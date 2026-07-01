ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1944), начальник Главного артиллерийского управления РККА в 1941-1948 годах.
Биография
Николай Дмитриевич Яковлев родился 19 (по новому стилю – 31) декабря 1899 года в городе Старая Русса (ныне – Новгородская область) в мещанской семье. В 1916 году был мобилизован на службу в Русскую императорскую армию. После окончания учебной команды был направлен на фронт Первой мировой войны, принимал участие в боевых действиях в составе 268-го Пошехонского пехотного полка. Дослужился до чина унтер-офицера.
В 1918 году Яковлев поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Принимал участие в боях Гражданской войны, будучи сначала писарем в штабе, затем командиром взвода, роты. В 1920 году окончил артиллерийские командные курсы.
После окончания боевых действий продолжил службу в Красной Армии. Служил на различных командных и штабных должностях в артиллерийских частях. В 1924 году окончил Высшую артиллерийскую школу командного состава. В 1937 году Яковлев был назначен на должность начальника артиллерии Белорусского военного округа, в дальнейшем командовал артиллерией сначала Северо-Кавказского, затем Киевского военных округов. Принимал участие в польском походе 1939 года.
Участвовал также в советско-финской войне, будучи командующим артиллерией 7-й армии. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 14 июня 1941 года, Яковлев был назначен на должность начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Красной Армии.
Великая Отечественная война
На протяжении всей войны Яковлев возглавлял ГАУ РККА. Внёс большой вклад в разработку, подготовку и проведение многих крупных операций Великой Отечественной войны. В начальный период войны именно Яковлев добился отвода всей артиллерии большой и особой мощности в тыл, что позволило спасти дорогостоящую технику от гибели и сохранить её для последующих боёв. Активно занимался налаживанием бесперебойного снабжения действующих артиллерийских частей боеприпасами и новыми образцами вооружения. Во многом благодаря его работу удалось победить снарядный голод первого периода войны – Яковлев всеми силами содействовал развёртыванию масштабной военной промышленности в тылу страны. При его непосредственном участии на полигонах ГАУ проводились испытания новейшей боевой техники, в том числе реактивных установок БМ-13 («катюш») и танка «Т-34» с 85-миллиметровой пушкой. Яковлеву удалось наладить работу с Наркоматами боеприпасов, вооружения, лёгкой и химической промышленностей, чёрной и цветной металлургии. Многократно выезжал на фронты Великой Отечественной войны и оборонные предприятия. 21 февраля 1944 года Яковлеву было присвоено звание Маршала артиллерии – он стал вторым обладателем этого звания после Н. Н. Воронова.
Послевоенная жизнь
С 1946 года Яковлев совмещал свои обязанности начальника ГАУ с должность первого заместителя командующего артиллерией Вооружённых Сил СССР. Принимал участие в работе специальной комиссии по исследованию германского научного и промышленного потенциала в ракетной отрасли. Участвовал в создании организаций и учреждений, создававших первые образцы советской ракетной техники. В 1948-1952 годах служил заместителем министра вооружённых сил СССР. В начале 1952 года он был освобождён от занимаемой должности и вскоре взят под стражу по обвинению во вредительстве.
В апреле 1953 года, вскоре после смерти И. В. Сталина, Яковлев, к тому времени уже лишённый звания Маршала артиллерии, был освобождён и возвращён в армию с возвращением звания. В 1953-1960 годах был первым заместителем командующего, Главнокомандующего Войсками ПВО страны. В декабре 1960 года Яковлев был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 9 мая 1972 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.