ВУЛГАРИС ЕВГЕНИЙ
ВУЛГАРИС ЕВГЕНИЙ - греческий и российский энциклопедист, богослов, переводчик, архиепископ, почетный член Санкт-Петербургской АН.
Происходил из эллинизированной болгарской семьи, в крещении наречён Елевтерием. Воспитывался у родственников матери; окончил гимназию (фронтистерий) на одном из ионийских островов, а затем продолжил образование в городах Арт и Янина. В 1739 году пострижен в монашество с именем Евгений и вскоре рукоположен в диакона. В 1739-1740 годах продолжил обучение в Падуанском университете на философском факультете. С 1742 года преподавал в гимназиях в Янине (1742-1749; 1751 или 1752-1753) и Козани (1750-1751 или 1752). Приобрёл известность как выдающийся энциклопедист. Одновременно с преподаванием значительное внимание уделял переводам западных философских, математических, а также поздневизантийских антилатинских трактатов. В 1753 году константинопольским патриархом Кириллом V (1748-1751, 1752-1757) назначен ректором и главным наставником школ при Афонской Ватопедской лавре, а затем ректором патриаршей константинопольской гимназии с титулом вселенского дидаскала. С 1763 года в Германии; некоторое время жил в Лейпциге, посещал лекции в университетах и общался с учёными.
В 1767 году перевёл на греческий язык «Наказ» императрицы Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения, посвятив его российской императрице и изъявив желание быть в её подданстве. По приглашению Екатерины II в 1771 году прибыл в Санкт-Петербург. Переписка императрицы Екатерины II с деятелями европейского Просвещения, переводы греческих и латинских авторов на русский язык и, наконец, внимание к Востоку, усилившееся в период русско-турецких войн, – всё это сыграло роль в судьбе Евгения Вулгариса. Первые шаги Евгения Вулгариса при российском дворе соответствовали политическим тенденциям времени: он переводит с французского и итальянского языков трактаты по восточному вопросу, о состоянии Османской империи и судьбе христиан в ней. Самое заметное сочинение Евгения Вулгариса этого периода – очерк «Рассуждение на действительно критическое состояние Оттоманской Порты», опубликованный в 1772 году на греческом и французском языках, а в 1780 году – на русском. В августе 1775 года по указу Екатерины II был рукоположен в иеромонаха, а в октябре того же года в присутствии императрицы хиротонисан во епископа Славянского и Херсонского с возведением в сан архиепископа с пребыванием в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре (вскоре стараниями Евгения Вулгариса в епархии была открыта семинария). В октябре 1775 года Евгений Вулгарис отправился из Москвы в Полтаву. В это время меняется направление его творчества. Большое значение имел для Евгения Вулгариса перевод с латыни на греческий язык «Духовного регламента» Феофана Прокоповича, благодаря которому Евгений Вулгарис быстро вошёл в круг новых для него административных обязанностей. В известной степени в ходе работы имела место самоидентификация Евгения Вулгариса с крупнейшим деятелем русской Церкви Петровской эпохи.
С 1776 году Евгений Вулгарис - почетный член Санкт-Петербургской АН. В авгугсте 1779 года согласно прошению «почислен на покой» с проживанием в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре. В мае 1781 года Евгений Вулгарис окончил значительное историко-критическое исследование «Историческое разыскание о времени крещения Российской Великой княгини Ольги» (опубликованы в 1792 году). Используя византийские источники («О церемониях» Константина Багрянородного, хроники Кедрина, Зонары и другие), Евгений Вулгарис полемизирует с Вольтером и немецким историком И.Х. Лейхом, которые связывали посещение Ольгой Константинополя с правлением Иоанна I Цимисхия. По мнению Евгения Вулгариса, княгиня Ольга была крещена в 956 году в Константинополе. В конце 1788 года, в преддверии новой русско-турецкой войны, Евгений Вулгарис покинул Херсон и поселился в Санкт-Петербурге. Здесь он сосредоточил своё внимание на классической греческой и римской литературе, в 1791–1792 годах издал трёхтомный перевод на греческий язык «Энеиды» Вергилия. Свидетельством близости Евгения Вулгариса к императрице Екатерине II явилось привлечение его к воспитанию великого князя Константина Павловича. В октябре 1793 года по поручению императрицы Евгений Вулгарис подготовил перевод с французского языка «Инструкций по правильному воспитанию великих князей Александра и Константина» – методики просвещённого образования того времени. С 1801 года Евгений Вулгарис находился на покое в Александро-Невской лавре. Погребён в Феодоровской церкви лавры.
На научное мировоззрение Евгения Вулгариса значительное влияние оказали аристотелевское и платоновское философское наследие, а также немецкая классическая философия. Своё отношение к католичеству Евгений Вулгарис выразил в «Памфлете против латинян» и письме к янсенисту П. Леклерку (1706-1773) «По поводу святых восточноправославной Церкви после схизмы». Евгений Вулгарис противопоставил традицию Дионисия Ареопагита, Василия Великого, Григория Паламы и Иоанна Златоуста богословию Фомы Аквинского и Дунса Скота. В энциклопедическом по своему характеру письме представил основные этапы разногласий между восточной и западной Церквами вплоть до XVIII века.
Дополнительная литература:
Краткое известие о жизни покойного Евгения Булгара, архиепископа и Кавалера // Вестник Европы. 1806. № 14;
Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина грекороссийской церкви. 2-е изд. СПб., 1827. Т. 1–2;
Бекетов П. П. Портреты именитых мужей Российской Церкви с приложением их краткого жизнеописания. М., 1843;
Κατράμης Ν. ‘Ιστοριϰαί διασαφήσεις ἐπί τη͡ς πατρίδος Εὐγενίου του͡ Βουλγάρεως. Ζάντε, 1854;
Papadopoulos Vretos A. Biographie de l’Archevêque Eugène Bulgari. Athens, 1860;
Лебедев А. П. Евгений Булгарис, архиепископ Славенский и Херсонский // Древняя и новая Россия. 1876. № 3; Βροϰίνης. Βιογραφία Εὐγενίου του͡ Βουλγάρεως . Κέρϰυρα, 1878;
‘Ιδρωμένος. ‘Η πατρίς Εὐγενίου του͡ Βουλγάρεως // Παρνασσός. 1881. T. 5. Σ. 209–216;
Γεδεών Μ. Χρονιϰά τη͡ς Πατρι- αρχιϰη͡ς ’Αϰαδημίας : ἱστοριϰαί εἰδήσεις περί τη͡ς Μεγάλης του͡ Γένους Σχολη͡ς, 1454–1830. Κωνσταντινούπολις, 1883;
Евгений (Булгарис) // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1893. Т. 11;
Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова до 1898 г. 3-е изд. СПб., 1899;
Черняев П. Н. Следы знакомства русского общества с древнеклассической литературой в век Екатерины II. Воронеж, 1906;
Εὐαγγελίδης Τ .E. ‘Η παιδεία ἐπί Τουρϰοϰρατίας. ’Αθη͡ναι, 1936;
Αἰνιάν Γ. Συλλογή ἀνεϰδότων συγγραμμάτων του͡ ἀοιδίμου Εὐγενίου του͡ Βουλγάρεως. ’Αθη͡ναι, 1938. Τ. 2.