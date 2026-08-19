ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ

Гражданская война в Афганистане, которая началась в 1979 г. и на разных этапах осложнялась интервенцией СССР, государств НАТО , Пакистана и др. государств. В 70-е гг. в Афганистане нарастал кризис феодального общества, поставивший в повестку дня задачи модернизации этой горной страны. После начала Апрельской революции 1978 г. и прихода к власти Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) радикальные антифеодальные реформы дестабилизировали ситуацию в стране. Репрессии против недовольных режимом НДПА вызвали вооруженное сопротивление, которое возглавили сторонники исламского государства. Партизан называли борцами за веру — моджахедами. 15 марта 1979 г. произошло крупное восстание против НДПА в Герате, и лидер НДПА Н.М. Тараки попросил СССР ввести свои войска на помощь просоветскому правительству. Руководители КПСС выступали против экстремистской политики афганских лидеров и убедили Тараки вести более осторожные реформы. Но Тараки был свергнут и убит более радикальным лидером НДПА Х. Амином. В Москве Амина считали непредсказуемым лидером, который может переориентироваться на США или Китай, чтобы добиться прекращения войны. Тогда у границ СССР возникло бы враждебное государство. Чтобы предотвратить эту угрозу, руководители Советского Союза решили свергнуть Амина и заменить его более умеренным и послушным лидером Б. Кармалем . Не подозревавший об угрозе Амин подтвердил приглашение советских войск в Афганистан.

25.12.1979 г. советская армия вошла в Афганистан. Амин, считавший СССР своим союзником, приказал оказывать помощь советским войскам. Советский десант высадился в столице страны Кабул и взял штурмом дворец Амина, и он был убит. Но ситуация не успокоилась – моджахеды продолжали вести войну и против режима Кармаля, и против советских войск.

Вторжение в Афганистан потрясло мир. Амин был главой государства, признанного в мире, и его уничтожение было актом агрессии. К тому же США опасались, что из Афганистана СССР может нанести удары по Пакистану и нефтяным источникам в Персидском заливе. В мире возобновилась «Холодная война».

Репрессии и начавшаяся война вызвали отток беженцев в соседний Пакистан. Уже к середине 80-х годов их число достигало более 3 млн. человек. США и другие страны НАТО организовали поставки оружия в Афганистан, подготовку боевиков (многие из них десятилетие спустя будут вести террористическую борьбу и против США). Моджахеды затем возвращались в Афганистан по бесчисленным перевалам, нападали на советские колонны и базы, обстреливали дороги, по которым шли поставки продовольствия и боеприпасов из СССР, убивали государственных служащих, активистов НДПА, взрывали сооружения.

«Ограниченный контингент» советских войск (40-я армия) не был готов к длительной войне с партизанами. Советские войска захватывала базы моджахедов, несла большие потери, штурмуя перевалы. Но партизаны уходили в Пакистан и Иран по горным тропам, пополняли свои ряды, и снова возвращались. Перекрыть все горные дороги было невозможно. Армия НДПА воевала против соотечественников неохотно. Если раньше к советским людям, или как их называли «шурави», в Афганистане относились дружественно, то теперь большинство населения – враждебно.

Война в Афганистане стала одним из тяжелейших внешнеполитических кризисов, с которыми СССР столкнулся в 80-е гг. После прихода к власти М. Горбачева советские войска предприняли отчаянную попытку разгромить все базы боевиков. Понеся самые большие потери с начала войны и нанеся тяжелый, но вполне восполнимый урон моджахедам, советско-афганские войска опять не смогли решить все поставленные задачи. Моджахеды не только сумели отвести основные силы в Пакистан, но и удержали стратегически важную базу Жавара. В октябре 1985 г. на Политбюро было решено уйти из Афганистана. В апреле 1986 г. советские войска все-таки взяли Жавару. Но это принципиально не изменило ситуацию, так повстанцы вернулись через горы. Моджахеды несли огромные потери, но у них был безграничный резерв беженцев в Пакистане. Они теряли территорию и базы, но у них был недосягаемый для противника тыл – Пакистан и поддержка США. Это делало ситуацию безысходной для СССР.

В мае 1986 г. НДПА возглавил более прагматичный и авторитетный лидер Наджибулла . Наступление на исламские ценности и «строительство социализма» в Афганистане было прекращено. Теперь НДПА возглавили сторонники светского государства, уважающего ислам, а им противостояли сторонники утверждения в Афганистане законов шариата.

14 апреля 1988 г. в Женеве представители Афганистана, Пакистана, СССР и США в присутствии Генерального секретаря ООН подписали соглашение о политическом урегулировании ситуации вокруг Афганистана. Афганистан и Пакистан обязывались не вмешиваться в дела друг друга, США – не поддерживать вооруженную борьбу против режима Наджибуллы. Советский Союз принял обязательство вывести из Афганистана к 15 февраля 1989 г. В этот день прямое участие СССР в Афганской войне прекратилось. Он потерял погибшими 14 453 человека; пропали без вести и попали в плен 417 военнослужащих.

Режим Наджибуллы при сохранении советской помощи сохранял устойчивость. В ожесточенных сражениях под Хостом и Джелалабадом в 1989 г. кабульский режим выстоял под ударами моджахедов. После распада СССР Российское руководство прекратило оказывать помощь Наджибулле. Его правительство пало в 1992 г., и моджахеды стали вмешиваться в дела среднеазиатских республик.

Лидеры исламистских группировок Б. Раббани, Г. Хекматиар, А.Ш. Масуд , А. Дустум и др. продолжили кровавый передел власти. При поддержке Пакистана наибольших успехов в этой борьбе достигло общество «Талибан». «Талибы» взяли Кабул и дошли до границ Таджикистана на севере страны. Войска противостоявшего им «Северного альянса» под командованием А.Ш. Масуда оказались в тяжелом положении. В сентябре 2001 г. террористами был убит Масуд. Но тут в события снова активно вмешались США. В ходе «антитеррористической операции» в декабре 2001 г. «талибы» потеряли поддержку Пакистана, оказались под бомбами США и были разгромлены «Северным альянсом». В Афганистан были введены войска международной коалиции, преимущественно государств НАТО. В основном они были выведены к концу 2014 г., потеряв около 3,5 тыс. человек. Страну возглавил бывший политэмигрант, близкий к бывшему королю Х. Карзай. Война с «талибами» продолжилась.

Источники:

Гареев М.А. Моя последняя война. М., 1996; Громов Б.В. Ограниченный контингент. М., 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.