ВОССТАНИЕ БОЛОТНИКОВА (1606-1607)

Народное восстание 1606-1607 годов под предводительством И.И. Болотникова.

Выступление отличалось широким общественным охватом, в восстании участвовали представители как крестьянских, так и дворянских кругов, а также казачество. Восставшим осенью 1606 года удалось осадить Москву, однако после перехода дворянской части войска на сторону Шуйского, они были отброшены от Москвы и после ряда поражений окончательно разгромлены в октябре 1607 года после 4-месячной осады Тулы.

Предпосылки

После свержения Лжедмитрия I и воцарения Василия Шуйского, часть населения отказалась признать его законным правителем. В стране начали распространяться слухи, что «царевичу Дмитрию» удалось выжить, а следовательно именно он является законным правителем. Кроме того, сохранялись социальные противоречия, обострившиеся в ходе правления Годунова. Наиболее существенно недовольство проявилось в южных регионах. Тульское, рязанское и северское дворянство отказались присягнуть новому царю, взбунтовалось кроме того волжское, терское и северское казачество, также неспокойно было и среди крестьянства. В начале выступления носили разрозненный характер, однако в дальнейшем большая часть восставших объединилась под командованием Ивана Болотникова, воеводы Лжедмитрия в Путивле.

Ход восстания

Летом несколько разрозненных групп начали восстание против царя. Летом 1606 года Болотников был разбит воеводой Нагим под Кромами. Однако, воспользовавшись бездействием царских войск, Болотников сумел реорганизовать войско и в сентябре 1606 года вновь выдвинулся к Кромам. Ему удалось разбить войско князя Юрия Трубецкого, бежавшего в Калугу. Здесь с помощью присланных Шуйским войск им удалось остановить Болотникова, однако жители города перешли на сторону восставших, после чего Трубецкой с войском отошел в Москву.

В октябре 1606 года Болотников, соединившийся с дворянскими отрядами Прокопия Ляпунова и Истомы Пашкова, осадил Москву. Осада продолжалась полтора месяца, однако вскоре среди восставших начались раздоры и отряды Ляпунова и Пашкова перешли на сторону Шуйского. В начале декабря царское войско разбило восставших под стенами Москвы, после чего Болотников отступил в Калугу. Войска Шуйского несколько месяцев безуспешно осаждали город, когда весной 1607 года к восставшим подошли подкрепления с юга и из Тулы. Царские войска потерпели поражение и отошли к Серпухову, Болотников же перебрался из Калуги в Тулу.

В июне Болотников вновь двинулся на Москву, однако был разбит царским войском в сражении на реке Восьме. Остатки войск восставших отступили к Туле, которую вскоре осадила армия Шуйского. В осажденном городе начался голод, однако он держался вплоть до октября 1607 года. Тогда царские войска перекрыли плотиной реку Упу, из-за чего город оказался частично затопленным. 10 октября изможденный гарнизон Тулы сдался Шуйскому, обещавшему сохранить жизнь восставшим. Царь Шуйский, однако, свое обещание не сдержал. Болотников был схвачен и отправлен в Каргополь, где в 1608 году его сначала ослепили, а затем утопили.

Итоги

Несмотря на разгром восстания Болотникова, положение Шуйского на троне не сильно упрочнилось. Осенью 1607 года в Россию вторглись войска Лжедмитрия II. Многие выжившие «болотниковцы» примкнули к новому самозванцу.

В художественной культуре:

Владимиров В.Н. Мятежники. М., 1928.

Добржинский Гавриил. Холоп Ивашка Болотников. М., 1932.

Каменский Василий. Три поэмы: Степан Разин. Емельян Пугачев. Иван Болотников. М., 1935.

Савельев А.Г. Сын Крестьянский. М., 1967.

Куликов Г.Г. Тайный гонец. М., 1971.

Замыслов В.А. Горький Хлеб. Ярославль, 1973.

Тихомиров О.Г. Иван – холопский воевода. М., 1985.

Романов В.И. Путь к вольности. Тула, 1988.

Замыслов В.А. Иван Болотников. Ярославль, 1989.