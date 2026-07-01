ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУЗЕЙ

Всеволожский государственный историко-краеведческий музей. В экспозиции музея в полном объеме представлена история края за 1000 лет (с 997 года).

Повествование о первом в России узкоколейной ириновской железной дороге . Малая картинная галерея генералов участников войны 1812 года.

Быт представлен крестьянскими сарафанами из льна, выходными костюмами горожан, граммофонами . В числе коллекций изделия из кварцевого стекла мастера Александра Бурова (более 100 едениц).

Иллюстрации:

Всеволожский государственный историко-краеведческий музей.