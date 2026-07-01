ВЫСАДКА СОЮЗНИКОВ НА СИЦИЛИИ

Десантная операция войск союзников 9 июля – 17 августа 1943 года во время Второй Мировой войны , в ходе которой были разгромлены итало-германские войска и занят остров Сицилия.

Подготовка к операции

В январе 1943 года на Касабланкской конференции руководители США и Великобритании договорились о десантной операции в Европе после завершения разгрома итало-германских вооружённых сил в Северной Африке. Из возможных вариантов союзники остановились на предполагавшем высадку на острове Сицилия, а после её захвата — переправу уже непосредственно на континентальную часть Италии — важнейшего союзника нацистской Германии. Операция получила кодовое наименование «Хаски».

К проведению операции именно на Сицилии, а не на севере Франции, как изначально обсуждалось, союзников подтолкнула также возможность спровоцировать политические брожения в самой Италии, которые в перспективе привели бы к свержению Бенито Муссолини . Вывод её из войны обеспечил бы безопасность для союзных судов в Средиземном море и сильно подорвал позиции Германии на юге Европы.

Остров защищала 6-я армия Итальянских вооружённых сил (командующий — генерал А. Гуццони), в составе которой находились 2 корпуса береговой охраны, 4 пехотные дивизии и приданные соединения, а также 14-й танковый корпус вермахта, в состав которой входили 2, а после начала операции — 4 дивизии. В общей сложности итало-германские силы насчитывали почти 350 тысяч солдат и офицеров, около 150 танков (впоследствии был переброшен ещё 91 танк), 220 орудий, до 600 самолётов.

Союзникам удалось создать решающее превосходство в живой силе и боевой технике — к операции привлекались части вооружённых сил США, Великобритании, Канады. На Сицилию должны были высадиться 7-я армия США (командующий — генерал Д. Паттон), 8-я армия Великобритании (командующий — генерал Б. Монтгомери ) и 1-я канадская пехотная дивизия, насчитывавшие в общей сложности 470 тысяч солдат и офицеров, а также до 600 танков. Помимо общевойсковых частей, привлекались силы специальных операций — 3 отряда коммандос и 3 батальона рейнджеров. Общее командование войсками принял на себя американский генерал Д. Эйзенхауэр .

Ход операции

Одновременная высадка с моря и воздуха десантных групп началась утром 10 июля 1943 года. Производилась она на юге и юго-востоке острова - в заливе Джела и южнее города Сиракуза. Начальный период операции сопровождали неблагоприятные метеорологические условия, из-за чего многие части высадились в стороне от заданных координат, и на 6 часов позже запланированного времени. Однако решающую роль сыграл фактор внезапности, что позволило британским войскам, практически не встречая сопротивления дойти до Сиракузы. Канадские части столкнулись с ожесточённым сопротивлением, но вскоре, получив подкрепление, также продвинулись вперёд. Американские десантники в первый день значительных успехов не добились, многие группы высадились в стороне от намеченных целей.

11 июля 1943 года по приказу генерала Паттона 114 самолётов должны были произвести высадку крупных сил. Однако американское командование не предупредило британский ВМФ в Средиземноморье о готовящейся операции, из-за чего английские корабли открыли огонь из корабельного ПВО, сбив 33 и повредив 37 самолётов. В результате погибли 318 американских военнослужащих.

Окончательно высадка на Сицилию была завершена к 14 июля 1943 года. Союзникам удалось захватить крупные населённые пункты Виццини и Аугуста. 22 июля 1943 года американские части штурмом взяли город Палермо . Немецко-итальянское командование, видя, что удержать Сицилию не получится, отвело основные силы к городу Мессина , где обустроило оборонительную линию «Этна», на которой планировалось сдержать союзников, обеспечив переправу основных сил на полуостров.

25 июля 1943 года в результате государственного переворота Б. Муссолини был отстранён от власти, власть перешла к новому правительству генерала П. Бадольо , одним из первых шагов которого стало объявление нейтралитета Италии в войне. Однако бои на Сицилии продолжались. Ночью 17 августа 1943 года последние итало-немецкие части переправились на материк, несколько часов спустя 3-я пехотная дивизия США вошла в Мессину.

Результаты операции

В результате успешно проведённой союзными частями операции Италия была выведена из войны. Вскоре после этого началась англо-американские войска стали высаживаться уже на материковой её части.

Итало-германские войска потеряли на Сицилии 29 тысяч военнослужащих, убитыми, ещё 140 тысяч — пленными. Погибло более 2200 американских военнослужащих, более 2200 английских, более 560 канадских. Командованием союзников был получен ценный опыт, использованный годом позже при высадке на севере Франции. Для их войск это стало первой серьёзной операцией в Европе после поражений 1939-1940 годов. Авиация союзников получила возможность совершать авиационные налёты на южную Германию и северную Италию, остававшуюся под контролем нацистов. Однако открытием второго фронта высадка на Сицилию не считалась, поскольку направлена она была против основного союзника гитлеровской Германии, а не против сил основного агрессора.