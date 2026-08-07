ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 1979-1989

Апрельская революция

В апреле 1978 года в Афганистане произошел переворот, позднее названный Апрельской революцией . К власти пришли афганские коммунисты - Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). События развивались стихийно. Толчком к волнениям послужило убийство 17 апреля видного деятеля НДПА Мир Акбара Хайбара. На улицы вышли тысячи людей, требуя наказания убийц и отставки правительства. Чтобы пресечь беспорядки, президент Мухаммед Дауд распорядился арестовать всех вождей НДПА. Ответом на это стал военный переворот 27 апреля, в ходе которого Дауд был убит. Свергнувшие его офицеры освободили из заключения руководителей НДПА и передали им власть. Один из вождей партии, Хафизулла Амин, выступая с брони танка сразу после переворота, впечатляющим жестом показал толпе свои еще не снятые

Так, неожиданно не только для Советского Союза, но отчасти и для самой себя, НДПА оказалась у власти. Правительство возглавил писатель Нур Мухаммед Тараки, проводивший радикальные реформы: запрет на деятельность всех политических партий, земельная реформа с конфискацией земли, новое брачное законодательство. Все это вызвало недовольство самых различных слоев населения, трактовавших реформы как наступление на священные традиции и исламские ценности. Уже в июне 1978 года в партии произошел раскол, вылившийся в репрессии и преследования не только заговорщиков и их лидера Б. Кармаля, но и всех несогласных с режимом, в первую очередь духовенства, которое Н. Тараки заклеймил как «препятствие на пути прогрессивного развития страны».

Во внешней политике Афганистан начинает ориентироваться на СССР и укрепляет связи по целому ряду направлений: на учебу в СССР направляются афганские студенты, происходит строительство целого ряда промышленных объектов в Афганистане, расширяется военно-техническое сотрудничество. В то же время большинство стран региона восприняло революцию в Кабуле как угрозу. Саудовская Аравия расценила ее как «угрозу исламу и целостности исламского мира» и «коммунистической экспансии». США изначально отрицательно отнеслись к событиям в Кабуле, но продолжали дипломатические и даже экономические отношения. Однако после исламской революции в Иране в феврале 1979 года и убийства американского посла, США стремятся вернуть влияние в регионе и прекращают всяческие отношения с Афганистаном, ориентирующегося на СССР. С этого времени США начали оказывать помощь оппозиции вместе с Великобританией, Францией, ФРГ и Японией.

Внутрипартийная борьба. Приход к власти Амина

Через несколько месяцев и внутри правящей партии разгорелась острая борьба. В августе 1979 года вспыхнуло противоборство между двумя вождями партии - Тараки и Амином. В ходе встречи в Москве на высшему уровне, Тараки предупредили о готовящемся против него заговоре, на что он попросил прямой военной помощи со стороны Советского Союза, но получил мотивированный отказ. По возвращении Тараки в Афганистан произошло неудачное покушение на Амина, в ходе которого его убил личный адъютант. После этого Тараки сместили с поста, исключили из партии и взяли под стражу. Вскоре бывший премьер-министр скончался - по официальному сообщению, «после тяжелой продолжительной болезни». По другим свидетельствам, его убили, задушив подушками. Начались новые массовые репрессии против его сторонников и других инакомыслящих. Все эти события, особенно смерть Тараки, вызвали недовольство в Москве. Осуждение вызвали начавшиеся в Афганистане массовые «чистки» и расстрелы в партийной среде. В то же время непродуманная аграрная реформа принесла лишь отрицательные результаты, зрело недовольство в армии, приведшее к вооруженным выступлениям и случаям массового дезертирства и перехода на сторону оппозиции.

Также начали появляться оппозиционные нелегальные партии и организации в разных районах страны. В Пешаваре (в Пакистане) при покровительстве власти страны формируется целый ряд партий, имевших в том числе ярко выраженную исламскую направленность. Усилиями этих партий в 1978 году создаются военные лагеря для подготовки повстанцев с целью ведения боевых действий в Афганистане. На долгие годы эти лагеря станут своеобразными базами, на которых повстанцы могли беспрепятственно укрыться от советских и афганских сил, пополнить припасы, вооружение, переформироваться и снова начать нападения. К тому же достаточно легко можно было получить пополнения из рядов многочисленных беженцев, наводнивших Афганистан. В результате к концу 1979 года в стране развернулись крупномасштабные боевые действия, при этом вооруженные столкновения шли уже в 18 из 26 провинций Афганистана. Критическая ситуация в стране вынудила X. Амина, неоднократно обращаться за военной помощью к Советскому Союзу.

