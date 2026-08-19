ВОСТРОТИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Российский общественно-политический деятель, предприниматель, меценат, кадет, депутат III и IV Государственной думы от Енисейской губернии, полярный исследователь, потомственный почетный гражданин Енисейска.

Происхождение и образование.

Родился в богатой купеческой семье. Династия Востротиных происходила из приписных крестьян Каслинского завода (Екатеринбургского уезда Пермской губернии), основанного в 1747 г. тульским купцом Я. Коробковым, а в 1751 г. купленным Н.Н. Демидовым. Отец С.В. Востротина приехал в Енисейск вместе с братом Тимофеем в 1861 г., где они занялись разведкой и разработкой золотых приисков. По мере роста доходов записались сначала в купцы второй, а затем и первой гильдии.

Сын Василия Степан учился сначала в родном городе. В 1882 г. он окончил прогимназию в Енисейске, потом учился в классической гимназии в Томске. В 1887 г. он окончил Казанский ветеринарный институт и выехал за границу для обучения в Парижской медицинской школе, где специализировался по бактериологии. В Париже юноша помимо медицины изучает философию, антропологию, иностранные языки, посещает музеи и публичные лекции знаменитых ученых.

Меценатство.

Скоропостижная смерть отца вынудила его в 1889 г. вернуться на родину и возглавить семейное дело. Будучи успешным предпринимателем Востротин, как и многие русские купцы, считал благотворительность и меценатство своим гражданским долгом. По его инициативе и финансовой поддержке в городе строятся здания лечебницы и ночлежного дома, открывается столовая для малоимущих и детские ясли. Вскоре по возвращении в 1891 г. Востротин был избран председателем общества попечения о начальном образовании в Енисейске, вошел в состав попечительского совета женской прогимназии и стал начальником вольно-пожарного общества. В июле 1892 г. высочайше утвержден в звании директора енисейского тюремного отделения.

Развитие Енисейска.

К 1880-м гг. некогда богатый Енисейск теряет свое экономическое значение: золотые рудники постепенно истощаются, постройка тракта Томск-Красноярск-Иркутск оставила город на периферии, его неоднократно преследуют стихийные бедствия (пожары, наводнения, эпидемии оспы). В этих условиях влиятельные купеческие семьи Енисейска принимают решение сосредоточиться на поиске возможностей для активизации северной торговли через Енисей и Карское море напрямую с Европой. Особую роль в этой работе сыграл С.В. Востротин. В 1884 г. он вместе с супругой совершил плавание из Лондона в Енисейск через Карское море вместе с английским капитаном Д. Виггинсом, что подтвердило возможность северного морского пути. Благодаря этому морская торговля Сибири с Европой несколько оживилась в 1890-е гг. По инициативе Востротина енисейские и красноярские купцы организовали «Товарищество пароходства по реке Енисею». Однако принятый правительством таможенный устав привел к банкротству общества, поскольку отменил беспошлинность всех товаров.

В 1885-1899 гг., занимая пост городского головы Енисейска, Востротин неоднократно высказывался за создание военно-морских баз на севере России, в частности, в Екатерининской гавани на Кольском полуострове. При поддержке С.Ю. Витте и с согласия императора Николая II в 1899 г. в присутствии дяди императора великого князя Владимира Александровича здесь был торжественно заложен город-порт Александровск-на-Мурмане (с 1935 г. Полярный), названный в честь Александра III, который поддерживал идею строительства северных морских баз в противовес прибалтийским.

В 1896 г. Востротин избран действительным членом Императорского географического общества. В 1897-1903 гг. был почетным мировым судьей Красноярского окружного суда. В 1897 г. по предложению Иркутского генерал-губернатора под руководством Востротина была проведена всеобщая перепись населения. За труды по первой всеобщей переписи населения высочайше пожалован 30 января 1897 г. бронзовой медалью. Неоднократно избирался гласным городской думы Енисейска.

Политическая деятельность.

С 1905 г. член конституционно-демократической партии России. В 1911 г. Востротин был избран депутатом III Государственной думы от Енисейской губернии, вместо скончавшегося в 1910 г. В.А. Караулова. В 1912 г. стал депутатом IV Государственной думы, где неоднократно выступал по вопросам, связанным с использованием северного морского пути, был членом комитета финансов в последней думе. Возглавлял Красноярский комитет партии кадетов.

В 1913 г. Востротин вместе с исследователем Арктики, почетным членом Петербургской академии наук Фритьофом Нансеном и секретарем русского посольства в Норвегии И.Г. Лорис-Меликовым совершил плавание на пароходе «Коррект» от берегов Норвегии через Баренцево и Карское моря в устье реки Енисей. Понимая огромное значение транспортных связей для торгово-промышленного развития Сибири и Енисейской губернии, Востротин отстаивал идеи строительства железных дорог Ачинск - Енисейск, Ачинск-Минусинск, Томск - Енисейск.

В годы Первой мировой войны являлся членом Главного комитета Союза городов и Центрального военно-промышленного комитета. После февральской революции 1917 г. Востротин был комиссаром временного правительства по продовольствию в ранге министра, а также был товарищем министра земледелия.

На 8-м съезде в мае 1917 г. был избран в ЦК партии кадетов. В октябре вошел в состав Временного Совета Республики (Предпарламента). Выдвигался депутатом в Учредительное собрание от Енисейской и Иркутской губерний, но избран не был.

В начале 1918 г. приехал на Дальний Восток, где вошел в ближайшее окружение управляющего КВЖД генерала Д.Л. Хорвата. Активно участвовал в борьбе с советской властью. В июне 1918 г. вошел в правительство генерала Хорвата в качестве министра торговли и промышленности.

Эмиграция.

В начале 1920 г. эмигрировал в Харбин (Китай), где долгое время был редактором газеты «Русский голос». Умер Востротин 1 мая 1943 г. в Ницце (Франция), где и похоронен на православном кладбище Кокад.

В советское время имя его на родине не было предано забвению. Многие его замыслы и дела пропагандировались как образцы сибирского патриотизма и государственного мышления. Востротина под собственным именем изобразил в трилогии «Сказания о людях тайги» советский писатель Черкасов А.Т.

Избранные сочинения:

Северный Морской торговый путь в Сибирь // Сибирские Вопросы, 1906, кн. 1.

Наши водные пути в Сибирь, СПб., 1906.

Северный морской путь и челябинский тарифный перелом в связи с колонизацией Сибири. СПб., 1908.

Туруханская рыбопромышленность и инородцы. СПб., 1910.