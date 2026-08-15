ВОЙШИН-МУРДАС-ЖИЛИНСКИЙ ИППОЛИТ ПАУЛИНОВИЧ

Из дворян Воронежской губернии. Сын генерал-майора, православный. Окончил Михайловскую Воронежскую военную гимназию. 10.8.1872 поступил в 1-е военное Павловское училище. 18.5.1874 получил звание портупей-юнкера. 7.8.1874 окончил училище по 1-му разряду, произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии 1-му стрелковому батальону. 7.8.1875 переведен в лейб-гвардии 1-й стрелковый батальон прапорщиком. 4.4.1876 произведен в подпоручики. 30.8.1877 произведен в поручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1878 произведен в штабс-капитаны. 12.10.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1882 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Западно-Сибирский военный округ. 30.4.1882 отчислен от Генерального штаба и назначен репетитором 1-го военного Павловского училища. 10.5.1882 назначен заведующим оружием 1-го военного павловского училища. 30.8.1882 назначен и. д. адъютанта 1-го военного Павловского училища. 22.9.1882 утвержден в должности. 3.4.1885 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 26.11.1885 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Виленского военного округа. 13.4.1886 произведен в подполковники с утверждением в должности. 22.9.1886 назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. 1.4.1890 произведен в полковники за отличие по службе. Прикомандирован для цензового командования батальоном к 105-му пехотному Оренбургскому (с 3.9.1890 по 13.12.1890) и 52-му пехотному Виленскому (с 13.12.1890 по 19.10.1891) полкам. 22.9.1891 назначен начальником штаба Бендерской крепости. 2.10.1892 назначен начальником штаба 20-й пехотной дивизии. 22.8.1894 назначен начальником штаба 38-й пехотной дивизии. 26.3.1898 назначен командиром 150-го пехотного Таманского полка. 30.4.1900 произведен в генерал-майоры с назначением начальником штаба 18-го армейского корпуса. 20.5.1902 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 26.10.1905 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 6.4.1907 назначен командующим 4-й пехотной дивизией. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 15.5.1912 назначен командиром 14-го армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии. Участник Первой мировой войны. 19.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Двинского военного округа. 4.5.1917 уволен от службы с 16.4.1917 по прошению с мундиром и пенсией. В 1918 г. поступил в РККА, преподавал тактику на Нижегородских пехотных курсах командного состава. В 1919 г. был арестовыван Нижегородской ЧК, но вскоре освобожден. Погребен в Нижнем Новгороде на местном лютеранском кладбище.

Жена: дочь генерал-майора Антонина Аполлоновна (урожденная Олохова). Детей не имел.