателями атомной бомбы в 1945 г., СССР – в 1949 г.) упорядочивало их биполярное противостояние, ибо в действие вступала так называемая логика «равновесия страха» («balance of terror»). Боязнь взаимного уничтожения удерживала сверхдержавы от лобового столкновения, доказательством чего служат события Карибского кризиса 1962 г. Вместе с тем, восприятие ядерного оружия как инструмента сдерживания соперника (концепция «deterrence» - сдерживание через устрашение») стимулировало гонку вооружений и наращивание ядерных арсеналов, что ложилось тяжким бременем на экономику соответствующих держав, особенно СССР.

В условиях развернувшегося после Второй мировой войны процесса деколонизации и, соответственно, формирования региональных подсистем международных отношений, противостояние СССР и США сместилось на периферию глобальной системы. Сверхдержавы были вовлечены в подавляющее число региональных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии, в Африке, причем их вмешательство скорее носило опосредованный характер, нежели прямой (исключение составляли вторжение США в Вьетнам , а СССР – в Афганистан ).

С середины 1950-х гг. происходило усложнение Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений: при сохранении ее биполярной структуры начинали появляться силы, стремившиеся к некоторой внешнеполитической самостоятельности в рамках двухполюсности. Во-первых, следует назвать набиравший обороты процесс европейской интеграции (Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали, Римские договоры 1957 г.), что в перспективе могло превратить Западную Европу в новый центр силы. Кроме того, выход Франции при президенте Ш. де Голле из военной организации НАТО свидетельствовал о стремлении Пятой Республики к реставрации своих «великодержавных» позиций (возрождение «величия» Франции) на международной арене. Во-вторых, обнаружился раскол в «социалистическом содружестве»: Китай Мао Цзэдуна, имевшего догматические расхождения с советским руководством, претендовал на роль самостоятельного центра силы в восточном блоке. В-третьих, как о значимом факторе международных отношений заявляло о себе «движение неприсоединения», подавляющее большинство членов которого составляли страны так называемого «третьего мира», недавно освободившиеся от колониальной зависимости и заявлявшие о своей равноудаленности от двух военно-политических блоков (первая конференция «неприсоединившихся» государств состоялась в сентябре 1961 г. в Белграде).

Несмотря на тенденции к размыванию биполярности, США и СССР были заинтересованы в сохранении Ялтинско-Потсдамской системы, в рамках которой они занимали преобладающее положение. В свете этого ряд исследователей склонен рассматривать « разрядку » в советско-американских отношений 1970-х гг. как попытку «модернизации» биполярной системы. Между двумя сверхдержавами были достигнуты важные договоренности в военной сфере, которые позволили им выработать новые правила игры с целью упорядочить гонку вооружений: так, были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972 г.), Соглашения об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 в 1972 г., ОСВ-2 в 1979 г.). Кульминацией «разрядки» в Европе явилось подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1975 г.).

Распад биполярной системы международных отношений

1980-е годы отмечены нарастанием эрозийных тенденций в Ялтинско-Потсдамской системе. Новый виток гонки вооружений, инициированный республиканской администрацией Р. Рейгана, ухудшение экономической ситуации в СССР как вследствие активизировавшегося военного соперничества с США, так и по причине неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры (падение цен на углеводороды в 1986 г.), рост антикоммунистических настроений в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, а также набиравшие обороты центробежные тенденции внутри самого Советского Союза в конце 1980-х гг. – все эти явления говорили о том, что Ялтинско-Потсдамская система вступила в кризисную фазу. Падение Берлинской стены в 1989 г. и воссоединение Германии в 1990 г. сигнализировали о начавшейся трансформации миропорядка, сложившегося по итогам Второй мировой войны. Распад Ялтинско-Потсдамской (биполярной) системы международных отношений был окончательно завершен в декабре 1991 г., когда СССР, один из двух силовых полюсов, перестал существовать как «геополитическая реальность».

Источники

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Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986 гг.). М., 1996.

От Хельсинки до Будапешта. История СБСЕ/ОБСЕ в документах, 1973-1994 : в 3 т. М, 1996.

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сборник документов. Том II. Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). М, 1984; Том IV. Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4–11 февраля 1945 г.). М., 1979; Том VI. Берлинская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.) М, 1984.

Черчилль У. Вторая мировая война. Кн. 1-3. М., 1991.

Containment: Documents on American policy and Strategy, 1945–1950 / Ed.

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