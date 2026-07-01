ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Временный орган, действовавший от имени Государственной думы во время Февральской революции и сформировавший Временное правительство.

26 февраля 1917 г., после начала массовых рабочих выступлений в Петрограде, было принято санкционированное Николаем II решение правительства (председатель Н. Голицын) объявить перерыв в заседаниях Думы.

В полдень 27 февраля собралось руководство Думы и представители фракций. Приходили новости о перерастании волнений в восстание в Петрограде. Совещание руководства постановило начать «частное совещание» оставшихся в Думе депутатов. В итоге дискуссии был создан Временный комитет Государственной думы (ВКГД) для «водворения порядка в г. Петрограде и сношений с организациями и лицами». Комитет был создан так, чтобы в случае победы самодержавия депутатов нельзя было обвинить в нарушении закона. В комитет, который иногда именовал себя также исполнительным комитетом (претензия на административные полномочия), вошли 12 человек – кадеты, октябристы, социалисты – включая таких лидеров, как М. Родзянко (председатель), В. Шульгин, П. Милюков , Н. Некрасов, А. Коновалов, А. Керенский, Н. Чхеидзе.

В сознании масс Дума продолжала оставаться центром оппозиционной активности, здание Думы - Таврический дворец, стало центром притяжения восставших. Как законное учреждение, Дума обеспечивала видимость законности всему движению. В то же время ВКГД стал оказывать давление на Николая II и генералитет, чтобы добиться создания конституционной монархии и отречения императора. ВКГД назначал комиссаров, стал брать под контроль железные дороги, чтобы воспрепятствовать карательной экспедиции на Петроград. Члены комитета 2 марта сформировали Временное правительство , которое взяло в свои руки формальную полноту власти. После этого ВКГД потерял властные полномочия, а Государственная дума была фактически распущена. Но формально это произошло только 6 октября, а до этого ВКГД играл роль общественной организации, представлявшей правоцентристские политические силы.

Исторические источники:

Милюков П. Воспоминания. М., 1991;

Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990;

Родзянко М.В. Крушение империи. Харьков, 1990;

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991;

Февральская революция 1917 года. Сборник документов и материалов. М., 1996;

Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.