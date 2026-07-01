ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США

Революционно-освободительная война 13 колоний в Северной Америке за независимость от Великобритании в 1775-1783 годах.

Начало войны и провозглашение независимости

Примерно с 1767 г. произошел ряд восстаний, волнений и столкновений, которые впоследствии переросли в войну. В 1773 г. произошло знаменитое «бостонское чаепитие». 5-26 октября 1774 г. представители американских колоний собрались в Филадельфии на Первый Континентальный конгресс, заявив о верности английскому королю, но вместе с тем выступая против репрессивной политики и новых законов, посягавших на самоуправление, права и собственность американцев. Стремясь защитить эти права, конгресс ввел бойкот на английские товары. В колониях назревало недовольство. Американцы тайно собирали оружие и создавали отряды добровольцев. Великобритания не намеревалась идти на уступки, более того, объявила колонии в состоянии мятежа: английские войска попытались разоружить несколько отрядов американских колонистов и арестовать их командиров. 19 апреля 1775 г. неподалеку от Бостона у Конкорда и Лексингтона произошли первые стычки, в ходе боев у англичан были большие потери. Сначала преимущества находилось на стороне англичан, но повстанцы вскоре перешли к тактике партизанской войны, устраивая засады и нападения. Близ Бостона был образован «лагерь свободы», куда стекались вооруженные добровольцы.

10 мая 1775 г. в Филадельфии представители северо-американских штатов созвали Второй Континентальный конгресс. На нем, как и на первом, были и сторонники примирения с метрополией, но предшествовавшие события подталкивал членов конгресса к радикальным действиям, прежде всего к созданию новых правительств взамен колониальных властей, а также к созданию регулярной армии. Главнокомандующим 15 июня был назначен виргинский плантатор и офицер Дж. Вашингтон (1732-1799). Из простых колонистов Вашингтону удалось создать дисциплинированную боеспособную армию,сумевшую одолеть англичан при Банкер-Хилле близ Бостона.

Боевой дух американских солдат поднимал опубликованный большим тиражом памфлет просветителя радикального направления Томаса Пейна под названием «Здравый смысл». В нем отстаивалось право американцев бороться за свободу вооруженным путем, и необходимость полностью порвать с метрополией. А слова Пейна о том, что только независимость и республиканское устройство дадут Америке великое будущее, легли в основу становления американского государства.

4 июля 1776 г. конгресс принял Декларацию независимости. Это был первый в истории государственно-правовой документ, провозгласивший государственный суверенитет целого народа. Основным автором документа был самый молодой депутат, 33-летний Томас Джефферсон, а также Б. Франклин и уже упоминавшийся Т. Пейн. Ее принятие стало днем рождения Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости - это первая практическая попытка воплотить в жизнь целый ряд идей английских философов XVII в., особенно Джона Локка, французских просветителей XVIII в. Впрочем, по требованию части депутатов из текста Декларации были исключены слова об осуждении и отмене рабства. Вместе с тем, идея независимости разделялась далеко не всем американским обществом. Среди противников независимости выступали лендлорды, королевские чиновники, торговцы, опасавшиеся разрыва деловых связей с Англией. Их прозвали лоялистами — людьми, лояльными королю и парламенту. В их отношении предпринимались самые жесткие меры, вплоть до смертной казни, в 1777 г. появилось постановление о конфискации их собственности.

Перелом в войне

Принятие Декларации не означало окончания войны. Военные действия велись с переменным успехом. Английское правительство направило в Америку значительные войска, которым предстояло огнем и мечом усмирить мятежные колонии. Основные боевые действия происходили в Новой Англии. После первых окрыляющих удач американских войск в 1775 году наступила длительная полоса поражений, связанная с тем, что среди повстанцев в основном сражались ремесленники, фермеры, и практически не было профессиональных военных. Британские войска намного превосходили американцев боевой выучкой и количеством. 15 сентября 1776 г. англичане захватили Нью-Йорк. В этих непростых обстоятельствах, американские силы умело маневрировали, зачастую просто избегая сражения. К тому же американские солдаты начали массово покидать армию с целью защиты «своих» штатов. Ситуация усугублялась враждебными нападениями лоялистов, создавших свои военные отряды, действовавшие вместе с англичанами. К тому же были случаи предательства и со стороны руководителей американских войск (генерал Б. Арнольд). Стало ясно, что необходимо поднять боевой дух солдат. И тогда конгресс принял решение: после окончания войны каждый из ее участников получит участок земли. Под знамена Вашингтона вновь стали сходиться добровольцы, его армия быстро росла. Она смогла оправиться и зимой 1776/1777 г. нанесла врагу чувствительные удары в штате Нью-Джерси. Осень 1777 г. принесла американцам и поражение (английские войска заняли столицу США Филадельфию 26 сентября), и победу. Семитысячный корпус англичан во главе с Бургойнем был окружен у форта Саратоги превосходящими силами добровольцев и милиции и капитулировал 17 октября. В плен попало около 6 тыс. английских воинов. К концу войны за независимость в Америке находилось около 56 тысяч английских солдат, среди которых немало было и наемников (особенно много было немцев), они продолжали контролировать первую столицу штатов – Филадельфию. На подступах к ней американской армии пришлось пережить на редкость суровую зиму в долине Велли-Фордж, без достаточного снабжения, должной экипировки, жить приходилось в легких палатках. Умерших от болезней и морозов в эту зиму было не меньше, чем погибших в боях.

Международные успехи восставших

Первые успехи и стойкость солдат придали уверенности молодой американской армии. Для окончательной победы американцы нуждались в помощи сильных союзников. Лучше всего для этого подходила Франция, стремившаяся укрепить собственные позиции за счет ослабления давнего врага Британии. В 1778 г. в Париже французы, благодаря усилиям Б. Франклина, подписали с США договор о торговле и военной помощи, после чего французский флот открыл военные действия против англичан. Вскоре против Великобритании выступила Испания (1779), на следующий год — Нидерланды. В американских войсках появились европейские добровольцы из самых разных уголков Европы: в их числе были маркиз де Лафайет, прозванный на родине «героем Старого и Нового Света», будущий социалист Сен-Симон, Г. X. Веттер фон Розенталь из России, польский борец за независимость Тадеуш Костюшко и многие другие.

Вступление союзников в войну круто изменило ее ход. В этой обстановке Россия и Австрия выступили с предложениями мирного посредничества, а создание в 1780 г. Россией системы вооруженного морского нейтралитета было направлено фактически против Великобритании, до этого захватывавшей нейтральные суда. Несмотря на это, англичане продолжали войну и в 1780 г. добились крупных успехов на юге США, захватив Чарлстон и разгромив американские силы в Южной Каролине. Но после морского сражения 5-13 сентября 1781 г. французский флот отрезал англичан от снабжения с моря и высадил десант. Объединенная франко-американская армия во главе с Вашингтоном окружила под Йорктауном 8-тысячный корпус под командованием лорда Корнуоллиса, который 19 октября 1781 г. сдался в плен. Это решило исход войны, военные действия фактически закончились. Силы Англии были истощены, средств для снаряжения новой армии она не имела, поэтому англичане были вынуждены предложить американцам начать переговоры. Они продолжались довольно долго: предварительный мирный договор США и Англия подписали в Париже в 1782 г., окончательный — 3 сентября 1783 г.

Британия признала Соединенные Штаты Америки самостоятельным, независимым государством с установлением западной границей по р. Миссисипи, таким образом, территория молодой республики увеличилась почти втрое. Южнее 31-й параллели начиналась Флорида, которую получила Испания, а Канада осталась за Англией.