Ввод советских войск в Афганистан

Отношение к правящему режиму в советском руководстве было неоднозначным, радикальные реформы, сопровождавшиеся массовыми репрессиями, оттолкнули многих от власти. Близость Китая также настораживала СССР, из-за борьбы между странами за лидерство в социалистическом движении. В ответ на просьбы «законного правительства Афганистана», и ссылаясь на статью 51 Устава ООН о праве государств на самооборону от «внешней агрессии», 25 декабря 1979 года СССР начал вооруженное вторжение в Афганистан. Решение по этому вопросу было принято узким кругом членов Политбюро ЦК КПСС - Л. Брежневым , Д. Устиновым, А. Громыко, Ю. Андроповым и К. Черненко. Также созрел план по устранению независимого и склонного к авторитаризму Амина на ставленника СССР. 27 декабря произошел штурм президентского дворца Тадж-бек, подготовленный КГБ и ГРУ, в ходе которого Х. Амин был убит взрывом гранаты. После этого советские войска начали занимать все важнейшие пункты столицы, встретив сопротивление в здании МВД. Большинство казарм с афганскими силами было блокировано. Взяли они также тюрьму Пули-Чархи, из которой освободили ожидавших скорой казни противников режима. Среди них была вдова Тараки. Так закончилось стодневное правление Х. Амина.

Ставленником Москвы стал Бабрака Кармаль, бежавший в Чехословакию в 1978 году, а затем нашедший убежище в СССР. В 19 часов из Душанбе на частотах Кабульского радио прозвучало его обращение к народу, в котором он объявил о свержении Амина и провозгласил себя Генеральным секретарем партии. Ночью Кабульское радио передало: «Революционный суд приговорил предателя Хафизуллу Амина к смертной казни. Приговор приведен в исполнение». Бои в городе, начавшиеся около 18 часов, к утру 28 декабря затихли. Казалось, военная операция благополучно завершена. При этом присутствие советских войск и их участие в перевороте замалчивалось. Б. Кармаль попытался нормализовать обстановку в афганском обществе: из тюрем было выпущено около 10 тысяч членов партии, в 1980 году поднял над президентским дворцом новый национальный флаг, вернув ему традиционные цвета - черный, красный и зеленый - взамен целиком красного, учрежденного Тараки и Амином в октябре 1978 года, подтверждались права верующих и духовенства, закреплялась частная собственность. В 1981 году приняты меры по корректировке земельной реформы, правительство обещало компенсировать конфискованную землю.

Советские газеты теперь называли Хафизуллу Амина «агентом ЦРУ», писали о «кровавой клике Амина и его приспешников». На Западе ввод советских войск в Афганистан вызвал бурные протесты, поскольку Амин был главой государства, признанного в мире, и его убийство воспринималось как акт прямой агрессии. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН потребовала вывода «иностранных войск» из Афганистана. За это решение проголосовали 104 государства. Более 50 стран приняло решение о бойкоте летней олимпиады, проходившей в Москве.

Гражданская война в Афганистане

Между тем в самом Афганистане стало усиливаться вооруженное сопротивление советским войскам. Против них сражались уже, конечно, не сторонники Амина, а противники революционной власти вообще. Многих возмущали неожиданные аресты самых разных людей - от мулл до торговцев. Но еще сильнее авторитет новой власти подорвала земельная реформа. Правительство попыталось отобрать землю у племенных вождей. Сельские жители с оружием в руках стали на защиту привычного им уклада жизни. Советская печать первое время утверждала, что никаких боев в Афганистане нет, и там царят мир и спокойствие. Однако война не утихала, и когда это стало ясно, в СССР признали, что в республике «бесчинствуют бандиты». Сторонники Б. Кармаля окрестили их «душманами» (врагами). Между тем борьба разворачивалась по всем правилам партизанской войны. Чтобы уничтожить повстанцев, советские войска стали наносить удары по селам, служившим им опорой. В результате в Иран и Пакистан переселилось свыше 5 миллионов афганцев - около трети населения страны. Повстанцы контролировали значительную часть территории Афганистана. Всех их объединял лозунг джихада - священной исламской войны. Они называли себя «моджахедами» - борцами за веру. В остальном программы повстанческих групп сильно разнились. Одни выступали под лозунгами революционного ислама, другие поддерживали свергнутого в 1973 году короля Захир Шаха. Пестрота повстанческих групп отражала также многообразие народностей и племен Афганистана.

