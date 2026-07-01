ЯКУТСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского - старейшее культурно-образовательное, научно-исследовательское учреждение Дальневосточного федерального округа. Основан в 1887 году.

В экспозиции музея широко представлена природа края, животный и растительный мир тайги, лесотундры, тундры и арктической зоны республики, а также история Якутии с периода палеолита до настоящего времени. Постоянно в музее экспонируются тематические выставки. Музей является коллективным членом Союза музеев России.

Им установлены тесные связи с российскими и зарубежными музеями, международными музейными организациями. Его коллекции экспонировались во многих странах и регионах РФ.

На сегодняшний день музей имеет 7 филиалов:

- Черкехский историко-мемориальный музей «Якутская политическая ссылка»; - Республиканский музей истории государственности Республики Саха (Якутия) имени Максима Кировича Аммосова; - Дом-музей «Якутская ссылка»; - Мемориальный дом-музей Максима Кировича Аммосова; - Дом-музей Емельяна Ярославского, Музей государственности Республики Саха (Якутия) имени Платона Алексеевича Ойунского; - Музей государственности Республики Саха (Якутия) имени Исидора Никифоровича Барахова.

Ежегодно музей и его филиалы посещают более 100 тысяч человек, в год музей организует свыше 120 выставок, более 200 культурно-образовательных мероприятий. На сегодняшний день в фондах музея хранятся более 120 тысяч предметов основного и научно-вспомогательного фондов.

Иллюстрации:

Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского.