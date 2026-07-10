ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА СССР

Организация создания советских атомных (ядерных) оружия и энергетики.

Предыстория

Обнаружение эффекта деления атомного ядра в 1938-1939 годы открыло возможность осуществления цепной реакции, приводящей к взрыву огромной мощности. В октябре 1939 года было принято решение о создании Консультативного уранового комитета в США, в 1940 году комитет по урановой проблеме был создан в Великобритании. Работы по этой тематике велись и в Институте кайзера Вильгельма в Германии.

Работа «Урановой комиссии»

30 июля 1940 года в СССР была создана Комиссия по проблеме урана при Президиуме АН СССР («урановая комиссия») во главе с В. Хлопиным. Исследования возможностей военного применения урана велись в Ленинградском физико-техническом институте под руководством А. Иоффе . В 1940 году сотрудники ЛФТИ Г. Н. Флёров и К. А. Петржак сумели осуществить спонтанное деление ядер урана. Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон провели расчеты возможности цепной реакции. Однако с началом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов . эти работы были прерваны. 28 сентября 1942 года было принято постановление Государственного комитета обороны «О работах по урану», в соответствии с которым в Казани была создана лаборатория сотрудников ЛФТИ во главе с И. Курчатовым . Работу лаборатории курировал нарком химической промышленности М. Первухин. В 1942-1945 годы велись исследовательские работы. В 1943 году лаборатория Курчатова была преобразована в «Лабораторию номер 2 Академии наук СССР». 8 декабря 1944 года было принято постановление ГКО «О мероприятиях по обеспечению развития добычи и переработки урановых руд». Курчатов получил широкие полномочия по привлечению специалистов к работе лаборатории даже из рядов вооруженных сил. Государственную поддержку осуществлял Специальный комитет во главе с Л. Берия , созданный постановлением ГКО 20 августа 1945 года (то есть вскоре после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года ). Было создано Первое главное управление (ПГУ) при правительстве во главе с наркомом боеприпасов Б. Ванниковым для организации работ по созданию атомного оружия. Курчатов был научным руководителем проекта. В 1946 году на встрече Курчатова со Сталиным было приняты практические решения по значительному расширению ядерной программы.

Разработка ядерного оружия

В ноябре 1945 года было принято решение по строительству комбината по производству и переработке атомного топлива (комбинат «Маяк»). Были построены реактор Ф-1 и промышленный реактор А-1. В 1947 году была создана сеть специальных факультетов для подготовки специалистов-атомщиков. В конце 1947 года в связи с болезнью Ванникова работой по обеспечению заказов атомной отрасли руководил М. Первухин.

Монополия США на атомное оружие воспринималось как угроза существованию СССР. Сократить отставание от США в этой области помогла разведка. В НКГБ (МГБ) под руководством П. Судоплатова был создан отдел по сбору информации о ядерных программах США и Великобритании. Успехам советских разведчиков способствовали инициативы западных специалистов с левыми взглядами, которые решили помочь СССР. К. Фукс, с 1940 года участвовавший в британской атомной программе, в конце 1941 года решил поддержать СССР и вступил в контакт с советской агентурой. В начале 1942 года он получил доступ к секретным материалам по ядерным исследованиям в США, в декабре 1943 года переехал в США и с августа 1944 года работал в секретной атомной лаборатории в Лос-Аламосе . Он передавал советской разведке важную секретную информацию о разработке атомного оружия в США. В Лос-Аламосе механиком работал коммунист Д. Грингласс, который передавал секретную информацию старшему брату своей жены, советскому агенту Д. Розенбергу. С советской разведкой сотрудничали ученые, проводившие исследования в интересах атомной программы в Канадском национальном исследовательском центре в Монреале, в том числе А. Мей, который передал в СССР технические характеристики бомбы, сброшенной на Хиросиму, образцы урана и другую информацию. Выдающийся физик Б. Понтекорво связался с советским представительством в Монреале и предоставил секретные материалы и расчеты. По западным атомным исследованиям поставляла информацию и Кембриджская пятерка. Хотя советские ученые могли создать атомную бомбу и самостоятельно, но в условиях « холодной войны данные разведки позволяли выиграть время, что могло оказаться критически важным фактором.

25 декабря 1946 года в СССР заработал атомный реактор. 29 августа 1949 под Семипалатинском было произведено первое испытание советской атомной бомбы. В 1949 году Лаборатория номер 2 была переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР, на основе которой в 1956 году был создан Институт атомной энергии АН СССР.

«Мирный атом»

26 июня 1953 года для развития ядерной программы было создано Министерство среднего машиностроения во главе с В. Малышевым.

