ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ (1945)

Встреча советских и американских войск в рамках Второй мировой войны недалеко от города Торгау, в результате которой остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части — северную и южную.

Произошла 25 апреля 1945 г. в 13 часов 30 минут в районе города Торгау. В ходе Рурской операции на западный берег Эльбы в районе Торгау вышли войска 1-й американской армии. 16 апреля 1945 г. советское командование развернуло решающее наступление на Берлин. Ведя боевые действия в рамках Берлинской операции, командование 1-го Украинского фронта поставило перед войсками 5-й гвардейской армии задачу наступать на запад и как можно скорее встретиться с американскими войсками. Тем самым преследовалась цель расчленить надвое вооруженные силы гитлеровской Германии. Уничтожая на своем пути мощные заслоны противника, части 58-й гвардейской стрелковой дивизии (командир — генерал-майор В. В. Русаков) устремились к восточному берегу Эльбы. 25 апреля союзники соединились. Рота 2-го батальона 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии (командир роты — лейтенант Г. С. Голобородько) встретилась с разведывательной группой лейтенанта американской армии А. Л. Котцебу 9-й пехотной дивизии США (командир дивизии Э. Ф. Рейнхардт). Встреча союзных войск на Эльбе стала историческим событием исключительной важности. Она означала неминуемое приближение конца германского вермахта. 27 апреля в честь этого события в Москве был произведен артиллерийский салют. 28 апреля с приветствием к личному составу встретившихся войск обратились руководители СССР, США и Великобритании. Через несколько дней пал Берлин, а 8 мая был подписан Акт о капитуляции Германии. Война в Европе закончилась. В послевоенное время встреча на Эльбе стала символом боевого содружества союзных армий. Даже несмотря на противостояние СССР и США в годы «холодной войны», советские и американские ветераны — участники этой встречи — вспоминали о ней, как об одном из наиболее значительных событий своей жизни.

Исторические источники:

Встреча на Эльбе. Воспоминания советских и американских ветеранов второй мировой войны. М., 1988.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015