«Ограниченный контингент» советских войск (40-я армия) не был готов к длительной войне с партизанами, охватывавшей все больше районов страны. Советские войска захватывали базы моджахедов, несли большие потери, штурмуя перевалы. Но партизаны уходили в Пакистан и Иран по горным тропам, пополняли свои ряды, и снова возвращались. Перекрыть все горные дороги было невозможно. Армия НДПА воевала против соотечественников неохотно. В армии существовала проблема с призывниками (большинство из них было из Кабула, остальные регионы фактически не подчинялись центральным властям) и с единством командования, раздираемого внутренними противоречиями. Если раньше к советским людям, или как их называли «шурави», в Афганистане относились дружественно, то теперь большинство населения - враждебно. Лидеры исламской оппозиции призвали афганцев начать джихад уже не только против кабульского режима, но и против «советского агрессора». В 1985 году большинство оппозиционных партий, базирующихся в Пешаваре, объединились. Помощь со стороны США и Саудовской Аравии возрастала год от года. В Афганистан направляются тысячи арабских наемников. Оппозиция создала на большей части территории Афганистана свою военно-политическую структуру - органы местной власти, называемые эмиратами или исламскими комитетами, фронты и вооруженные формирования.

Война в Афганистане стала одним из тяжелейших внешнеполитических кризисов, с которыми СССР столкнулся в 80-е годы. Москва была вынуждена наращивать военную мощь своего «ограниченного контингента», численность которого в этот период достигла 120 тысяч человек. Это вызывало соответствующую реакцию США и их союзников, методично расширявших масштабы военной и гуманитарной помощи афганской оппозиции. Однако ни одной из противостоящих в Афганистане сторон не удавалось добиться решающего перелома. Создалась тупиковая ситуация. Как для советского руководства, так и для его афганского союзника становилось все более очевидным, что кроме военного пути следует искать другие формы и средства выхода из тупика. В 1982 году по инициативе Москвы в Женеве начались афгано-пакистанские переговоры по мирному урегулированию афганской проблемы под эгидой ООН и при участии СССР и США. Однако в последующие годы Белый дом, прикрываясь миролюбивыми декларациями, на деле тормозил переговорный процесс. После прихода к власти М. Горбачева в советском руководстве возобладало мнение о назревшей необходимости вывода войск. Против этого возражал Б. Кармаль. Под нажимом Москвы от Кабула требовали изменить политический строй в Афганистане с тем, чтобы расширить его социальную опору, но Б. Кармаль не собирался делиться властью и в 1986 году был смещен со всех постов.

Приход к власти Наджибуллы

В июне 1987 года были сделаны первые, пока символические, шаги к установлению мира. Новое кабульское правительство во главе с Наджибуллой выступило с программой «национального примирения», предусматривавшей прекращение огня, приглашение оппозиции к диалогу и формирование коалиционного правительства. Предпринимались усилия по возрождению многопартийности. В апреле 1988 года прошли многопартийные выборы с многочисленными нарушениями, часть оппозиции их бойкотировала. Однако многопартийность, провозглашенная президентом Наджибуллой, оказалась для режима упущенным шансом - ни один из деятелей оппозиции не вошел ни в парламент, ни в правительство. В то же время предпринимались шаги к привлечению на свою сторону независимых полевых командиров, им оказывалась материальная помощь, передавалось оружие, частично это принесло свои плоды. 14 апреля 1988 года в Женеве представители Афганистана, Пакистана, СССР и США в присутствии Генерального секретаря ООН подписали соглашение о политическом урегулировании ситуации вокруг Афганистана. Афганистан и Пакистан обязывались не вмешиваться в дела друг друга, США - не поддерживать вооруженную борьбу против режима Наджибуллы. Советский Союз принял обязательство вывести войска из Афганистана к 15 февраля 1989 года. В этот день прямое участие СССР в Афганской войне прекратилось. Он потерял погибшими 14453 человека; пропали без вести и попали в плен 417 военнослужащих.

СССР продолжал оказывать поддержку режиму Наджибуллы, но после распада страны в 1991 году всякая помощь прекратилась, и в апреле 1992 года режим Наджибуллы пал. В Кабул вошли вооруженные отряды моджахедов. Однако борьба в стране на этом не прекратилась - начались межэтнические столкновения в Кабуле и других городах страны между моджахедскими группировками, которые впоследствии назвали «гражданской войной». В 1996 году к власти в Кабуле пришли талибы.