ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК)
Высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти.
1) обществ.-политич. организация. Избран 16(29).6.1917 как полномочный орган 1-го Всерос. съезда Советов рабочих и солдатских депутатов [3(16) июня – 24 июня (7 июля)] для руководства местными Советами, «защиты и расширения завоеваний революции», а также для контроля за социалистами, входившими в состав Временного правительства. Из 256 членов к меньшевикам принадлежали 107 чел., к эсерам – 101, к большевикам – 35 чел. Пред. Президиума – Н. С. Чхеидзе, его заместители – А. Р. Гоц и И. Г. Церетели. ВЦИК по наиболее важным вопросам проводил совместные заседания с Исполкомом Всерос. совета крестьянских депутатов. После июльских событий 1917 объявил Врем. правительство «правительством спасения революции и отечества» и согласился предоставить ему неограниченные полномочия. Во время Корнилова выступления 1917 создал К-т нар. борьбы с контрреволюцией. Созвал Демократическое совещание 1917. После того как проходивший во время Окт. революции 1917 2-й Всерос. съезд Советов [25–27 окт. (7–9 нояб.)] покинули эсеры и меньшевики, ВЦИК объявил съезд «неправомочным частным совещанием большевиков». ВЦИК участвовал в создании Комитета спасения родины и революции, Союза защиты Учредительного собрания и в антибольшевистской демонстрации накануне открытия Учредит. собрания. 10(23).1.1918 руководство ВЦИК приняло решение о прекращении деятельности комитета.
2) В 1917–37 в РСФСР законодат., распорядит. и контролирующий орган власти; с 1923 орган республиканской власти, существовал наряду с ЦИК СССР и центр. исполнит. комитетами союзных и автономных республик. Действовал в период между Всерос. съездами Советов (формировали состав ВЦИК), был ответствен перед ними. Первый состав ВЦИК избран на 2-м Всерос. съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, включал, помимо большевиков, также левых эсеров и нескольких представителей др. политич. партий (выведены из ВЦИК летом 1918). В обращении к местным Советам [27.10(9.11).1917] объявил о прекращении полномочий ВЦИК, избранного 1-м Всерос. съездом Советов. Первоначально работал непрерывно, с осени 1918 перешёл к сессионному порядку работы. В компетенцию ВЦИК входило: определение общего направления деятельности СНК и др. гос. органов РСФСР; рассмотрение бюджета РСФСР; издание собств. законодат. актов и распоряжений; созыв Всерос. съездов Советов; назначение и смещение как отд. членов СНК РСФСР, так и всего Совета, утверждение его председателя; рассмотрение и утверждение важнейших постановлений и решений СНК РСФСР, право отменять или приостанавливать действие постановлений СНК РСФСР. В перерывах между сессиями ВЦИК его полномочным органом являлся Президиум, он же готовил разл. материалы для сессий ВЦИК и съездов Советов. При ВЦИК и Президиуме действовали разл. комиссии: Центр. комиссия по улучшению быта рабочих, Центр. комиссия помощи голодающим (обе в 1921–1922), Центр. комиссия по борьбе с последствиями голода (1922–23), Всерос. центр. избират. комиссия (1925–37) и др. Офиц. орган ВЦИК – газ. «Известия». По Конституции РСФСР 1937 высшим республиканским органом гос. власти стал Верховный Совет РСФСР.
Председатели Президиума: Л. Б. Каменев [27.10(9.11) – 8(21).11.1917], Я. М. Свердлов (1917–19), М. И. Калинин (1919–37).