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ВУЛКАЦИЙ ГАЛЛИКАН (лат. Vulcacius Gallicanus)
Один из так называемых «Писателей Истории Августов» (Scriptores Historiae Augustae).
Именем Вулкация Галликана подписана всего одна биография – Авидия Кассия (VI жизнеописание в сборнике). В настоящее время Вулкация Галликана считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Галликана, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).
Иллюстрация:
Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев
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