ВТОРОВЫ

Купеческая династия Второвых берет свое начало от Александра Федоровича Второва, который был организатором «Товарищества А.Ф. Второва с сыновьями». Свое дело он начал в г. Луха (Костромская губерния). Откуда у В. появился капитал доподлинно неизвестно.

Основатель династии

О самом А.Ф. Второве сохранились немногочисленные сведения. В 1862 г. состоялся его переезд в Иркутск, а уже к 1866 г. он сумел организовать здесь оптовую торговлю мануфактурными изделиями. Товары привозились после их покупки на Нижегородской ярмарке. Уже в 1871 г. В. перешел в купечество 2-й гильдии и основал «Товарищество А.Ф. Второва с сыновьями».

Развивая дело, В. в 70-е гг. XIX в. распространил свое влияние на Верхнеудинскую и Нижегородскую ярмарки. Открыл оптовые отделы в Томске, Верхнеудинске, Чите, Сретенске, Троицкосавске.

В 1876 г. В. перешел в 1-ю купеческую гильдию, превратившись в одного из виднейших сибирских купцов.

Наряду с торговой деятельностью, В. интересовали такие сферы, как недвижимость и промышленное производство. С 1895 г. – потомственный почетный гражданин. В разные периоды был гласным Иркутской городской думы.

С 1897 г. бизнес В. переместился в Москву. Именно отсюда он осуществлял руководство поставками товаров в Сибирь. В свое дело В. пустил своих сыновей, которые стали его уполномоченными в сибирских городах: в Иркутске – Александр, в Томске – Николай.

Новый подъем семейного дела

В 1900 г. «Товарищество А.Ф. Второва с сыновьями» получило свой устав. Капитал компании насчитывал 3 млн. руб. Паи товарищества сосредоточились в руках семейства Второвых.

В 1906 г. семья выкупила товарищество Н.Д. Стахеева, занимавшееся мануфактурным делом, тем самым вобрав в себя своего главного сибирского конкурента. Это позволило расширить сферы влияния и открыть представительства в Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Камне. Это способствовало также и развитие железных дорог. Товар мог закупаться беспрерывно.

Продолжатели династии

После смерти Александра Федоровича 20 октября 1911 г. его дело продолжили его сыновья Николай и Александр Александровичи. К этому времени капиталы товарищества составляли порядка 10 млн. руб., недвижимость в 3 млн. руб., оборот достигал 30 млн. руб. На товарищество трудились порядка 1300 человек. Фактически семья Второвых сосредоточила в своих руках торговлю мануфактурой по всей Сибири.