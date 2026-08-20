ЯКОБИ БОРИС СЕМЁНОВИЧ

Физик-изобретатель. Открыватель гальванопластики.

Немецкий период

Происходил из обеспеченной еврейской семьи. Отец – Симон Якоби, банкир прусского короля Фридриха Вильгельма, мать – Рахель Леман. У Морица был младший брат Карл Густав, ставший впоследствии выдающимся математиком. Образование старший из братьев получал в Берлинском и Геттингенском университетах. После выпуска из последнего работал архитектором в Пруссии, что продолжалось до 1833 года, когда он перебрался в Кенигсберг, где жил и преподавал его брат.

1834 год становится знаковым для Морица. Якоби, любивший и изучавший физику, сосредоточился на идее изобретения нового электрического двигателя, который был бы мощнее и практичнее в применении, чем его предшественники. Плодом его усилий стал электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала. Он работал в результате взаимодействия электромагнитов, установленных на роторе и раме. Якоби изобрел коммутатор, который позволял менять полярность магнитов на роторе. Этот принцип устройства действенен до сих пор, его применяют в двигателях локомотивов. Также в двигателе Якоби использовались гальванические батареи. Такое устройство с мощностью 15 Вт стало последним словом техники тех лет. Отчет о проделанной работе изобретатель предоставил Парижской академии наук, которая напечатала его, прославив детище физика.

Русский период

По приглашению российских ученых Василия Струве и Павла Шиллинга Якоби в 1835 году приехал в Россию, став профессором Дерптского университета. Здесь он преподавал архитектуру. В том же году свет увидел его высоко оцененный учеными «Мемуар о применении электромагнетизма для движения машин». Вскоре после приезда в Россию Якоби женился на Анне Григорьевне Рохановской. У пары родились двое сыновей: Владимир (1836), впоследствии военный и изобретатель, и Николай (1839), юрист и сенатор.

Через два года ученый подал записку о возможности и пользе практического применения изобретенного им двигателя на транспорте министру народного просвещения и главе Академии наук Сергею Уварову . Это идею власти восприняли положительно. Император Николай I распорядился организовать соответствующую комиссию и выделить ей огромную сумму в 50 тысяч рублей. Главой комиссии, в состав которой вошли многие ученые, стал адмирал Иван Крузенштерн . Якоби же стал российским поданным и навсегда осел в нашей стране. Вскоре после этого, в 1839 году физик смог успешно сконструировать лодку на электромагнитном двигателе, тяги которого хватало, чтобы двигать ее против течения. Это стало первым в мире подобным опытом. В том же 1839-м ученый получил звание адъюнкта Императорской академии наук.

На этом теперь уже Борис Семенович Якоби не остановился. Он разработал ряд т.н. вольтагометров, измерявших силу электрического сопротивления. В 1838 году Якоби совершил прорыв в науке, открыв метод гальванопластики, за что в 1840 году удостоился Демидовской премии и 25 тысяч рублей. Внес вклад ученый и в развитие телеграфного дела, создав несколько телеграфных аппаратов, один из них синхронного действия, другой – первый в мире буквопечатающий (1850). Кроме этого, он занимался работами по прокладке телеграфных кабелей в столице и пригородах.

Знания и талант изобретателя пригодились и в военной сфере. Борис Семенович трудился над гальваническими батареями, различными видами противокорабельных мин. Благодаря ему среди саперов в армии появились специальные гальванические команды.

В 1847 году Якоби получил звание ординарного академика. В 1864-м он стал потомственным дворянином Российской империи, через три года удостоился Большой золотой медали на парижской Всемирной выставке, где представлял Россию.

В свои последние годы Борис Семенович был так же верен науке. Он руководил Физическим кабинетом Петербургской АН, состоял в мануфактурном совете Минфина.

Выдающийся ученый и изобретатель умер в столице в возрасте 72 лет от инфаркта. Погребен на Смоленском лютеранском кладбище.