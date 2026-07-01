ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал артиллерии (1944), начальник Главного артиллерийского управления РККА в 1941-1948 годах.

Биография

Николай Дмитриевич Яковлев родился 19 (по новому стилю – 31) декабря 1899 года в городе Старая Русса (ныне – Новгородская область) в мещанской семье. В 1916 году был мобилизован на службу в Русскую императорскую армию. После окончания учебной команды был направлен на фронт Первой мировой войны , принимал участие в боевых действиях в составе 268-го Пошехонского пехотного полка. Дослужился до чина унтер-офицера.

В 1918 году Яковлев поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Принимал участие в боях Гражданской войны , будучи сначала писарем в штабе, затем командиром взвода, роты. В 1920 году окончил артиллерийские командные курсы.

После окончания боевых действий продолжил службу в Красной Армии. Служил на различных командных и штабных должностях в артиллерийских частях. В 1924 году окончил Высшую артиллерийскую школу командного состава. В 1937 году Яковлев был назначен на должность начальника артиллерии Белорусского военного округа, в дальнейшем командовал артиллерией сначала Северо-Кавказского, затем Киевского военных округов. Принимал участие в польском походе 1939 года .

Участвовал также в советско-финской войне, будучи командующим артиллерией 7-й армии. Незадолго до начала Великой Отечественной войны , 14 июня 1941 года, Яковлев был назначен на должность начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Красной Армии.

Великая Отечественная война

На протяжении всей войны Яковлев возглавлял ГАУ РККА. Внёс большой вклад в разработку, подготовку и проведение многих крупных операций Великой Отечественной войны. В начальный период войны именно Яковлев добился отвода всей артиллерии большой и особой мощности в тыл, что позволило спасти дорогостоящую технику от гибели и сохранить её для последующих боёв. Активно занимался налаживанием бесперебойного снабжения действующих артиллерийских частей боеприпасами и новыми образцами вооружения. Во многом благодаря его работу удалось победить снарядный голод первого периода войны – Яковлев всеми силами содействовал развёртыванию масштабной военной промышленности в тылу страны. При его непосредственном участии на полигонах ГАУ проводились испытания новейшей боевой техники, в том числе реактивных установок БМ-13 («катюш») и танка «Т-34» с 85-миллиметровой пушкой. Яковлеву удалось наладить работу с Наркоматами боеприпасов, вооружения, лёгкой и химической промышленностей, чёрной и цветной металлургии. Многократно выезжал на фронты Великой Отечественной войны и оборонные предприятия. 21 февраля 1944 года Яковлеву было присвоено звание Маршала артиллерии – он стал вторым обладателем этого звания после Н. Н. Воронова.

Послевоенная жизнь

С 1946 года Яковлев совмещал свои обязанности начальника ГАУ с должность первого заместителя командующего артиллерией Вооружённых Сил СССР. Принимал участие в работе специальной комиссии по исследованию германского научного и промышленного потенциала в ракетной отрасли. Участвовал в создании организаций и учреждений, создававших первые образцы советской ракетной техники. В 1948-1952 годах служил заместителем министра вооружённых сил СССР. В начале 1952 года он был освобождён от занимаемой должности и вскоре взят под стражу по обвинению во вредительстве.

В апреле 1953 года, вскоре после смерти И. В. Сталина, Яковлев, к тому времени уже лишённый звания Маршала артиллерии, был освобождён и возвращён в армию с возвращением звания. В 1953-1960 годах был первым заместителем командующего, Главнокомандующего Войсками ПВО страны. В декабре 1960 года Яковлев был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Умер 9 мая 1972 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.