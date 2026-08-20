ВОССТАНИЕ УОТА ТАЙЛЕРА

Начало восстания

Непосредственной причиной крестьянских волнений стало повышение размера подушной подати, поскольку казне были остро нужны средства для продолжения боевых действий во время Столетней войны. Недовольство вспыхнуло в г. Брентвуд (Эссекс), в котором королевский представитель Джон Бамптон попытался собрать неуплаченный налог, в результате чего вспыхнул конфликт, сам он бежал, а его трое его людей было убито. Круги восставших быстро росли за счет не только крестьян, но и ремесленников, и даже горожан. Во главе находились проповедник-лоллард Джон Болл, бывший приходской священник Кента, который был освобожден из Мейдстонской тюрьмы во время восстания, и Уот Тайлер, кровельщик, прошедший службу в армии во Франции. Вскоре силам восставших удалось взять город Кентербери. По всей стране вспыхивали волнения, в ходе них расправлялись со сборщиками налогов, уничтожались судебные документы, из тюрем освобождались заключенные.

Кульминация выступления

У Ричарда II практически не было сил для подавления восстания, поскольку королевская армия находилась во Франции, а другие силы стояли на севере на границе с Шотландией. Король был вынужден послать парламентариев для переговоров, но они закончились неудачно. В июне 1381 г. силы восставших с разных сторон вошли в Лондон, к ним стали присоединяться местные жители, король не имел сил для сопротивления и укрылся в Тауэре. Несмотря на расправы над чиновниками и поджогами их домов, случаев грабежей не было, они пресекались, а ценности сознательно уничтожались. 14 июня Ричард II встретился с представителями повстанцев и издал указ об отмене крепостного права и обещал снизить налоговое бремя, эта весть молниеносно распространилась, и часть восставших покинули столицу. В это время один из отрядов повстанцев беспрепятственно вошел в Тауэр и расправился с ближайшими сподвижниками короля, с архиепископом Кентерберийским Саймоном Садбери и королевским казначеем. На следующий день в результате встречи короля и Уота Тайлера в Смитфилде, последний был убит и затем обезглавлен. Ричард II воспользовался замешательством среди восставших, лорд-мэр собрал лояльное королю городское ополчение, к которому присоединились рыцари, совместными усилиями им удалось разбить разрозненные силы повстанцев и выбить их из столицы.

Окончательное подавление восстания

При этом король отказался выполнять все свои предыдущие обещания и стал собирать более значительные военные силы для наведения порядка в стране, в результате удалось собрать около 4 тысяч солдат. Ричард II лично посетил Эссекс, где встретился с делегатами восставших, и заявил об отказе от ранее данных обещаний. В Ковентри был взят в плен Джон Болл, после чего над ним провели суд в Сент-Олбансе. По приговору суда он был повешен, а затем четвертован, а его голову выставили на широкое обозрение на Лондонском мосту. Повсюду проводились казни и суды, как правило, на них обвиняли в государственной измене и порче имущества, но часть рядовых участников восстания все-таки заслужила помилования.