После испытания советского атомного оружия, советские ученые уже самостоятельно первыми создали термоядерную бомбу (испытание проведено 12 августа 1953 года) и с 1954 года обеспечили развитие атомной энергетики. Для получения ядерной энергии как правило в ядерном реакторе проводится управляемая цепная реакция деления ядер урана-235, урана 233 или плутония-239, при которой выделяется большое количество тепла, преобразуемого в дальнейшем в электричество. Ядерная энергия производится в атомный электростанциях (АЭС), используется на атомном флоте. Продукты работы АЭС используются при создании ядерного оружия. Первая в мире устойчивая цепная ядерная реакция была обеспечена 9 мая 1954 года в Обнинске, и 27 июня 1954 в Обнинске была пущена первая в мире АЭС (мощность 5 тыс. кВт). Для сравнения – первая АЭС в Великобритании пущена в 1956, в США – в 1957. В 1958 в СССР был пущен блок в 100 МВт - первый блок Сибирской АЭС. Ее мощность была доведена до 600 МВт. В 1964 году вступили в строй Белоярская и Нововоронежская АЭС. В 1973 году на Ленинградской АЭС был запущен первый высокомощный энергоблок в 1000 МВт.

Использование атомной энергии связано с большим риском, так как аварии на атомных объектах приводят к радиоактивному заражению обширной территории на сотни лет. Серьезную проблему представляет собой хранение отработанного ядерного топлива и захоронение радиоактивных отходов. 29 сентября 1957 произошла крупнейшая авария с хранилищем отходов (Кыштымская авария). В 1986 произошла Чернобыльская катастрофа . За рубежом также происходят атомные аварии: в Уиндскейл в 1957, в Три-Майл-Айленд в 1979, в Фукусиме в 2011 г. и др.

В 1980 году на советских АЭС производилось 72,9 млрд кВт∙ч из 1294 кВт∙ч общего производства электроэнергии, в 1985 году 167 млрд кВт∙ч из 1544 кВт∙ч, в 1989 г. 213 млрд кВт∙ч из 1722 кВт∙ч.

Развитие атомного флота

Важным направлением использования ядерной энергетики является создание атомного флота. 20 ноября 1953 года было принято решение Совета министров СССР о строительстве атомного ледокола. Под руководством главного конструктора В. Неганова и главного строителя В. Червякова был спроектирован и построен первый в мире атомоход «Ленин». Он был спущен на воду 5 декабря 1957 года. Ядерная энергетическая установка смонтирована в 1958—1959 годах. 3 декабря 1959 атомоход «Ленин» был сдан в эксплуатацию. В июне 1971 г. ледокол «Ленин» первым из надводных судов прошёл севернее Северной Земли из Мурманска в Пивек. С 1989 года ледокол «Ленин» – корабль-музей в Мурманске. В 1975 году был построен ледокол «Арктика». В 1977 он достиг Северного полюса. Последний ледокол класса «Арктика» заложен в 1989 году и введен в строй в 2007 году. СССР и Российская Федерация особенно заинтересованы в развитии атомного ледокольного флота, так как имеют наибольшую протяженность транспортных путей в Северном ледовитом океане.

Также СССР, как и его противники по НАТО, развивал атомный подводный флот. В США первая подводная лодка "Наутилус" вступила в строй в 1954. Первая советская атомная подводная лодка "К-3" была построена в 1958 (глава КБ В. Перегудов, главный конструктор реактора Н. Доллежаль). На К-3 создавались условия повышенного комфорта. Однако доза облучения при испытаниях К-3 превышалась в сто раз. Во второй половине 1950-х годов опасность этого для испытателей и моряков еще не была в должной степени выявлена. В дальнейшем эта доза была уменьшена в 10 раз. В конце 1959 года в строй вступили еще три атомные подводные лодки ("К-5", "К-8", "К-14"). В июле 1962 года советская подводная лодка “К-3” достигла Северного полюса. Развитие атомного подводного флота связано с авариями. В СССР погибала 1 подводная лодка на 89, находящихся в строю, в США 1 - на 33.

В связи с созданием атомного подводного флота и ядерного ракетного оружия Арктика и Атлантика стали ареной противоборства подводных флотов, так как через эти океаны США и СССР могли нанести друг по другу ядерный удар. В 60-80-х годах на советский атомный подводный флот возлагались задачи нанесения сокрушительного удара по противнику в случае начала войны с США. В 1966 году советские подводные лодки совершили кругосветное путешествие в подводном положении. Это показало, что они могут скрытно прибыть в любую точку мира.

Развитие советской ядерной программы показало, что индустриализация СССР вышла на такой уровень, что советская промышленность в состоянии решать наиболее передовые для того времени технологические задачи. Многие задачи, имеющие первостепенное значение с военной и экономической точки зрения, были решены впервые в мире. В то же время развитие ядерной программы, особенно в первые годы, осуществлялось в условиях пренебрежения некоторыми требованиями безопасности работников и за счет напряжения всего экономического потенциала страны.