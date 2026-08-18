ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК)

Высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти.

1) об­ществ.-по­ли­тич. ор­га­ни­за­ция. Из­бран 16(29).6.1917 как пол­но­моч­ный ор­ган 1-го Все­рос. съез­да Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов [3(16) ию­ня – 24 ию­ня (7 ию­ля)] для ру­ко­во­дства ме­ст­ны­ми Со­ве­та­ми, «за­щи­ты и рас­ши­ре­ния за­вое­ва­ний ре­во­лю­ции», а так­же для кон­тро­ля за со­циа­ли­ста­ми, вхо­див­ши­ми в со­став Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. Из 256 чле­нов к мень­ше­ви­кам при­над­ле­жа­ли 107 чел., к эсе­рам – 101, к боль­ше­ви­кам – 35 чел. Пред. Пре­зи­диу­ма – Н. С. Чхе­ид­зе, его за­мес­ти­те­ли – А. Р. Гоц и И. Г. Це­ре­тели. ВЦИК по наи­бо­лее важ­ным во­про­сам про­во­дил со­вме­ст­ные за­се­да­ния с Ис­пол­ко­мом Все­рос. со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. По­сле июль­ских со­бы­тий 1917 объ­я­вил Врем. пра­ви­тель­ст­во «пра­ви­тель­ст­вом спа­се­ния ре­во­лю­ции и оте­че­ст­ва» и согласился пре­дос­та­вить ему не­ог­ра­ничен­ные пол­но­мо­чия. Во вре­мя Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 соз­дал К-т нар. борь­бы с контр­ре­во­лю­ци­ей. Со­звал Де­мо­кра­ти­че­ское со­ве­ща­ние 1917. По­сле то­го как про­хо­див­ший во вре­мя Окт. ре­во­лю­ции 1917 2-й Все­рос. съезд Со­ве­тов [25–27 окт. (7–9 но­яб.)] по­ки­ну­ли эсе­ры и мень­ше­ви­ки, ВЦИК объ­я­вил съезд «не­пра­во­моч­ным ча­ст­ным со­ве­ща­ни­ем боль­ше­ви­ков». ВЦИК уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ко­ми­те­та спа­се­ния ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, Сою­за за­щи­ты Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния и в ан­ти­боль­ше­ви­ст­ской де­мон­ст­ра­ции на­ка­ну­не от­кры­тия Уч­ре­дит. со­б­ра­ния. 10(23).1.1918 ру­ко­вод­ст­во ВЦИК при­ня­ло ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти ко­ми­те­та.

2) В 1917–37 в РСФСР за­ко­но­дат., рас­по­ря­дит. и кон­тро­ли­рую­щий ор­ган вла­сти; с 1923 ор­ган рес­пуб­ли­кан­ской вла­сти, су­ще­ст­во­вал на­ря­ду с ЦИК СССР и центр. ис­пол­нит. ко­ми­те­та­ми со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик. Дей­ст­во­вал в пе­ри­од ме­ж­ду Все­рос. съез­да­ми Со­ве­тов (фор­ми­ро­ва­ли со­став ВЦИК), был от­вет­ст­вен пе­ред ни­ми. Пер­вый со­став ВЦИК из­бран на 2-м Все­рос. съез­де Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов , вклю­чал, по­ми­мо боль­ше­ви­ков, так­же ле­вых эсе­ров и не­сколь­ких пред­ста­ви­те­лей др. по­ли­тич. пар­тий (вы­ве­де­ны из ВЦИК ле­том 1918). В об­ра­ще­нии к ме­ст­ным Со­ве­там [27.10(9.11).1917] объ­я­вил о пре­кра­ще­нии пол­но­мо­чий ВЦИК, из­бран­но­го 1-м Все­рос. съез­дом Со­ве­тов. Пер­во­на­чаль­но ра­бо­тал не­пре­рыв­но, с осе­ни 1918 пе­ре­шёл к сес­си­он­но­му по­ряд­ку ра­бо­ты. В ком­пе­тен­цию ВЦИК вхо­ди­ло: оп­ре­де­ле­ние об­ще­го на­прав­ления дея­тель­но­сти СНК и др. гос. ор­га­нов РСФСР; рас­смот­ре­ние бюд­же­та РСФСР; из­да­ние собств. за­ко­но­дат. ак­тов и рас­по­ря­же­ний; со­зыв Все­рос. съез­дов Со­ве­тов; на­зна­че­ние и сме­ще­ние как отд. чле­нов СНК РСФСР, так и все­го Со­ве­та, ут­вер­жде­ние его пред­се­да­те­ля; рас­смот­ре­ние и ут­вер­жде­ние важ­ней­ших по­ста­нов­ле­ний и ре­ше­ний СНК РСФСР, пра­во от­ме­нять или при­ос­та­нав­ли­вать дей­ст­вие по­ста­нов­ле­ний СНК РСФСР. В пе­ре­ры­вах ме­ж­ду сес­сия­ми ВЦИК его пол­но­моч­ным ор­га­ном яв­лял­ся Пре­зи­ди­ум, он же го­то­вил разл. ма­те­риа­лы для сес­сий ВЦИК и съез­дов Со­ве­тов. При ВЦИК и Пре­зи­диу­ме дей­ст­во­ва­ли разл. ко­мис­сии: Центр. ко­мис­сия по улуч­ше­нию бы­та ра­бо­чих, Центр. ко­мис­сия по­мо­щи го­ло­даю­щим (обе в 1921–1922), Центр. ко­мис­сия по борь­бе с по­след­ст­вия­ми го­ло­да (1922–23), Все­рос. центр. из­би­рат. ко­мис­сия (1925–37) и др. Офиц. ор­ган ВЦИК – газ. « Из­вес­тия ». По Кон­сти­ту­ции РСФСР 1937 выс­шим рес­пуб­ли­кан­ским ор­га­ном гос. вла­сти стал Вер­хов­ный Со­вет РСФСР.

Пред­се­да­те­ли Пре­зи­диу­ма: Л. Б. Ка­ме­нев [27.10(9.11) – 8(21).11.1917], Я. М. Сверд­лов (1917–19), М. И. Ка­ли­нин (1919–37).

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