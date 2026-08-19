ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ БАНК

Акционерное общество, крупный коммерческий банк дореволюционной России (1870-1917).

Волжско-Камский банк был основан в 1870 году в Санкт-Петербурге по инициативе купцов В.А. Кокорева и П.И. Губонина как акционерное общество, уставной капитал которого составлял 6 млн рублей (6 тысяч акций по 1 тыс. рублей). Устав Волжско-Камского банка был подписан Александром II 24 февраля 1870 года. Через три года министр финансов И.А. Вышнеградский подписал несколько измененный текст устава. Среди главных владельцев акций можно назвать московских купцов Морозовых, Малютиных и Солдатенковых, петербургских хлеботорговцев Полежаевых.

Делами Волжско-Камского банка управляли правление и совет. Члены правления избирались из числа учредителей и должны были иметь не менее 20 акций. Каждый год выбирали председателя правления. В среднем правление собиралось не реже 1 раза в неделю. Обычно решения принимались простым большинством голосов. В ведении правления находились все дела и капиталы банка. Именно правление, опираясь на устав, решало вопросы открытия личных счетов для клиентов, а также устанавливало и поддерживало связь с институтами власти.

Совет банка располагался в Санкт-Петербурге и состоял и 15 членов (избирались общим собранием из числа акционеров - владельцев не менее 10 акций). В ведение совета входили следующие вопросы: общее наблюдение за ведением дел банка, проверка касс, окончательное рассмотрение спорных вопросов, по которым мнения членов правления разделились, проверка годового отчета, утверждение представленной правлением сметы расходов и т. д.

В 1879—1906 годах фактическим руководителем банка (сначала директором, затем членом Правления и наконец председателем Правления) был А.Ф. Мухин, а в 1875—1901 годах председателем Совета был Е.И. Ламанский. В 1907—1911 годах директором-распорядителем банка являлся П.Л. Барк, будущий министр финансов.

Главным направлением деятельности банка было кредитование торговли. Было открыто множество провинциальных отделений банка — в Москве (на Ильинке), Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ташкенте, Перми, Симбирске, Иркутске, Борисоглебске, Казани, Киеве, Харькове, Саратове, Астрахани, Царицыне, Ярославле, Екатеринбурге и т. д. К 1914 году существовал 61 филиал Волжско-Камского банка.

В 1890-х годах Волжско-Камский банк занимал лидирующее положение среди других коммерческих банков. В этот период заметное место в деятельности банка занимали операции по выпуску и размещению облигационных займов российских железнодорожных компаний.

Капитал банка быстро рос, к 1913 году прибыль составила 5,4 млн рублей. Банк патронировал предприятия различных сфер: нефтяной промышленности (Бакинское нефтяное общество), пищевой промышленности, транспортные предприятия (пароходное общество «Самолет» и др.), страховые компании («Русский Ллойд» и др.), Владикавказскую железную дорогу.

Во время Первой мировой войны Волжско-Камский банк был связан с Русско-Азиатским банком посредством концерна Стахеева-Батолина (сформировался в результате сближения Русско-Азиатского банка с семейным предприятием Стахеевых в Елабуге).

Волжско-Камский банк был национализирован в 1917 году декретом ВЦИК.