ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович

Советский русский поэт, исполнитель авторской песни, актер. С 1964 г. работал в Театре на Таганке, сыграл несколько десятков ролей, в том числе Гамлета. Снимался в кино («Вертикаль» (1967), «Интервенция» (1968), «Маленькие трагедии» (1979), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и др.). С 60-х гг. Высоцкий был известен как автор и исполнитель песен под гитару . Его песни получили массовое распространение благодаря магнитофонным записям его неформальных концертов. Несмотря на то, что миллионы людей знали его стихи наизусть, власти допускали исполнение в кино и по радио лишь немногих из них. В одних своих песнях Высоцкий высмеивал нормы советской жизни, а в других — заступался за простых людей, оказавшихся в тяжелом положении. Его песни давали полный срез советского общества без прикрас. В своих песнях, таких как «Охота на волков», «Чужая колея» и др. лирический герой — сильная личность, которая жаждет свободы и справедливости и готова пострадать за это. Высоцкий в качестве критерия отношения к жизни брал не идеологию, а совесть, моральные нормы большинства населения . Только после смерти Высоцкого вышли сборники его произведений («Нерв», 1981; «Я, конечно, вернусь…», 1988; Сочинения, 1990 и др.). Принял участие в сборнике «Метрополь» (1979). Похороны Высоцкого превратились в многотысячную демонстрацию его поклонников.

Сочинения:

Сочинения. М., 1999

Источники:

Влади М. Владимир, или Прерванный полёт. М., 1989; Вспоминая В. Высоцкого. М., 1989

Автор статьи: Шубин А.В.