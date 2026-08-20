ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович

Советский партийный, государственный и военный деятель.

Родился в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск Луганской области Украины) в семье рабочего. В 1895 г. окончил 2-годичную земскую школу. В 1903 г. стал членом РСДРП. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам за революционную деятельность. От участия в 1-й мировой войне сумел уклониться. Участник Октябрьской революции 1917 г. Видный полководец Гражданской войны в России. Вместе с С. М. Буденным стоял у истоков создания 1-й Конной армии. Отличался личной храбростью и отвагой, но не имел профессиональных военных знаний. Выступал против привлечения военных специалистов прежней армии в РККА, в чем его поддерживал И. В. Сталин. В 19211925 гг. — командующий войсками Северо-Кавказского и Московского военных округов. В 1925 г. стал заместителем народного комиссара по военным и морским делам М. В. Фрунзе, а после его смерти возглавил этот комиссариат (ноябрь 1925 г.). С 1926 г. К. Е. Ворошилов — член Политбюро (с 1952 г.— Президиума) ЦК ВКП(б). Всегда выступал последовательным сторонником политической линии И. В. Сталина. В 1934-1940 гг. Ворошилов — нарком обороны СССР. С 1935 г. — Маршал Советского Союза. Несет прямую ответственность за репрессии командно-политического состава РККА в 1937-1938 гг., в результате которых «чисткам» подверглись ок. 40 тыс. человек. В августе 1939 г. К. Е. Ворошилов возглавлял советскую делегацию на военно-дипломатических переговорах с делегациями Великобритании и Франции в Москве. После советско-финской войны в мае 1940 г. был снят с поста наркома обороны и заменен С. К. Тимошенко, но остался на постах заместителя председателя Совнаркома СССР и председателя Комитета обороны при СНК. С началом Великой Отечественной войны К. Е. Ворошилов введен в состав ГКО и Ставки. С 10 июля по 31 августа 1941 г.— главнокомандующий войсками Северо-Западного направления. Ему были подчинены Северный и Северо-Западный фронты, Балтийский и Северный флоты. В сентябре 1941 г.— командующий Ленинградским фронтом. Не сумев предотвратить прорыв противника к Ленинграду и блокады города, Ворошилов был отозван Сталиным и заменен Г. К. Жуковым. Впоследствии Ворошилов контролировал подготовку резервов для Красной Армии. Участник Московской конференции 1941 г. 1 апреля 1942 г. подвергся резкой критике в решении Политбюро ЦК ВКП(б) за недостатки в руководстве фронтами, однако членство в Политбюро сохранил. В сентябре 1942 г. назначен главнокомандующим партизанским движением, но уже в ноябре снят с этого поста, а сама должность упразднена. В январе 1943 г. координировал как представитель Ставки действия Ленинградского и Волховского фронтов при прорыве блокады Ленинграда. В ноябре-декабре 1943 г. участвовал в работе Тегеранской конференции «Большой тройки». В декабре 1943 г. К. Е. Ворошилов — представитель Ставки в Отдельной Приморской армии. Принимал участие в разработке операции по освобождению Крыма и руководстве Керченско-Эльтигенской десантной операции. Возглавлял комиссию по подготовке нового гимна СССР. Ворошилов являлся председателем комиссий по разработке условий перемирия с Финляндией, Румынией и Венгрией. Руководил Трофейным комитетом. Мнения о нем как о стратеге и полководце Великой Отечественной войны остаются достаточно противоречивыми. После войны К. Е. Ворошилов находился на различных государственных постах. В 1953-1960 гг.— председатель Президиума Верховного Совета СССР. Входил в состав т. н. «антипартийной группы» (июнь 1957 г.), пытавшейся сместить Н. С. Хрущева, но вскоре покаялся, хотя это не спасло его от отставки с поста председателя Президиума ВС СССР.