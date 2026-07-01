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ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУЗЕЙ
Всеволожский государственный историко-краеведческий музей. В экспозиции музея в полном объеме представлена история края за 1000 лет (с 997 года).
Повествование о первом в России узкоколейной ириновской железной дороге. Малая картинная галерея генералов участников войны 1812 года.
Быт представлен крестьянскими сарафанами из льна, выходными костюмами горожан, граммофонами. В числе коллекций изделия из кварцевого стекла мастера Александра Бурова (более 100 едениц).
Иллюстрации:
Всеволожский государственный историко-краеведческий музей.
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