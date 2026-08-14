ВРХЛИЦКИЙ ЯРОСЛАВ

Чешский поэт, писатель, драматург, переводчик.

Ранние годы

Родился в городе Лоуни на северо-западе Чехии в семье Якуба Фриды (умер в 1874 г.) и Марии Коларжовой. До десяти лет Эмиль жил у своего дяди, приходского священника в окрестностях города Колин. Там в 1857-1861 гг. он посещал начальную школу, а с 1862 г. – гимназию в городе Сланы. В 1872 г. он окончил гимназию в городе Клатовы. Псевдоним для него придумал одноклассник Йозеф Томайер, когда они вместе созерцали цветущую долину реки Врхлицы.

Решив пойти по стопам дяди, Ярослав Врхлицкий по окончании гимназии поступил в Пражскую архиепископскую семинарию, однако год спустя перевелся на философский факультет Пражского университета, где изучал историю, философию и романскую филологию. Во время учебы Врхлицкий также давал уроки чешского языка французскому историку Эрнесту Дени, который помог ему наладить первые контакты с французской культурой. Первое литературное издание Врхлицкого было подготовлено к печати редактором Софией Подлипской, в которую поэт влюбился после их живой и обнадеживающей для него переписки, продолжавшейся с 1875 по 1876 гг. Подлипская была на двадцать лет старше поэта и мудро уступила место рядом с ним своей пятнадцатилетней дочери Людмиле. 4 августа 1879 г. между Врхлицким и Людмилой был заключен брак.

Становление и расцвет

Учась в Праге, Врхлицкий познакомился с Зигмундом Винтером, Йозефом Вацлавом Сладком и Алоисом Йираском. Вместе с ними он основал литературное общество «Люмировцы», получившее название от журнала «Люмир». Целью этого объединения было приблизить чешскую литературу к идеалам передовой европейской литературы. Посредством переводов (в основном из романской литературы) они вводили европейские тенденции в чешскую языковую среду. Благодаря их многочисленным экспериментам в чешской литературе появились необычные поэтические формы, такие как сонет, рондель и др.

С 1875 г. Врхлицкий служил секретарем и воспитателем сыновей графской семьи Монтекколи-Ладерки сначала в Мерано над Панаром близ Модены, а затем в Ливорно. После своего возвращения он некоторое время работал в одном из учебных заведений в Праге на улице Панска, но ему не нравилось преподавание. Вернувшись в Чехию в 1877 г., Врхлицкий был назначен секретарем Пражского чешского политехнического института, а затем стал профессором современных наук и получил почетную докторскую степень по ходатайству графа Монтекколи.

В 1890-е гг. Врхлицкий переживал творческий кризис, однако, нашел в себе силы выйти из него и создал исполненные печали и художественной силы сборники «Окна в бурю» (1894) и «Песни путника» (1895). В 1909 г. вышел сборник «Древо жизни», куда вошли радостные гимны природе, родной земле, человеку, наполненные верой в торжество жизни. Будучи люмировцем, Врхлицкий обращал свое внимание на западноевропейскую литературу, часто прибегал к темам мировой истории и мифологии, пытаясь переложить на «почву» чешского языка новую стихотворную строфику. Отчетливо чувствуя атмосферу упадка и общественного кризиса, характерных для эпохи рубежа XIX-XX вв., Врхлицкий был склонен видеть их не столько как явление исключительно чешской действительности, но как общеевропейское предчувствие катастрофических перемен. Предвидя эти изменения, Врхлицкий стремился в своей поэзии противопоставить им идеалы гения и красоты, совершенства художественной формы, возлагая на них задачу уравновесить сознаваемую им дисгармонию реальной жизни. При этом он зачастую придавал решающее значение литературной форме и виртуозности внешних эффектов.

Поздние годы

В 1901 г. по распоряжению австрийского императора Франца Иосифа I Ярослав Врхлицкий получил дворянский статус и был назначен членом Палаты депутатов Императорского совета в Вене. Там поэт активно боролся за введение всеобщего избирательного права в империи. Также Врхлицкий был членом Королевской академии в Падуе, членом польского общества в Париже и почетным гражданином многих чешских городов. В 1893 г. ему была присуждена степень профессора европейской литературы в Карловом университете в Праге. Он также был членом Чешской академии наук и искусств (назначен императором 20 апреля 1890 г.). Врхлицкий был восемь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но никогда не был ее удостоен. Его литературное наследие состоит из 270 томов, в том числе более 80 поэтических сборников и 50 театральных пьес. Наиболее известными произведениями Врхлицкого являются «Эпические поэмы» (Epické básně, 1876), «Легенда о святом Прокопе» (Legenda o svatém Prokopu), «Музыка в душе» (Hudba v duši, 1886), поэма-трилогия «Гипподамия» (Hippodamie, 1889—1891). Писатель также перевел на чешский язык «Божественную комедию» Данте, некоторые произведения Виктора Гюго , Джакомо Леопарди и многих других европейских авторов.

Своей литературной деятельностью Врхлицкий пытался доказать, что чешский язык - это язык, на котором можно выразить все. Более молодые литераторы, в частности, подписанты «Манифеста чешской модерны» нередко критиковали Врхлицкого и осуждали его за многословие, пафос и корыстную риторику. Несмотря на критику более молодых современников, во многом пользовавшихся плодами его работы, он успешно справился со своей задачей – созданием национальной литературы, которая бы полностью соответствовала высокой европейской поэзии, воплощающей гармоничный идеал человека.

С 1908 г. Врхлицкого начали преследовать сильные головные боли. В августе этого года у него случился инсульт, после которого поэт был парализован, плохо видел и потерял способность читать. В 1912 г. он снова перенес удар. 9 сентября 1912 г., в возрасте 59 лет он умер в городе Домажлице, где находился на лечении. Похоронен на Вышеградском кладбище в Праге.