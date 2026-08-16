ВРЕМЯ ФОЛЬКУНГОВ

Время Фолькунгов - период могущества Шведской династии Фолькунгов (XII - XIV вв.), из которой происходит ряд Шведских ярлов и королей, а также три короля Норвегии и король Дании Олаф Хаконссон.

Основателем династии был Фольке Фильбютер, владелец поместья в Гёталанде, на юге Швеции, чьи внуки Биргер, Магнус и Карл по сути захватили военную власть в стране.

В результате ряда междоусобных войн, приведших к ослаблению власти мелких конунгов, и пришедшей им на смену усилением королевской власти, опиравшейся теперь не на демократические силы, а на аристократию, на шведском престоле закрепляется династия Фолькунгов.

Первым шведским королем из этой династии стал одиннадцатилетний Вальдемар I Биргерссон, приходившийся племянником умершему в 1248 году королю Эрику Шепелявому. Регентом при новом короле и фактическим правителем Швеции стал ярл Биргер, прославившийся впоследствии строительством Стокгольмского замка и неподтвержденным шведскими хрониками участием в Невской битве против войска Александра Невского.

На протяжении всего XIV века Фолькунги с помощью интриг и династических браков вели борьбу не только за шведский, но и за датский престол, которая закончилась в 1397 году Кальмарской унией , когда Маргарита Датская, дочь датского короля Вальдемара IV Аттердага и вдова норвежского короля Хакона Магнуссона, после преждевременной смерти своего сына Олафа Магнуссона, последнего короля из династии Фолькунгов, сумела победить в междоусобной войне в Швеции, фактически объединив под своей властью три государства.

Автор статьи: Перепечкин К. В.