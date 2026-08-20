ВОЙНЫ В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ 1991-1995 ГГ.

Cерия военных конфликтов, вызванных распадом Социалистической федеративной республики Югославия (СФРЮ). Границы республик, составлявших СФРЮ, были проведены, исходя из политических и экономических соображений. В результате сербы населяли значительные территории за пределами Сербии в двух республиках — Хорватии и Боснии и Герцеговине. В 1990 г. рост националистических настроений в республиках федерации привел к распаду Союза коммунистов Югославии. В республике Сербия он был переименован в Социалистическую партию. Во главе ее встал С. Милошевич . Многие национальные лидеры выступали за вестернизацию и получили поддержку стран Запада. В Хорватии на выборах победили националисты во главе с Ф. Туджманом. В Боснии и Герцеговине, где проживало мусульманское, хорватское и сербское население, каждая национально-религиозная группа имела своих лидеров, но в столице Сараево наибольшее влияние приобрел мусульманский лидер А. Изетбегович, опиравшийся на поддержку как государств Запада, так и исламских стран. Мусульманской общине противостояла сербская во главе с Р. Караджичем . Теперь Югославию не связывала власть одной партии. 25 июня 1991 г. Словения и Хорватия вышли из СФРЮ. Югославская армия попробовала взять эти республики под свой контроль, но натолкнулась на сопротивление подготовленных военных формирований, созданных националистическими партиями. Через десять дней войны югославская армия вынуждена была прекратить действия в Словении, так как в ее тылу была Хорватия. На территории Хорватии развернулись боевые действия, югославской армии удалось занять районы, в которых жили сербы. В ноябре 1991 г. сербами был взят город Вуковар в Хорватии. Независимость республик, отделившихся от Югославии, была быстро признана странами Запада, и югославской армии пришлось отойти с территории Хорватии. Однако сербы создали здесь самостоятельную республику Сербская Краина, и ее ополчение продолжало защищать свою территорию от хорватской армии.

В 1991-1992 г. из Югославии вышли все республики, кроме Сербии и Черногории. Две последние создали 27 апреля 1992 г. Союзную республику Югославию (СРЮ). Распад страны привел к новым кровавым конфликтам. В 1992 г. вспыхнула кровавая война в Боснии и Герцеговине между мусульманами, хорватами и сербами. Мусульмане и хорваты создали правительство Изетбеговича, которое было признано ООН . Сербы отказались подчиняться этому правительству и выступили за присоединение сербских районов Боснии к СРЮ. Началась гражданская война, в ходе которой Запад и мусульманские страны поддерживали мусульман и хорватов, а СРЮ — сербов. Обе стороны проводили кровавые этнические чистки, чтобы расширить районы, которые после войны перейдут под их контроль. Военный успех сопутствовал сербам, они осадили столицу Боснии Сараево. То и дело вспыхивала вооруженная борьба между мусульманами и хорватами, но им удавалось договориться о совместной борьбе с сербами. ООН объявило эмбарго на поставки оружия в Боснию и Герцеговину. Этот запрет нарушался, оружие из-за рубежа поставлялось всем сторонам конфликта. Против Югославии были введены международные санкции (запрет на торговлю горючим и др.). Был создан международный Гаагский трибунал для расследования военный преступлений в бывшей Югославии.

В мае и августе 1995 г. при содействии авиации НАТО была разгромлена республика Сербская Краина в Хорватии.

21 ноября под давлением США в Дейтоне было согласовано и 14 декабря 1995 г. в Париже подписано соглашение ( Дейтонское соглашение ), которое предоставило сербам и хорватам автономию в рамках Боснии и Герцеговины. Территория автономной сербской республики была сильно сокращена. Для поддержания мира в Боснию были направлены миротворческие войска, основную часть которых составляют войска НАТО. В составе этих войск присутствовал и российский батальон. Деятельность Гаагского трибунала была продолжена, были арестованы Милошевич и Караджич, осужден ряд сербских, хорватских и боснийских военных деятелей. Войны на территории бывшей Югославии значительно ухудшили международную ситуацию в 90-е гг. и способствовали укреплению позиций блока НАТО в качестве «мирового полицейского», который считает себя в праве разрешать мировые конфликты силой по своему усмотрению. В 1999 г. НАТО были проведены бомбардировки Югославии.

Автор статьи: Шубин А.В.