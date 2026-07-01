ВЯЗЕМСКИЙ МУЗЕЙ

Вяземский историко-краеведческий музей является главным объектом сохранения исторической памяти и культурного наследия Вяземской земли.

Музей расположен в приделе Жен-мироносиц Богородицкой церкви (1727-1785 годов), которая сто лет назад была признана храмом-памятником Отечественной войны 1812 года .

Музей Вязьмы среди музеев Смоленщины имеет одну из самых богатейших историй. Первый музей в Вязьме был создан в столетний юбилей войны 1812 года под руководством Екатерины Николаевны Клетновой, этнографа, археолога, краеведа. Современный историко-краеведческий музей появился благодаря стараниям учителей-краеведов Пантелеймона Михайловича Запорина и Степана Ильича Борисова, верно следовавших завету Е.Н. Клетновой о том, что одна лишь любовь к родному краю способна выработать настоящего гражданина. Музей был открыт 5 ноября 1970 года. Экспозиция музея расположена в восьми залах и охватывает период с древнейших времен до начала 1960-х годов. Фонды музея насчитывают более 16 тысяч экспонатов. В 1990 году Вяземский историко-краеведческий музей вышел из состава Смоленского музея-заповедника и является сейчас муниципальным, а с 1992 года имеет свой собственный выставочный зал.

Экспозиция музея расположена в восьми залах и охватывает период с древнейших времен до начала 1960-х. Фонды музея насчитывают более 14 тысяч экспонатов.

Основу археологической коллекции составляют находки с раскопок Федотковского, Ключеевского городищ, селища на Русятке. Их возраст определяется XII-XVI веками. В коллекцию быта и этнографии входят образцы узорного ткачества, вышивки, разнообразные предметы крестьянского быта. Атмосферу купеческой Вязьмы воссоздают не только виды города с открыток конца XIX – начала ХХ веков, но и купеческая одежда, предметы быта, пряничные доски, удивительные коробочки из-под пряников, рассказывающие о городе знаменитых пряничников.

В экспозиции музея отражены две Отечественные войны, которые явились разрушительными для Вязьмы, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии, оружие, документы, вещи участников. Богатая история театральной Вязьмы с начала ХХ века показана театральными афишами, программами, костюмами народных артистов-земляков.

Иллюстрации:

Вяземский историко-краеведческий музей.