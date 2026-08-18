ВРАНГЕЛЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Происхождение и образование.

Брат П. Н. Врангеля . Учился в реальном училище Ростова-на-Дону (1892-96), правда, вскоре семье пришлось переменить место жительства. В 1895 г. Врангели переехали в Петербург, где Николай продолжил учебу в IV Петербургском реальном училище. Уже тогда он интересовался искусством, историей, литературой. Этому увлечению способствовало и пребывание Врангеля в Италии и Германии, куда он был отправлен для поправки здоровья после воспаления легких. Два года он провел за границей, жил в Риме и Флоренции, в маленьких городках, занимаясь итальянским языком и литературой XV в.

Работа в музеях и в обществе защиты памятников.

Начиная с 1900 г. молодой барон Н.Врангель, не имея специального образования, в течение трех лет проводил колоссальную работу, описывая коллекцию Русского музея в Петербурге, систематизируя и каталогизируя материалы, дополняя их обширными справками об авторах, историей произведений. Двухтомный подробнейший каталог вышел в свет в 1904 г. К чести Врангеля, надо отметить, что это был первый научный каталог музея, изобилировавший многочисленными сносками. Также составил научный каталог Музея петербургской Академии Художеств (1908).

Организовал ряд выставок русского искусства 18 - 1-й половины 19 века, сопровождая их каталогами. Первой из которых стала, открывшаяся в 1902 г. в столице "Русская портретная живопись за 150 лет (1700-1850)". Неоднократно посещал западноевропейские страны, изучая музейные собрания.

На государственную службу в канцелярию Его Императорского Величества по учреждениям императрицы Марии барон Н.Н. Врангель устроился еще в 1901 г., вскоре получив там чин коллежского регистратора. Но настоящая "профессиональная" работа началась в 1906 г. в Эрмитаже, когда Врангель становится одним из подлинных организаторов музейного дела в России.

Почетный член Общества художников-архитекторов (1910), основатель и учёный секретарь Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины. Члены Общества рассылали ходатайства, препятствуя разрушению художественных ценностей, устраивали выставки, читали лекции, печатали брошюры и художественные издания.

Печатные труды.

Печатался в журналах «Старые годы», «Аполлон» (соредактор в 1911-12) и др., соавтор «Истории русского искусства» И. Э. Грабаря. Один из первых исследователей русской портретной миниатюры, скульптуры и усадебной культуры, автор первых монографий о Ф. С. Рокотове, М. Шибанове, В. Э. Борисове-Мусатове. Преподавал на курсах Института истории искусств графа В. П. Зубова (1913-1914). Своей выставочной, музейной и педагогической деятельностью, блестящими по стилю эссе и монографиями, научными каталогами, основанными на глубоком знании архивных источников, музейных и частных собраний, Врангель наряду с А. Н. Бенуа и И. Э. Грабарём заложил основы изучения русского искусства 18 - 1-й половины 19 веков. Награждён орденом Почётного легиона (1912).

Первая мировая война.

Во время первой мировой войны в октябре 1914 г. он добровольцем вступил в Красный Крест и отбыл на войну уполномоченным санитарного поезда № 81 имени великой княжны Ольги Николаевны. Через год на фронте он заболел желтухой, произошло резкое ухудшение и, пробыв сутки без сознания, 15 июня 1915 г. он скончался.

Н.Н. Врангель был похоронен 19 июня 1915 г. в Петрограде на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его могилу ждала печальная судьба, в конце 1950-х по участку кладбища была проложена дорога, могила барона была утрачена. Лишь весной 2004 г. энтузиастами был установлен символический крест на Никольском кладбище.

Соч.: Старые усадьбы: Очерки истории русской дворянской культуры. СПб., 1999; Статьи по истории русского искусства барона Н. Н. Врангеля. СПб., 2001; Дни скорби. Дневник 1914-1915 годы СПб., 2001.